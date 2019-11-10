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«Торпедо» предложили сыграть домашний матч в Нижнем Новгороде

сегодня, 13:44
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород13.11.2019 в 19:30 Не начался

Сообщается, что «Нижний Новгород» сделал предложение «Торпедо» провести матч 23-го тура ФНЛ на нижегородской арене.

Напомним, что МВД из-за соображений безопасности вновь запретило черно-белым играть на стадионе имени Стрельцова. Предыдущую домашнюю встречу со «СКА-Хабаровском» автозаводцы провели в спортивном городке «Лужники», а «Нижний Новгород» примут на «Открытие Арене».

Вариант с проведением матча в Нижнем Новгороде был более дешевым, однако руководство «Торпедо» его отклонило.

После 22-го тура автозаводцы лидируют в первенстве ФНЛ.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   102 / 957
сегодня в 14:36
Экие хитренькие горьковчане...)))
cska plus
cska plus
   13 / 957
сегодня в 14:16
В честь чего это.
КЭТиК
КЭТиК
   220 / 957
сегодня в 13:47
Не гожн помогать конкурентам
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