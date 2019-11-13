Крал: «В России великие футбольные клубы»

Полузащитник «Спартака» рассказал про ассоциации с Россией.

Первое слово — большая! Когда я только приехал, был шокирован размерами улиц, зданий, расстояниями… Второе — многолюдная. Не знаю, сколько в России живет людей, в Москве, я слышал, более 12 миллионов. Представьте, в Праге живет только 1,5 миллиона, а во всей Чехии — 10 миллионов. Ну и третье — великие клубы. У «Спартака» очень богатая история со множеством трофеев. В Чехии, если вы попросите кого-то назвать российские клубы, вам тут же назовут «Спартак», ЦСКА , «Зенит», «Динамо», «Локомотив»… И не только в Чехии — во всеми мире, думаю. Если же вы спросите кого-то вне Чехии про наши клубы, назовут «Спарту», ну и максимум еще «Славию».

Ничего не знал о Москве, так как не был здесь раньше. Но я имел информацию о российской лиге, местных командах, о том, сколько из них играют в еврокубках. В общем, Россия для меня ассоциировалась, прежде всего, с футболом. А кроме этого, знал лишь, что зимой у вас очень холодно, ха-ха!