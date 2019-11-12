Степаненко – лучший игрок «Шахтера» в октябре

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко стал лучшим игроком команды в октябре. Футболист уже прокомментировал приятное событие:
Выбор стал для меня неожиданностью. Но я благодарен за признание болельщиков и за то, что они не только видят труд атакующих игроков, но и ценят усилия тех, кто выполняет черновую работу.
Также на звание лучшего игрока в прошлом месяце претендовали вратарь Андрей Пятов, полузащитник Тайсон и защитники Исмаили и Николай Матвиенко.
В своем прошлом матче в рамках 4-го тура ЛЧ «горняки» вырвали ничью у загребского «Динамо». С которым клуб делит 2 и 3 место в группе.