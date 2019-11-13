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«Спартак-2» на домашнем поле уступил «Армавиру»

сегодня, 15:32
Спартак-2Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавирМатч завершен

«Армавир» обыграл «Спартак-2» в матче 23-го тура ФНЛ.

«Армавир» набрал 24 очка и на данный момент занимает 14-е место в таблице ФНЛ. У «Спартака-2» столько же очков и 13-я позиция.

«Спартак-2» — «Армавир» — 1:3 (0:2)

Голы: Руденко 61 (пенальти) - Гурфов 17, Безлихотнов 40 (пенальти), Хайруллов 50.

«Спартак-2»: Шитов, Актисов, Петрунин, Воропаев, Маслов, Бакаев, Володкин (Кутателадзе 77), Маркитесов (Сазонов 84), Игнатов (Вл. Васильев 46), Нимели (Самбу 87), Руденко.

«Армавир»: Матюша, Тен, Концедалов, Тучевич, Хайруллов, Безлихотнов (Лусикян 80), Гурфов, Клопков, Рзаев (Переверзев 65), Думбия (Иванченко 90), Абдул Гафар (Поляков 68).

Предупреждения: Актисов 2, Маслов 20, Рзаев 54, Клопков 77, Воропаев 90+3.

Удаление: Маслов 39.

Судья: Панин (Дмитров).

Напомним, что в 22-м туре ФНЛ «Спартак-2» сыграл вничью с «Нижним Новгородом».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   8 / 890
сегодня в 17:43
Даже в ФНЛ позорятся.
ДАША Д
ДАША Д
   207 / 890
сегодня в 16:31
Что бы не вылететь из ФНЛ в этом сезоне будет тяжелая борьба.
VIPded
VIPded
   78 / 890
сегодня в 16:22
Место в ФНЛ для первой команды надо освободить.. )))
STVA 1
STVA 1
   123 / 890
сегодня в 16:00
Армавиру нужнее видимо...
Армейская душа
Армейская душа
   60 / 890
сегодня в 15:57
Федун не может две лиги судей тянуть
feris1
feris1
   881 / 890
сегодня в 15:50
Спартак 2 пытаются не отставать от первой команды.
Питер Ман
Питер Ман
   116 / 890
сегодня в 15:44
Страна ликует!
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