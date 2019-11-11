Чемпионская гонка в АПЛ завершена. Согласны с Моуриньо?

сегодня, 14:00

Тренер, трижды выигрывавший чемпионат Англии, в середине ноября объявил о завершении чемпионской гонки в АПЛ . «Соккер.ру» соглашается и спорит с Жозе.

Обыграв «Манчестер Сити» со счетом 3:1 в 12-м туре АПЛ , «Ливерпуль» укрепился на вершине таблицы с 34 очками и оторвался от своего главного конкурента на 9 баллов. Задел прочности внушительный, но можно ли после трети сезона отдавать «красным» титул, которым они мечтают овладеть? На этот счет может быть две точки зрения. Одну озвучил Юрген Клопп:

Девять очков отрыва от «Сити» - это безумие! Невозможно было в это поверить в начале чемпионата. Однако это не имеет значения, потому что никто не хочет быть первым в ноябре. Хочется быть первым в мае. Сейчас только ноябрь. Настоящего давления мы еще не почувствовали. Оно появится, ну а сейчас у нас просто есть возможности. Мы должны ими пользоваться и работать.

Второй поделился Жозе Моуриньо:

Я почти уверен, что чемпионская гонка в премьер-лиге завершена. Если «Ливерпуль» сумеет избежать эпидемии травм, то завоюет чемпионский титул.

Итак, «Ливерпуль» уже чемпион или лидерство в ноябре, пусть и внушительно, ничего не значит? На какой вы стороне?

«За» - «Ливерпуль» не упустит титул. «Против» - чемпионская гонка в АПЛ продолжается!

«За». Мощнейший старт сезона

Безотносительно результатов конкурентов «Ливерпуль» выдал воистину чемпионский старт. Согласитесь, 11 побед в 12 турах, 34 набранных очка — это существенная заявка на то, чтобы считаться сильнейшей командой сезона. Здесь и стабильность, и характер, и взаимовыручка, ведь уже в начале чемпионата пришлось остаться без основного вратаря, однако «красные» собирали победы и без Алиссона. В позапрошлом сезоне «Манчестер Сити» стартовал с тех же 34 баллов, а на финише были исторические 100 очков, год назад у «Ливерпуля» после 12 туров было 30 очков, а у «Сити» - 32. Команда Клоппа показывает суперрезультат.

«Против». Самая напряженная часть сезона и традиционный спад

Все мы знаем, как устроен календарь АПЛ . Осень в английском чемпионате — это разминка, самая жесть начнется в декабре, будут недели, которые вместят в себя по три тура. А трех туров при самом неблагоприятном раскладе «Ливерпулю» достаточно, чтобы растерять все свое преимущество. Так стоит ли на данном этапе сезона соглашаться с Моуриньо и переоценивать гандикап «Ливерпуля», который в страстных зимних матчах может быть утрачен за какую-то неделю? Сейчас не февраль, когда весенняя финишная прямая сезона уже более или менее просматривается, отрезок чемпионата, который может все перевернуть, все еще впереди, тем более, как мы знаем, в январе команды Клоппа посещает функциональный спад.

«За». Отрыв «+9» от «Манчестер Сити»

Такое превосходство над главным и, как считается, единственным конкурентом не может не греть душу. Объективно это много. Команда Гвардиолы потеряла очки в трети матчей нынешнего сезона, потерпев 3 поражения в 12 турах. И «горожанам» тоже предстоит принять участие в декабрьском безумии, которое сулит трудности и потери очков. Так, в декабре-2018 «Ман Сити» проиграл в трех из семи декабрьских туров.

«Против». «Манчестер Сити» не сдастся

Тем не менее «Ливерпулю» не приходится рассчитывать на то, что «горожане» по доброй воле выключатся из гонки за «золотом». Как и сказал Бернарду Силва, «Манчестер Сити» будет бороться до конца. И в этом не приходится сомневаться, учитывая уровень конкуренции в команде Гвардиолы и качество футбола. Даже в «автоматическом режиме» действующие чемпионы способны собирать победы в АПЛ и оказывать на «Ливерпуль» давление.

«За». Конкурентов больше нет

В турнирной таблице «Манчестер Сити» сейчас даже не ближайший преследователь «Ливерпуля». После поражения на «Энфилде» «горожане» уступают «Лестеру» и «Челси», однако на полном серьезе рассматривать симпатичные команды Роджерса и Лэмпарда в качестве претендентов на трон не приходится. В других обстоятельствах — возможно, но не при двух живых и жаждущих побед гигантах с Северо-Запада Англии.

«Против». Неудовлетворительная глубина состава

Жозе Моуриньо допустил в своем прогнозе одну мудрую оговорку, назвав возможной причиной отмены встречи «Ливерпуля» с титулом эпидемию травм. В принципе, так о любой команде можно сказать, но у «красных» по меркам грандов действительно бедноватый состав. 17-18 человек в основной обойме — это мало, на лидеров ложится максимальная нагрузка, а в стартовом составе на матч с «Манчестер Сити» можно увидеть господина Ловрена, от которого всегда ждешь подвоха. Хорошо, что ван Дейк — железный человек, но стоит выпасть ему и еще парочке игроков из основной обоймы, «Ливерпуль» будет страдать.

«За». «Ливерпуль» - зрелая команда

Может быть, их мало, зато они во всем красном. «Ливерпуль» под руководством Клоппа прошел через испытания, поражения и разочарования по ходу которых созрел для больших свершений. Мерсисайдцы уже выиграли Лигу чемпионов, выдали прекрасный прошлый сезон в АПЛ , укрепили уверенность в своих силах, поэтому сейчас могут позволить себе победы и за счет индивидуального мастерства, и благодаря командной выучке, и с упором на характер, как в матчах с «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом». Такие успехи перестают быть случайностью, когда повторяются регулярно.

«Против». 30 лет лузерства в АПЛ

Чтобы выдержать давление ожиданий, «Ливерпулю» действительно нужно быть очень зрелой командой. С каждым туром будет все сложнее, ведь ожидание чемпионства витает в воздухе, над «Энфилдом», в городе. Об этом будут говорить на каждом углу, из каждого утюга будет нестись:

В этом сезоне «Ливерпуль» не имеет права упустить титул!

У кого-то в команде могут затрястись коленочки из-за такой ответственности. Такое уже было, правда, Стивен Джеррард?

«За». Четкие приоритеты

В прошлом сезоне «Ливерпуль» тоже хотел стать чемпионом, но не мог отпустить и второго зайца — Лигу чемпионов, которого в итоге «догнал» и выиграл со второй попытки. Европейская победа удовлетворила аппетит «красных», и теперь — все силы на АПЛ . Большое подспорье, что «Ливерпуль» может позволить себе такое отношение к чемпионату, в то время как «Ман Сити», напротив, целится в Лигу чемпионов.

Резюме. По большому счету, Моуриньо прав