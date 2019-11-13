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Карпин: «Без поддержки правительства области стабилизация нереальна»

сегодня, 18:19

Наставник «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал финансовые проблемы клуба.

Всё очень сложно. Надеюсь, теперь те, кто умеет читать между строк, вспомнит мои слова в ответ на вопросы про чемпионскую гонку, про Лигу Европы, про Кубок России. Не считаю — исходя из нашей ситуации — что вообще об этом можно говорить. Нам нужно понимать свою ситуацию и говорить об этом.

Каковы долги перед командой по зарплате? Три месяца. И подобное происходит не первый раз. Похожее наблюдалось и в прошлом сезоне, сейчас это повторилось. Ребята молодцы, что все понимают, терпят и работают на совесть. Но бывает, что приходит момент когда наступает предел. Могу сказать парням только слова благодарности, но бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно.

Сейчас предел уже наступил? Не знаю. Но до этого момента я молчал, а ситуация оставалась внутри клуба. Сейчас информация получила огласку — сохранять безмолвие дальше нет смысла. Надо об этом говорить.

Давайте так. Если Арутюнянц, на котором все держалось и держится — мы на плаву благодаря его усилиям — уйдет, то я не останусь. Хотя мне все нравится в клубе и команде, влюбился в город — атмосфера великолепная, болельщики потрясающие. Все это дает позитив, но нельзя не брать в расчет ситуацию вокруг клуба.

Что буду делать в случае ухода? Поеду домой, займусь воспитанием дочек, одной из которых год и два месяца, а вторая родится в апреле. Так что мне есть чем заняться. Эта финансовая блокада может просто убить клуб. По тому, что знаю и слышал, все так и есть, и никто не просит сверх того, что было обещано.

Кем? Для примера — вице-губернатором области Гуськовым, который руководил клубом до недавнего времени. И после его правления остались миллиардные долги. Их в течение всего времени нынешний президент погашает, пытаясь вывести клуб на стабильный уровень. Но без поддержки правительства области, которое является акционером «Ростова», стабилизация нереальна. Все обещания, которые давались, не выполнялись.

Чем все закончится? Это зависит от ответа на вопрос о том, кому нужен клуб «Ростов» — и нужен ли вообще и в каком формате. Это главное.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   95 / 890
сегодня в 19:31
Пока каждый власть имущий не будет как курица гребсти под себя,в стране не только с футболом будут проходить финансовые катаклизмы.
Footbolista
Footbolista ответил Ravshan878
   5 / 890
сегодня в 19:31
Налог на налог с налога...
igGA
igGA ответил ПерекатиПоле
   112 / 890
сегодня в 19:30
Этот «конкурент» в Питере 6 банок выхватил.
Ну конечно выхватил, если там Миллер звонил с трибуны Карасеву, когда Дзюба перебивал пенальти: "Будет бить пока не забьет!".
Ravshan878
Ravshan878 ответил КЭТиК
   14 / 890
сегодня в 19:29
Какие новые? Котёнок. Это не реально. Ну пиши письмо, может быть что не будь получится.
Footbolista
Footbolista ответил Питер Ман
   5 / 890
сегодня в 19:28
Среди важных...людей...единицы...
ФК РOСТОВ
ФК РOСТОВ ответил ПерекатиПоле
   45 / 890
сегодня в 19:26
Этот «конкурент» в Питере 6 банок выхватил.
Скажи спасибо Карасёву!!!!! Видели вас без Карасёва, Вилкова, Еськова в матче с Лейпцигом!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил igGA
   39 / 890
сегодня в 19:24
Этот «конкурент» в Питере 6 банок выхватил.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Питер Ман
   65 / 890
сегодня в 19:22
У всех поступков есть свои последствия. Ростов и клоны его поставили себя против Питера, и это не осталось незамеченным важными людьми. Теперь пеняйте только на себя...
Питерский проект без истории виноват в развале российского футбола
igGA
igGA
   112 / 890
сегодня в 19:22
"Зенит" увидел в "Ростове" конкурента, испугался и теперь уничтожает команду!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   175 / 890
сегодня в 19:18
Распродажа в любом случае была неизбежна, но была надежда на то что произойдет это не раньше лета.
Don trambon
Don trambon
   82 / 890
сегодня в 19:17
не фанат *мужиков* этих, но жаль. команда добротная, давала бой всем *топ* клубам раши и красиво при том.

видимо скоро миграция игроков из ростова в питер последует(
ФК РOСТОВ
ФК РOСТОВ
   45 / 890
сегодня в 19:15
Не надейтесь, Валерий Георгиевич, не помогут. Ростов - не Зенит! Грабли, на которые наступил Бердыев в своё время, после триумфа в РПЛ, Европе. Или Валерий Георгиевич также вор. С Карпиным этот дешёвый вброс - не проканает. Ну не нужен сильный Ростов в РПЛ. Не нужен, вот и всё. Ни о какой помощи не может быть и речи. Чем меньше достойных конкурентов у Зенита, тем лучше и спокойнее на верху. Ну вы поняли о ком идёт речь. На самом верху решают, когда, кому, сколько помогать....
cska plus
cska plus
   8 / 890
сегодня в 19:11
Правительство не помощники.
RIR68
RIR68
   308 / 890
сегодня в 19:08
пусть абсент продаст почку. у него их 5)))
Морозовский
Морозовский ответил Питер Ман
   4 / 890
сегодня в 19:06
У всех поступков есть свои последствия. Ростов и клоны его поставили себя против Питера, и это не осталось незамеченным важными людьми. Теперь пеняйте только на себя...
Ты стуканул важным людям?
ermak6848
ermak6848
   85 / 890
сегодня в 19:05
Бизнес не поможет клубу - у них другие задачи...
Жаль конечно будет - если клуб съедие в никуда...
kts
kts
   51 / 890
сегодня в 19:05
Гуськова на нары
Константин Белых
Константин Белых ответил kolpankolpan
   141 / 890
сегодня в 18:58
О каком понимании говорит Карпин? Что живут от зарплаты до зарплаты? Все миллионеры.Доносит весть? И так всем известно.Вон чеченам дотации подрезали и сдулся Терек.Проживете не помрете.Пора зарплаты подсекать.Платить только элите,тем кто может и рогомячит.А таких единицы.Остальные должны завидовать и стараться.
А элита это кто? Кто чисто на деньги госбюджета и газбабла никем не контролируется? Одни на трансферы 50 млн на АБЕЛАРДО выделяют другие в пердив что ли? Или может в РПЛ будет 4-5 фарм клубов Зенита. Давайте со следующего сезона Ростов и Зенит спонсорами махнутся-посмотрим что в СПБ запоют.. Элита наша лейпциговая...
cska1948
cska1948
   76 / 890
сегодня в 18:57
Команде помогут, вполне возможно из федерального бюджета. Хотя бы из-за того, чтобы стадион не простаивал.
Asper
Asper
   378 / 890
сегодня в 18:56
Вот так вот, поддержка области.
Уот так уот
Ничего ухо не режет? Губернаторские клубишки ходят по кругу - интересный состав/тренер, взлет, ЕК и вдруг бац - замгубера гуськов оставил долгов на лярды - задержки ЗП, распродажи, потом новый интересный тренер, состав и по-новой на очередной круг.
А виноват кто? Ну конечно Газпром болотный, блэт
Groove000
Groove000 ответил КЭТиК
   35 / 890
сегодня в 18:56
Нужны новые налоги, что бы футболисты получали суперзарплату.
Надеюсь, плешивый тебя не услышит)
КЭТиК
КЭТиК
   179 / 890
сегодня в 18:51
Нужны новые налоги, что бы футболисты получали суперзарплату.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   24 / 890
сегодня в 18:46
Ну не голодают они без этих премиальных, готов поспорить, что не голодают...
dino-hsv
dino-hsv ответил Sergey Z
   101 / 890
сегодня в 18:45
Ребята! А мы на 20 000 грязными, в рублях, живём в Москве!
эм. я понимаю в регионах так, но в москве, где студенты на неполную ставку в фастфудах от 30 получают....
d_fincher
d_fincher
   28 / 890
сегодня в 18:42
Пока Зенит набирает четвертый состав для скамейки, годные клубы гибнут.
Морозовский
Морозовский ответил Питер Ман
   4 / 890
сегодня в 18:42
У всех поступков есть свои последствия. Ростов и клоны его поставили себя против Питера, и это не осталось незамеченным важными людьми. Теперь пеняйте только на себя...
    Sergey Z
    Sergey Z
       125 / 890
    сегодня в 18:38
    Ребята! А мы на 20 000 грязными, в рублях, живём в Москве!
    dino-hsv
    dino-hsv
       101 / 890
    сегодня в 18:36
    в ростове и игроки, и тренерский штаб, и управляющий персонал - все доказали, что являются профессионалами с большой буквы. все нарасхват будут. а клуб жалко. глядя на посещаемость, видно, что он нужен болельщикам
    kolpankolpan
    kolpankolpan
       256 / 890
    сегодня в 18:36
    О каком понимании говорит Карпин? Что живут от зарплаты до зарплаты? Все миллионеры.Доносит весть? И так всем известно.Вон чеченам дотации подрезали и сдулся Терек.Проживете не помрете.Пора зарплаты подсекать.Платить только элите,тем кто может и рогомячит.А таких единицы.Остальные должны завидовать и стараться.
    Морозовский
    Морозовский ответил LOpp
       4 / 890
    сегодня в 18:34
    Жаль Ростов. Надеюсь область не оставит команду без поддержки.
    Правительство области не поможет.
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