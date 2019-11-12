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Степаненко – лучший игрок «Шахтера» в октябре

вчера, 22:45

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко стал лучшим игроком команды в октябре. Футболист уже прокомментировал приятное событие:

Выбор стал для меня неожиданностью. Но я благодарен за признание болельщиков и за то, что они не только видят труд атакующих игроков, но и ценят усилия тех, кто выполняет черновую работу.

Также на звание лучшего игрока в прошлом месяце претендовали вратарь Андрей Пятов, полузащитник Тайсон и защитники Исмаили и Николай Матвиенко.

В своем прошлом матче в рамках 4-го тура ЛЧ «горняки» вырвали ничью у загребского «Динамо». С которым клуб делит 2 и 3 место в группе.

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Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
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вчера в 23:00
Ну молодец, Степа, чё.
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