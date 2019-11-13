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Грушевский: «Могу понять недовольство Ганчаренко судьями»

сегодня, 18:23

Известный актер и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал дисквалификацию наставника «армейцев» Виктора Ганчаренко:

Ганчаренко дисквалифицировали за тираду в адрес судей. Причём те слова Ганчаренко, которые попали в телетрансляцию, не являются определяющими. Судьи могли в любом случае зафиксировать это в протоколе. Здесь получилась забавная симметрия: Семак тоже выразился в адрес судей после матча с «Ахматом». Наверное, было бы несправедливо, если бы Ганчаренко остался без наказания. 

Любой тренер, который атакует арбитров, должен понимать, что нарывается на денежный штраф, дисквалификацию. Понять Ганчаренко я могу. Потому что в последних двух матчах и с «Зенитом», и с «Сочи» судейство было, мягко сказать, не лояльно к ЦСКА. С другой стороны, его высказывания влияют хорошо на команду. Ребята видят, что тренер неравнодушен, готов нарваться на дисквалификацию и отстаивать интересы своей команды. Жалко, что тренера не будет на следующих матчах, но это оправданная жертва, потому что ЦСКА одержал волевую победу. 

Нигде в регламенте не сказано, что если судья косячит и ставит левый пенальти, то тренер на повышенных тонах может общаться с судьями. Этого нет, поэтому санкции правильные. 

Принцип справедливости соблюдён в обоих случаях, что с Семаком, что с Ганчаренко. Оба в резкой форме показывали своё недовольство в работе судей. Семак и Ганчаренко имели основания на эти оскорбления. В данной ситуации я за справедливость.

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cska1948
cska1948 ответил AmIIIeR89
   76 / 890
сегодня в 18:49
Если Семак и Ганчаренко имели основания на оскорбления, то может быть имеются основания реагировать на то, на что реагируют тренеры - на судейский беспредел?
По словам Егорова, Дюков отреагировал доверием к его работе.
VIPded
VIPded
   78 / 890
сегодня в 18:43
Судейство достало...(((
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   77 / 890
сегодня в 18:42
А к судьям, которые косячат, нет со стороны руководства РПЛ претензий ?
Браво !!! Ждём продолжения судейского произвола.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   388 / 890
сегодня в 18:39
Если Семак и Ганчаренко имели основания на оскорбления, то может быть имеются основания реагировать на то, на что реагируют тренеры - на судейский беспредел?
cska1948
cska1948
   76 / 890
сегодня в 18:33
"...Семак и Ганчаренко имели основания на эти оскорбления..."
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А если имели основания, то за что тогда наказали?
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