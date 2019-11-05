Президент «Арсенала»: «К календарю относимся абсолютно спокойно»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал тот факт, что клубу предстоит в ближайших четырех матчах РПЛ сыграть против «Зенита», «Краснодара», ЦСКА и «Локомотива».

К календарю относимся абсолютно спокойно, ведь все сыграют со всеми по два раза в чемпионате. Гораздо важнее, что в Тулу приедут отличные команды: «Зенит», «Краснодар», «Локомотив». Для наших болельщиков будет праздник, а мы постараемся их не подвести.