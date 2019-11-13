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Крал: «В России великие футбольные клубы»

сегодня, 13:13

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал про ассоциации с Россией. 

Первое слово — большая! Когда я только приехал, был шокирован размерами улиц, зданий, расстояниями… Второе — многолюдная. Не знаю, сколько в России живет людей, в Москве, я слышал, более 12 миллионов. Представьте, в Праге живет только 1,5 миллиона, а во всей Чехии — 10 миллионов. Ну и третье — великие клубы. У «Спартака» очень богатая история со множеством трофеев. В Чехии, если вы попросите кого-то назвать российские клубы, вам тут же назовут «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Динамо», «Локомотив»… И не только в Чехии — во всеми мире, думаю. Если же вы спросите кого-то вне Чехии про наши клубы, назовут «Спарту», ну и максимум еще «Славию».

Ничего не знал о Москве, так как не был здесь раньше. Но я имел информацию о российской лиге, местных командах, о том, сколько из них играют в еврокубках. В общем, Россия для меня ассоциировалась, прежде всего, с футболом. А кроме этого, знал лишь, что зимой у вас очень холодно, ха-ха!

До этого Крал рассказал о своих взаимоотношениях с вице-президентом «Ювентуса» Павлом Недведом.

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Все комментарии
wingback
wingback
   279 / 890
сегодня в 17:13
    Klaus-S
    Klaus-S
       352 / 890
    сегодня в 15:18
    С какой деревни его вытащили?
    311
    311
       462 / 890
    сегодня в 14:22
    Крал: "В России великие футбольные клубы, а я почему-то а Спартаке!"
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       149 / 890
    сегодня в 13:59
    Узнавал он о количестве клубов в еврокубках))) Опять лапшу на уши навесили наивной крале, про европу может забыть)
    alex074
    alex074
       130 / 890
    сегодня в 13:37
    А чтож не сказал, что в россии можно по быстрому срубить бабла, особо не напрягаясь. Чем ты собственно сейчас и занимаешься.
    LOpp
    LOpp ответил cska plus
       25 / 890
    сегодня в 13:37
    Врёт, в Чехии про спартак никто ничего не знает.
    зато про цска хорошо знают, особенно после матчей с Викторией
    alex074
    alex074
       130 / 890
    сегодня в 13:34
    Хочу уточнить, скорее всего нужно говорить не российские клубы, которые на слуху у европы, а московские и Зенит. И всё. Всю остальную периферию даже и не скажут, т.к. футбол у нас только в "столицах". Исключением могут быть только Краснодар в нынешнем сезоне и Ростов, совсем недавно пошумевший в еврокубках.
    Литейный 4
    Литейный 4
       3 / 890
    сегодня в 13:24
    Отберите у него бумажку по которой он читает про величие свиней. Гыгыгы
    cska plus
    cska plus
       8 / 890
    сегодня в 13:18
    Врёт, в Чехии про спартак никто ничего не знает.
    GYTSYL
    GYTSYL
       23 / 890
    сегодня в 13:18
    В России один великий клуб был,есть и будет!
    Спартак Москва))))
    Про зенит только узнали люди о его сушествовании 11 лет назад
    А то так середняки
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