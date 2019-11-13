«Спартак-2» на домашнем поле уступил «Армавиру»

сегодня, 15:32

«Армавир» обыграл «Спартак-2» в матче 23-го тура ФНЛ .

«Армавир» набрал 24 очка и на данный момент занимает 14-е место в таблице ФНЛ . У «Спартака-2» столько же очков и 13-я позиция.

«Спартак-2» — «Армавир» — 1:3 (0:2)

Голы: Руденко 61 (пенальти) - Гурфов 17, Безлихотнов 40 (пенальти), Хайруллов 50.

«Спартак-2»: Шитов, Актисов, Петрунин, Воропаев, Маслов, Бакаев, Володкин (Кутателадзе 77), Маркитесов (Сазонов 84), Игнатов (Вл. Васильев 46), Нимели (Самбу 87), Руденко.

«Армавир»: Матюша, Тен, Концедалов, Тучевич, Хайруллов, Безлихотнов (Лусикян 80), Гурфов, Клопков, Рзаев (Переверзев 65), Думбия (Иванченко 90), Абдул Гафар (Поляков 68).

Предупреждения: Актисов 2, Маслов 20, Рзаев 54, Клопков 77, Воропаев 90+3.

Удаление: Маслов 39.

Судья: Панин (Дмитров).