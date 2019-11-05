ГлавнаяНовости

Президент «Арсенала»: «К календарю относимся абсолютно спокойно»

05 ноября 2019, 11:17

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал тот факт, что клубу предстоит в ближайших четырех матчах РПЛ сыграть против «Зенита», «Краснодара», ЦСКА и «Локомотива».

К календарю относимся абсолютно спокойно, ведь все сыграют со всеми по два раза в чемпионате. Гораздо важнее, что в Тулу приедут отличные команды: «Зенит», «Краснодар», «Локомотив». Для наших болельщиков будет праздник, а мы постараемся их не подвести.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Стало известно расписание межсезонного турнира в Катаре
01 ноября Комментарии26
АПЛ хочет отказаться от зимнего перерыва из-за ЧМ-2022
24 октября Комментарии5
ОфициальноЭль Классико состоится 18 декабря
23 октября Комментарии25
ФИФА обнародовала сроки проведения клубного ЧМ и показала эмблему турнира
19 октября ФотоКомментарии3
Официально«Барселона» предложила провести матч с «Реалом» 18 декабря
18 октября Комментарии17
СлухиВ Испании не могут определиться с датой Эль Класико
18 октября Комментарии35
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
   213 / 946
05 ноября в 12:59
Половину наберут - будет блестяще!
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 12:54
Главное вчера опустили хрющек.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
05 ноября в 12:06
Да ещё приедут после еврокубковых матчей - это же халява!
Единственный минус - четыре лидера подряд...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100