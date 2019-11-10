Вратарь «Арсенала» стал лучшим игроком в матче с «Зенитом»

сегодня, 16:09

«Арсенал» на своем поле уступил «Зениту» (0:1) в матче 16-го тура РПЛ .

Лучшим игроком встречи был признан вратарь тульской команды , который несколько раз спас свою команду в опасных моментах.

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место (36 очков), а «Арсенал» расположился на 7-й позиции (19 пунктов).