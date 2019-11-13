Экс-тренер молодежки ЦСКА: «Дисквалификация Ганчаренко справедлива»

Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА прокомментировал дисквалификацию наставника «армейцев» Виктора Ганчаренко:

В своё время Семака тоже так наказали. Это решение понятно всем, тем более в речи Ганчаренко присутствовали нецензурные слова. Два матча, один из которых условно, – ничего страшного. Многие защищают Ганчаренко? Ну давайте тогда тренеры будут говорить на судей, а судьи – на тренера. У нас всё-таки цивилизованная страна – оскорблять людей нигде не положено.



Если бы никто не снимал этот разговор, то никуда бы это не вышло. Ганчаренко надо винить того, кто это снимал, КДК после этого обязан был рассмотреть этот инцидент.