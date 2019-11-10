«Торпедо» предложили сыграть домашний матч в Нижнем Новгороде

сегодня, 13:44

Сообщается, что «Нижний Новгород» сделал предложение «Торпедо» провести матч 23-го тура ФНЛ на нижегородской арене.

Напомним, что МВД из-за соображений безопасности вновь запретило черно-белым играть на стадионе имени Стрельцова. Предыдущую домашнюю встречу со « СКА -Хабаровском» автозаводцы провели в спортивном городке «Лужники», а «Нижний Новгород» примут на «Открытие Арене».

Вариант с проведением матча в Нижнем Новгороде был более дешевым, однако руководство «Торпедо» его отклонило.