«Спартак-2» на домашнем поле уступил «Армавиру»

«Армавир» обыграл «Спартак-2» в матче 23-го тура ФНЛ.
«Армавир» набрал 24 очка и на данный момент занимает 14-е место в таблице ФНЛ. У «Спартака-2» столько же очков и 13-я позиция.
«Спартак-2» — «Армавир» — 1:3 (0:2)
Голы: Руденко 61 (пенальти) - Гурфов 17, Безлихотнов 40 (пенальти), Хайруллов 50.
«Спартак-2»: Шитов, Актисов, Петрунин, Воропаев, Маслов, Бакаев, Володкин (Кутателадзе 77), Маркитесов (Сазонов 84), Игнатов (Вл. Васильев 46), Нимели (Самбу 87), Руденко.
«Армавир»: Матюша, Тен, Концедалов, Тучевич, Хайруллов, Безлихотнов (Лусикян 80), Гурфов, Клопков, Рзаев (Переверзев 65), Думбия (Иванченко 90), Абдул Гафар (Поляков 68).
Предупреждения: Актисов 2, Маслов 20, Рзаев 54, Клопков 77, Воропаев 90+3.
Удаление: Маслов 39.
Судья: Панин (Дмитров).
Напомним, что в 22-м туре ФНЛ «Спартак-2» сыграл вничью с «Нижним Новгородом».