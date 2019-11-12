Степаненко – лучший игрок «Шахтера» в октябре

вчера, 22:45

Полузащитник «Шахтера» стал лучшим игроком команды в октябре. Футболист уже прокомментировал приятное событие:

Выбор стал для меня неожиданностью. Но я благодарен за признание болельщиков и за то, что они не только видят труд атакующих игроков, но и ценят усилия тех, кто выполняет черновую работу.

Также на звание лучшего игрока в прошлом месяце претендовали вратарь Андрей Пятов, полузащитник Тайсон и защитники Исмаили и Николай Матвиенко.