Обляков - лучший игрок встречи «Сочи» - ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков признан лучшим футболистом игры «армейцев» с «Сочи».
21-летний игрок забил один мяч и отдал голевую передачу.
Напомним, что ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» со счетом 3:2.
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков признан лучшим футболистом игры «армейцев» с «Сочи».
21-летний игрок забил один мяч и отдал голевую передачу.
Напомним, что ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» со счетом 3:2.
По поводу Дзагоева оптимизма не испытываю, его время , на мой взгляд, безвозвратно ушло.
По поводу Дзагоева оптимизма не испытываю, его время , на мой взгляд, безвозвратно ушло.
Кучаев очень понравился тоже, хотя наши многие болелы просят его выгнать. Парень очень техничный, и в отличии от Облякова почти всегда смотрит на поле.
Кучаев очень понравился тоже, хотя наши многие болелы просят его выгнать. Парень очень техничный, и в отличии от Облякова почти всегда смотрит на поле.
Теперь это опять все видят.
Правду не задушишь не убьешь.
Теперь это опять все видят.
Правду не задушишь не убьешь.
Молодец, хвалю, что продублировал меня. ПЛЮСУЮ.
Молодец, хвалю, что продублировал меня. ПЛЮСУЮ.
Жаль парней сидящих годами на лавке.
Обляков - это больше суета, чем какая то осмысленность!!!
Жаль парней сидящих годами на лавке.
Обляков - это больше суета, чем какая то осмысленность!!!
По игре то это настоящий катастрофа
По игре то это настоящий катастрофа
oFANATo
Сегодня 19:55
Как судейка не тащил сегодня филиал газпроекта, ЦСКА все равно победил
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oFANATo
Сегодня 19:53
Как судейка не тащил сегодня фарм клуб газпроекта, ЦСКА все равно победил.
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oFANATo
Сегодня 19:55
Как судейка не тащил сегодня филиал газпроекта, ЦСКА все равно победил
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oFANATo
Сегодня 19:53
Как судейка не тащил сегодня фарм клуб газпроекта, ЦСКА все равно победил.
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oFANATo
Сегодня 18:41, редактировал Сегодня 18:42
ответ пользователю mangoх12 (раскрыть)
Будь уж точным в выражениях. Если говоришь отбились, то уж не забывай добавлять, отбились от фарм клуба газпроекта во главе судьей.
ЦСКА играл против 12 человек.
Или не видел 100 процентный пенальти в ворота Сочи, когда игрок у них сыграл рукой. И липовый пенальти в наши ворота.
------
oFANATo
Сегодня 18:35
ЦСКА с победой над фарм клубом газпроекта!!!
--------
oFANATo
Сегодня 18:33
Ахахаха. Я худею, как свистулькин не пытался задушить ЦСКА, помогая фарм клубу газпроекта армейцы не позволили сотворить беспредел против себя. Да же липовый пенальти не помог
-------
Сегодня 11:47 Тедеско: "Не сказал бы, что «Зенит» был так плох в матче с "Лейпцигом""
Тедеско понравился автобус газпроекта.
-------
08.11.2019 21:22 Семак: ""Зенит" действительно был заинтересован в Миранчуках"
Свяжешься с газпроектом потеряешь последнее уважение.
--------
08.11.2019 19:41 ЦСКА не смог обыграть "Ференцварош", Набабкин получил красную карточку
Газпроект проиграл, Локо проиграл, хоть Краснодар и ЦСКА набрали очков в этом туре.
---------
08.11.2019 01:41 ЦСКА не смог обыграть "Ференцварош", Набабкин получил красную карточку
Газпроект проиграл, Локо проиграл, хоть Краснодар выиграл и ЦСКА набрал очки.А то совсем наш футбол упал в еврокубках.
-------
oFANATo
08.11.2019, 01:39
Газпроект проиграл, Локо проиграл, хоть Краснодар выиграл и ЦСКА набрал очки.А то совсем наш футбол упал в еврокубках.
--------
oFANATo
08.11.2019, 01:09, редактировал 08.11.2019, 01:10
Газпроект проиграл, Локо проиграл, хоть Краснодар выиграл и ЦСКА набрал очки.А то совсем наш футбол упал в еврокубках
---
oFANATo
Сегодня 18:41, редактировал Сегодня 18:42
ответ пользователю mangoх12 (раскрыть)
Будь уж точным в выражениях. Если говоришь отбились, то уж не забывай добавлять, отбились от фарм клуба газпроекта во главе судьей.
ЦСКА играл против 12 человек.
Или не видел 100 процентный пенальти в ворота Сочи, когда игрок у них сыграл рукой. И липовый пенальти в наши ворота.
------
oFANATo
Сегодня 18:35
ЦСКА с победой над фарм клубом газпроекта!!!
--------
oFANATo
Сегодня 18:33
Ахахаха. Я худею, как свистулькин не пытался задушить ЦСКА, помогая фарм клубу газпроекта армейцы не позволили сотворить беспредел против себя. Да же липовый пенальти не помог
-------
Сегодня 11:47 Тедеско: "Не сказал бы, что «Зенит» был так плох в матче с "Лейпцигом""
Тедеско понравился автобус газпроекта.
-------
08.11.2019 21:22 Семак: ""Зенит" действительно был заинтересован в Миранчуках"
Свяжешься с газпроектом потеряешь последнее уважение.
--------
08.11.2019 19:41 ЦСКА не смог обыграть "Ференцварош", Набабкин получил красную карточку
Газпроект проиграл, Локо проиграл, хоть Краснодар и ЦСКА набрали очков в этом туре.
---------
08.11.2019 01:41 ЦСКА не смог обыграть "Ференцварош", Набабкин получил красную карточку
Газпроект проиграл, Локо проиграл, хоть Краснодар выиграл и ЦСКА набрал очки.А то совсем наш футбол упал в еврокубках.
-------
oFANATo
08.11.2019, 01:39
Газпроект проиграл, Локо проиграл, хоть Краснодар выиграл и ЦСКА набрал очки.А то совсем наш футбол упал в еврокубках.
--------
oFANATo
08.11.2019, 01:09, редактировал 08.11.2019, 01:10
Газпроект проиграл, Локо проиграл, хоть Краснодар выиграл и ЦСКА набрал очки.А то совсем наш футбол упал в еврокубках