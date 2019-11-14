Клуб Бекхэма хочет купить форварда «Зенита»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси может продолжить карьеру в США.
На аргентинца претендует «Интер Майами». Отмечается, что руководство «сине-бело-голубых» не планирует продавать футболиста.
Напомним, что создателем и совладельцем клуба является бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм. Предстоящий сезон станет первым для команды из Флориды в MLS.
Сегодня 18:22
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
Питерский проект известен только по своим позорам. В проекте нет сильных игроков, все едут после Питера в Китай. Один Паредас перешел в ПСЖ, но теперь он лавочник никому ненужный
Конунг Рагнар
Сегодня 12:55
ответ пользователю ПерекатиПоле (раскрыть)
Обычно судьи помогают питерскому проекту, особенно Вилков
Почему Зенит проект, который известен только по своим позорам?
Это ли не оскорбление клуба? У него через комментарий оскорбления питерского клуба.
Сегодня 18:22
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
Питерский проект известен только по своим позорам. В проекте нет сильных игроков, все едут после Питера в Китай. Один Паредас перешел в ПСЖ, но теперь он лавочник никому ненужный
Конунг Рагнар
Сегодня 12:55
ответ пользователю ПерекатиПоле (раскрыть)
Обычно судьи помогают питерскому проекту, особенно Вилков
Почему Зенит проект, который известен только по своим позорам?
Это ли не оскорбление клуба? У него через комментарий оскорбления питерского клуба.
Вроде, путёвый, но чаще, - на подпевках из второго эшелона...
Вроде, путёвый, но чаще, - на подпевках из второго эшелона...