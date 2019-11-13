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Ал. Миранчук: «Заостряем внимание на обороне»

сегодня, 14:01

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал о подготовке команды к матчу 9-го тура отборочного турнира Евро-2020 с командой Бельгии.

Работа по разбору соперника уже пошла. Сегодня была интенсивно-тактическая тренировка, вчера небольшое теоретическое занятие. Это очень важный аспект, мы должны быть готовы. Все теоретические занятия, как обычно, длятся где-то час. Заостряем внимание на обороне, на том, какие зоны нужно закрывать, как выходить в атаку.

Что касается партнёрских активаций с участием игроков сборной, нас стараются разбросать по разным дням, поэтому какой-то одной конкретной звезды в этом смысле нет. Кто наиболее телегеничен? Хотите, чтобы я сказал, что мы все звёзды? Или к чему вы клоните? Это наша обязанность, все мы должны участвовать в спонсорских делах, и все нормально к этому относятся.

По поводу формы не могу ничего сказать: нам дают форму, и мы должны в ней играть. Она нехорошая? Как она может быть нехорошей? Мы же не можем повлиять на дизайн. На презентации я проходил в ней два часа, и мне было нормально.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
   89 / 890
сегодня в 14:57
Если уже чистый атакующий игрок говорит о заострении внимания на обороне, то всё понятно! Жесточайший автобус от чабана ждёт нас с выносами в направлении игрочишки, без помыслов на хоть какую-то осмысленную атакующую игру. Короче, а-ля первый матч с Бельгией, без единого момента и удара в створ, с голом в свои ворота от дырки Тибо. Только теперь он вряд ли умудрится опять себе затолкать, то есть нас ждёт сухарь от Бельгии 0-2 или позорные 0-3.
cska plus
cska plus
   8 / 890
сегодня в 14:37
И не забываем про атаки.
ermak6848
ermak6848
   85 / 890
сегодня в 14:36
надеюсь, что порадуют своей Победой...
mihaluch
mihaluch
   95 / 890
сегодня в 14:30
Хоть бы ничейку сгоняли.
beefs
beefs
   193 / 890
сегодня в 14:28
Как сыграет, так и будет, а сыграет как позволят бельгийцы...
VIPded
VIPded
   78 / 890
сегодня в 14:17
Ставка на автобус вряд ли оправдана...(((
ДАША Д
ДАША Д
   207 / 890
сегодня в 14:03
Бельгии надо забивать минимум два.
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