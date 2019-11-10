Вратарь «Арсенала» стал лучшим игроком в матче с «Зенитом»

«Арсенал» на своем поле уступил «Зениту» (0:1) в матче 16-го тура РПЛ.
Лучшим игроком встречи был признан вратарь тульской команды Егор Шамов, который несколько раз спас свою команду в опасных моментах.
После этого матча «Зенит» занимает 1-е место (36 очков), а «Арсенал» расположился на 7-й позиции (19 пунктов).
Хоть ты тресни !
А Зенит на первом месте ))
Хоть ты тресни !
А Зенит на первом месте ))
Керж был лучшим.
Керж был лучшим.
Но Шамов заставил Иваныча плешь чесать,после отражённого расстрела!
Но Шамов заставил Иваныча плешь чесать,после отражённого расстрела!