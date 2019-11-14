Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил о том, что домашний стадион московского клуба « РЖД Арена» закроется на масштабную реконструкцию.

Пока принято только принципиальное решение о том, что мы будем проводить реконструкцию. Ни о том, как именно будет выглядеть стадион после ее окончания, ни о каких-то деталях работ, ни даже о сроках их начала пока решения нет. Соответственно, мы еще не вступали в переговоры с другими стадионами, которые рассмотрим в качестве альтернативы нашему на время реконструкции. Когда все будет готово, общественность об этом узнает.