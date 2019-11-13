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Экс-тренер молодежки ЦСКА: «Дисквалификация Ганчаренко справедлива»

сегодня, 17:50
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Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал дисквалификацию наставника «армейцев» Виктора Ганчаренко:

В своё время Семака тоже так наказали. Это решение понятно всем, тем более в речи Ганчаренко присутствовали нецензурные слова. Два матча, один из которых условно, – ничего страшного. Многие защищают Ганчаренко? Ну давайте тогда тренеры будут говорить на судей, а судьи – на тренера. У нас всё-таки цивилизованная страна – оскорблять людей нигде не положено. 

Если бы никто не снимал этот разговор, то никуда бы это не вышло. Ганчаренко надо винить того, кто это снимал, КДК после этого обязан был рассмотреть этот инцидент.

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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   222 / 890
сегодня в 18:39
Просто нужно было вынести какое нибудь решение.
cska1948
cska1948
   76 / 890
сегодня в 18:28
"...Если бы никто не снимал этот разговор, то никуда бы это не вышло..."
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И вообще, следовало наказать того кто снимал, а не Ганчаренко.
Виссарионович
Виссарионович ответил Ваня лучший
   26 / 890
сегодня в 18:17
Судей? Серьезно?)))
Ваня лучший
Ваня лучший
   20 / 890
сегодня в 18:13
Во время матчей мат слышится и из уст футболистов и тренеров, да и судей. Тогда надо всех наказывать. А потом Гончар ведь не сказал судье Ты б....... ь. он использовал это слово для связи других слов в предложение. Так что оскорбления в чистом виде не было. Но видно судья интеллигент попался(по лицу это было видно) и ему такая речь гончар а резала слух. Бывает.
cska plus
cska plus
   8 / 890
сегодня в 18:12
Так кто же судей накажет а главное как?
Footbolista
Footbolista
   5 / 890
сегодня в 17:51
Бульбаш тоже негра оскорбил?)...
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