Карпин: «Без поддержки правительства области стабилизация нереальна»

Наставник «Ростова» прокомментировал финансовые проблемы клуба.

Всё очень сложно. Надеюсь, теперь те, кто умеет читать между строк, вспомнит мои слова в ответ на вопросы про чемпионскую гонку, про Лигу Европы, про Кубок России. Не считаю — исходя из нашей ситуации — что вообще об этом можно говорить. Нам нужно понимать свою ситуацию и говорить об этом.

Каковы долги перед командой по зарплате? Три месяца. И подобное происходит не первый раз. Похожее наблюдалось и в прошлом сезоне, сейчас это повторилось. Ребята молодцы, что все понимают, терпят и работают на совесть. Но бывает, что приходит момент когда наступает предел. Могу сказать парням только слова благодарности, но бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно.

Сейчас предел уже наступил? Не знаю. Но до этого момента я молчал, а ситуация оставалась внутри клуба. Сейчас информация получила огласку — сохранять безмолвие дальше нет смысла. Надо об этом говорить.

Давайте так. Если Арутюнянц, на котором все держалось и держится — мы на плаву благодаря его усилиям — уйдет, то я не останусь. Хотя мне все нравится в клубе и команде, влюбился в город — атмосфера великолепная, болельщики потрясающие. Все это дает позитив, но нельзя не брать в расчет ситуацию вокруг клуба.

Что буду делать в случае ухода? Поеду домой, займусь воспитанием дочек, одной из которых год и два месяца, а вторая родится в апреле. Так что мне есть чем заняться. Эта финансовая блокада может просто убить клуб. По тому, что знаю и слышал, все так и есть, и никто не просит сверх того, что было обещано.

Кем? Для примера — вице-губернатором области Гуськовым, который руководил клубом до недавнего времени. И после его правления остались миллиардные долги. Их в течение всего времени нынешний президент погашает, пытаясь вывести клуб на стабильный уровень. Но без поддержки правительства области, которое является акционером «Ростова», стабилизация нереальна. Все обещания, которые давались, не выполнялись.

Чем все закончится? Это зависит от ответа на вопрос о том, кому нужен клуб «Ростов» — и нужен ли вообще и в каком формате. Это главное.