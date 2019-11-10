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Вратарь «Арсенала» стал лучшим игроком в матче с «Зенитом»

сегодня, 16:09
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Арсенал» на своем поле уступил «Зениту» (0:1) в матче 16-го тура РПЛ.

Лучшим игроком встречи был признан вратарь тульской команды Егор Шамов, который несколько раз спас свою команду в опасных моментах.

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место (36 очков), а «Арсенал» расположился на 7-й позиции (19 пунктов).

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   13 / 957
сегодня в 18:51
Егор хорош!
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 957
сегодня в 16:31
2 спасения было капитальными. Гыгыгы
nubom
nubom
   71 / 957
сегодня в 16:24
Михаил не только не пропустил, но с его точных пасов от ворот начинались почти все атаки Зенита, т.к. Арсенал пытался накрыть Зенит в зародыше.
Nikola45
Nikola45
   76 / 957
сегодня в 16:22
Хоть ты лопни !
Хоть ты тресни !
А Зенит на первом месте ))
nubom
nubom
   71 / 957
сегодня в 16:19
Если обе команды обменять вратарями, то Зенит проиграл бы 0:1
kastites
kastites
   227 / 957
сегодня в 16:18
Заслужил
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 957
сегодня в 16:18
При этом именно Кержаков сделал два великолепных сейва - выиграл один на один и спас от удара Лома в конце.

Керж был лучшим.
Valeron112
Valeron112
   749 / 957
сегодня в 16:17
Респект воротчику ) , ибо 0-3 и с почётом.
ROLENTO
ROLENTO
   628 / 957
сегодня в 16:16
Русский Кейлор Навас
Levadia
Levadia
   50 / 957
сегодня в 16:15
Оба вратаря были хороши!
Но Шамов заставил Иваныча плешь чесать,после отражённого расстрела!
Evilhuman
Evilhuman
   8 / 957
сегодня в 16:12
Киперы оба сегодня были лучшими в командах
Питер Ман
Питер Ман
   214 / 957
сегодня в 16:12
Смешно, если честно, вратарь пропустивший мяч, когда его команда проиграла, не может быть лучшим игроком, кто его признал лучшим, 25 клоун?
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