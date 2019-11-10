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Обляков - лучший игрок встречи «Сочи» - ЦСКА

сегодня, 18:38
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков признан лучшим футболистом игры «армейцев» с «Сочи».

21-летний игрок забил один мяч и отдал голевую передачу.

Напомним, что ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» со счетом 3:2.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Leha-ha50
   17 / 957
сегодня в 23:38
Карпов это вынужденная мера. Не было случая, чтобы игрок а 17 лет попадал в основу в качестве центрального защитника. Мне это непонятно при наличии Шарлии. Дзагоев вряд ли выйдет на прежний уровень как и Васин. Нужно зимнее усиление однозначно
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ваня лучший
   10 / 957
сегодня в 22:18
У кучаева прекрасная техника и видение поля. По уровню он выше и Облякова и Ахметова. Его подкосила прошлогодняя травма. Влашич стоит рядом при подаче углового для от влечения внимания на себя и для меньшей плотности на блтюней штанге. Хотя иногда можно и разыгрпть
На данный момент по игре у меня есть большие вопросы по Бийолу, Ахметову, Сигурдссону, Облякову. Напрягает Карпов, очень низкая и стартовая, и дистанционная скорости. Если не добавит , то будет очень тяжело против быстрых нападающих.
По поводу Дзагоева оптимизма не испытываю, его время , на мой взгляд, безвозвратно ушло.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Leha-ha50
   17 / 957
сегодня в 22:03
У кучаева прекрасная техника и видение поля. По уровню он выше и Облякова и Ахметова. Его подкосила прошлогодняя травма. Влашич стоит рядом при подаче углового для от влечения внимания на себя и для меньшей плотности на блтюней штанге. Хотя иногда можно и разыгрпть
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ваня лучший
   10 / 957
сегодня в 21:53
Здесь возможно момент психологический. Мне пришлось с молодежью проработать 50 лет и я всегда поражался разнообразию их психотипов. То, что одного убивает, другого стимулирует. Там столько тонкостей, что их может знать только ВМГ. Не скрою, что меня в этом сезоне из наших не раздражал только Марио. Так что возможно к Ивану только такой подход нужен. Хотя сегодня мне Кучаев понравился больше. Федя немного вальяжный и небрежный стал. Влашич стал немного однообразен. Сигурдссону не хватает рассудительности. И так по каждому.
Влашич мне нравится. Одно не понимаю, зачем он при угловых стоит рядом с Обляковым, даже когда Ваня не собирается ему пасовать???
Кучаев очень понравился тоже, хотя наши многие болелы просят его выгнать. Парень очень техничный, и в отличии от Облякова почти всегда смотрит на поле.
alexgurzan
alexgurzan ответил oFANATo
   228 / 957
сегодня в 21:35
Вот только почему то неприличные высказывания про ЦСКА часто не закрывают.
Если что-то пропускают, сбрасывайте ссылки на комменты с хештегом "вопрос_модератору".
oFANATo
oFANATo ответил alexgurzan
   20 / 957
сегодня в 21:33
Вот только почему то неприличные высказывания про ЦСКА часто не закрывают.
alexgurzan
alexgurzan ответил oFANATo
   228 / 957
сегодня в 21:30
Вопрос на засыпку. Конюшня питерским можно писать? А газпроект нельзя?
Ничего из вышеперечисленного нельзя.
oFANATo
oFANATo ответил unoejk
   20 / 957
сегодня в 21:23
Вопрос на засыпку. Конюшня питерским можно писать? А газпроект нельзя?
legendsofsails
legendsofsails
   478 / 957
сегодня в 21:18
    oFANATo
    oFANATo ответил Шорт Побьери
       20 / 957
    сегодня в 21:15
    Молодец, что продублировал меня. ПЛЮСУЮ.
    Теперь это опять все видят.
    Правду не задушишь не убьешь.
    oFANATo
    oFANATo ответил Шорт Побьери
       20 / 957
    сегодня в 21:04
    Кстати тебе для информации. Вася Уткин вообще называет зенит "Империей зла". Иди ещё на Васю пожалуйся.
    Т34
    Т34
       22 / 957
    сегодня в 21:01
    Лучшим признали из-за гола, а на деле не игрок, косяков не счесть.
    oFANATo
    oFANATo ответил Шорт Побьери
       20 / 957
    сегодня в 21:00
      Ваня лучший
      Ваня лучший ответил Leha-ha50
         17 / 957
      сегодня в 20:58
      А я и не говорю , что плохо сыграл. Но то что он не лучший сегодня - это точно. И то , что он прибавил за год - это тоже правда. Поиграй год без замен, чему нибудь точно научишься. Просто когда у него были провальные матчи, его Витя никогда не менял.....кого угодно мог заменить, но не Ваню. Жаль парней сидящих годами на лавке. Обляков - это больше суета, чем какая то осмысленность!!!
      Здесь возможно момент психологический. Мне пришлось с молодежью проработать 50 лет и я всегда поражался разнообразию их психотипов. То, что одного убивает, другого стимулирует. Там столько тонкостей, что их может знать только ВМГ. Не скрою, что меня в этом сезоне из наших не раздражал только Марио. Так что возможно к Ивану только такой подход нужен. Хотя сегодня мне Кучаев понравился больше. Федя немного вальяжный и небрежный стал. Влашич стал немного однообразен. Сигурдссону не хватает рассудительности. И так по каждому.
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответил Ваня лучший
         10 / 957
      сегодня в 20:49
      Спорить не буду, но меня удивляет твое категорическое неприятие Облякова. Он конечно не звезда, но задатки есть, выкладывается и ему всего 21. И сегодня сыграл прилично. Кстати я думаю, что Кучаев в сборной место заслужил больше Ахметова (в настоящий момент)
      А я и не говорю , что плохо сыграл. Но то что он не лучший сегодня - это точно. И то , что он прибавил за год - это тоже правда. Поиграй год без замен, чему нибудь точно научишься. Просто когда у него были провальные матчи, его Витя никогда не менял.....кого угодно мог заменить, но не Ваню.
      Жаль парней сидящих годами на лавке.
      Обляков - это больше суета, чем какая то осмысленность!!!
      unoejk
      unoejk
         151 / 957
      сегодня в 20:24
      Поправил.
      Kurt Bekelman
      Kurt Bekelman ответил Leha-ha50
         202 / 957
      сегодня в 20:19
      Сомнительно! Ошибок пожалуй больше всех у него.
      да в расчет взяли "гол и голевая"
      По игре то это настоящий катастрофа
      Ваня лучший
      Ваня лучший ответил unoejk
         17 / 957
      сегодня в 20:16
      Добрый день. Скрыл первые 3. А само слово "проект" на троллинг не тянет, хоть и на грани.
      На сайте полно гораздо более грязных высказываний. Но правила, есть правила.
      Ваня лучший
      Ваня лучший ответил Leha-ha50
         17 / 957
      сегодня в 20:14
      Абсолютно согласен!!!
      Спорить не буду, но меня удивляет твое категорическое неприятие Облякова. Он конечно не звезда, но задатки есть, выкладывается и ему всего 21. И сегодня сыграл прилично. Кстати я думаю, что Кучаев в сборной место заслужил больше Ахметова (в настоящий момент)
      Шорт Побьери
      Шорт Побьери ответил unoejk
         606 / 957
      сегодня в 20:11
      Добрый день. Скрыл первые 3. А само слово "проект" на троллинг не тянет, хоть и на грани.
      Продолжение следует. Он похоже насмехается над вами.


      oFANATo
      Сегодня 19:55
      Как судейка не тащил сегодня филиал газпроекта, ЦСКА все равно победил
      -----
      oFANATo
      Сегодня 19:53
      Как судейка не тащил сегодня фарм клуб газпроекта, ЦСКА все равно победил.
      -------
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответил pam06
         10 / 957
      сегодня в 19:31
      Да, гол красавец получился. Попал - вопросов нет! Но лучший игрок матча?!?!?! Джанаев больше заслужил, хоть и пропустил три. А если брать армейце - Кучаев пожалуй больше заслужил - был гораздо полезнее, Фернандес как всегда...
      Абсолютно согласен!!!
      unoejk
      unoejk ответил Шорт Побьери
         151 / 957
      сегодня в 19:20
      Обратите внимание на хамские оскорбления и коверкание названия клуба. Это маленькая толика его комментариев только с одной его страницы. Фобия и ненависть какая то у него --- oFANATo Сегодня 18:41, редактировал Сегодня 18:42 ответ пользователю mangoх12 (раскрыть) Будь уж точным в выражениях. Если говоришь отбились, то уж не забывай добавлять, отбились от фарм клуба газпроекта во главе судьей. ЦСКА играл против 12 человек. Или не видел 100 процентный пенальти в ворота Сочи, когда игрок у них сыграл рукой. И липовый пенальти в наши ворота. ------ oFANATo Сегодня 18:35 ЦСКА с победой над фарм клубом газпроекта!!! -------- oFANATo Сегодня 18:33 Ахахаха. Я худею, как свистулькин не пытался задушить ЦСКА, помогая фарм клубу газпроекта армейцы не позволили сотворить беспредел против себя. Да же липовый пенальти не помог ------- Сегодня 11:47 Тедеско: "Не сказал бы, что «Зенит» был так плох в матче с "Лейпцигом"" Тедеско понравился автобус газпроекта. ------- 08.11.2019 21:22 Семак: ""Зенит" действительно был заинтересован в Миранчуках" Свяжешься с газпроектом потеряешь последнее уважение. -------- 08.11.2019 19:41 ЦСКА не смог обыграть "Ференцварош", Набабкин получил красную карточку Газпроект проиграл, Локо проиграл, хоть Краснодар и ЦСКА набрали очков в этом туре. --------- 08.11.2019 01:41 ЦСКА не смог обыграть "Ференцварош", Набабкин получил красную карточку Газпроект проиграл, Локо проиграл, хоть Краснодар выиграл и ЦСКА набрал очки.А то совсем наш футбол упал в еврокубках. ------- oFANATo 08.11.2019, 01:39 Газпроект проиграл, Локо проиграл, хоть Краснодар выиграл и ЦСКА набрал очки.А то совсем наш футбол упал в еврокубках. -------- oFANATo 08.11.2019, 01:09, редактировал 08.11.2019, 01:10 Газпроект проиграл, Локо проиграл, хоть Краснодар выиграл и ЦСКА набрал очки.А то совсем наш футбол упал в еврокубках
      Добрый день. Скрыл первые 3. А само слово "проект" на троллинг не тянет, хоть и на грани.
      pam06
      pam06
         12 / 957
      сегодня в 19:12
      Да, гол красавец получился. Попал - вопросов нет! Но лучший игрок матча?!?!?! Джанаев больше заслужил, хоть и пропустил три. А если брать армейце - Кучаев пожалуй больше заслужил - был гораздо полезнее, Фернандес как всегда...
      Шорт Побьери
      Шорт Побьери
         606 / 957
      сегодня в 19:03
      Обратите внимание на хамские оскорбления и коверкание названия клуба. Это маленькая толика его комментариев только с одной его страницы. Фобия и ненависть какая то у него
      ---
      oFANATo
      Сегодня 18:41, редактировал Сегодня 18:42
      ответ пользователю mangoх12 (раскрыть)
      Будь уж точным в выражениях. Если говоришь отбились, то уж не забывай добавлять, отбились от фарм клуба газпроекта во главе судьей.
      ЦСКА играл против 12 человек.
      Или не видел 100 процентный пенальти в ворота Сочи, когда игрок у них сыграл рукой. И липовый пенальти в наши ворота.
      ------


      oFANATo
      Сегодня 18:35
      ЦСКА с победой над фарм клубом газпроекта!!!
      --------

      oFANATo
      Сегодня 18:33
      Ахахаха. Я худею, как свистулькин не пытался задушить ЦСКА, помогая фарм клубу газпроекта армейцы не позволили сотворить беспредел против себя. Да же липовый пенальти не помог
      -------
      Сегодня 11:47 Тедеско: "Не сказал бы, что «Зенит» был так плох в матче с "Лейпцигом""
      Тедеско понравился автобус газпроекта.
      -------
      08.11.2019 21:22 Семак: ""Зенит" действительно был заинтересован в Миранчуках"
      Свяжешься с газпроектом потеряешь последнее уважение.
      --------
      08.11.2019 19:41 ЦСКА не смог обыграть "Ференцварош", Набабкин получил красную карточку
      Газпроект проиграл, Локо проиграл, хоть Краснодар и ЦСКА набрали очков в этом туре.
      ---------
      08.11.2019 01:41 ЦСКА не смог обыграть "Ференцварош", Набабкин получил красную карточку
      Газпроект проиграл, Локо проиграл, хоть Краснодар выиграл и ЦСКА набрал очки.А то совсем наш футбол упал в еврокубках.
      -------
      oFANATo
      08.11.2019, 01:39
      Газпроект проиграл, Локо проиграл, хоть Краснодар выиграл и ЦСКА набрал очки.А то совсем наш футбол упал в еврокубках.
      --------

      oFANATo
      08.11.2019, 01:09, редактировал 08.11.2019, 01:10
      Газпроект проиграл, Локо проиграл, хоть Краснодар выиграл и ЦСКА набрал очки.А то совсем наш футбол упал в еврокубках
      BenderBender
      BenderBender
         163 / 957
      сегодня в 19:00
        pomor 445
        pomor 445 ответил cska1948
           195 / 957
        сегодня в 18:54
        Можно поздравить Ивана с заслуженным призом!
        С удачей.
        pomor 445
        pomor 445 ответил Leha-ha50
           195 / 957
        сегодня в 18:53
        Сомнительно! Ошибок пожалуй больше всех у него.
        Все ударники комтруда были, как правило, сомнительными.
        красноярец
        красноярец
           89 / 957
        сегодня в 18:52
          oFANATo
          oFANATo
             20 / 957
          сегодня в 18:50
          Мои поздравления.
          Leha-ha50
          Leha-ha50
             10 / 957
          сегодня в 18:44
          Сомнительно! Ошибок пожалуй больше всех у него.
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