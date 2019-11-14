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Клуб Бекхэма хочет купить форварда «Зенита»

сегодня, 17:43

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси может продолжить карьеру в США.

На аргентинца претендует «Интер Майами». Отмечается, что руководство «сине-бело-голубых» не планирует продавать футболиста.

Напомним, что создателем и совладельцем клуба является бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм. Предстоящий сезон станет первым для команды из Флориды в MLS.

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Все комментарии
nemezis
nemezis ответил Бифидобактерия
   192 / 869
сегодня в 19:28
Конунг Рагнар Сегодня 18:22 ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть) Питерский проект известен только по своим позорам. В проекте нет сильных игроков, все едут после Питера в Китай. Один Паредас перешел в ПСЖ, но теперь он лавочник никому ненужный Конунг Рагнар Сегодня 12:55 ответ пользователю ПерекатиПоле (раскрыть) Обычно судьи помогают питерскому проекту, особенно Вилков Почему Зенит проект, который известен только по своим позорам? Это ли не оскорбление клуба? У него через комментарий оскорбления питерского клуба.
В правилах нет такого пункта как оскорбления клуба.
grazie100
grazie100 ответил ФК РOСТОВ
   431 / 869
сегодня в 19:27
Но уж не ростовскими достижениями в футболе о чем-то здесь уж так сильно распростроняться .Будьте скромнее, пока вас не отодвинули в на 7 почётное место в таблице.. 6:1 судьи помогли ???А ведь могли и с большим счётом присесть...
Морозовский
Морозовский
   4 / 869
сегодня в 19:27
    grazie100
    grazie100
       431 / 869
    сегодня в 19:18
    Сумбур Рабнар , это он, которого уже выпустили?.....Осенние футбольные волнения и резкий эмоциональный фон опять накрыли беднягу..
    ФК РOСТОВ
    ФК РOСТОВ ответил ПерекатиПоле
       30 / 869
    сегодня в 19:14
    Форвардов на евро арене можешь в матче с Бенфикой увидеть. Во внутреннем чемпионате выбери какой нить голешник из 6 что твоему колхозу влетело.
    Увидел)) в матче с Лионом)) Лион-Зенит 1:1)) Лион-ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ ФРАНЦИИ)). Зенит- «Чемпион РПЛ» - с помощью продажного судейского корпуса!!!)). Бенфика?!)) - РАЗ В ГОДУ И ПАЛКА СТРЕЛЯЕТ, я о Зените в матче с Бенфикой)). Что ещё кроме Бенфики можешь предъявить?)) Лейпциг-пройденная тема, позорная для Зенита)) Давай Вильярреал вспомним)) который в Испании был в аутсайдерах Примеры)) как вы со своими «форвардами» влетели дома 1:3)) влетели аутсайдеру Ла Лиги)) имея четыре состава в наличии. В гостях вы также влетели)) Знаешь, на каком месте закончил Вильрреал в сезоне, когда дал вам коленкой под одно место в Лиге Европы)) на ЧЕТЫРНАДЦАТОМ!!!)) Будем продолжать или закончим?))))))
    ошалевший
    ошалевший ответил Бифидобактерия
       157 / 869
    сегодня в 19:04
    Конунг Рагнар Сегодня 18:22 ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть) Питерский проект известен только по своим позорам. В проекте нет сильных игроков, все едут после Питера в Китай. Один Паредас перешел в ПСЖ, но теперь он лавочник никому ненужный Конунг Рагнар Сегодня 12:55 ответ пользователю ПерекатиПоле (раскрыть) Обычно судьи помогают питерскому проекту, особенно Вилков Почему Зенит проект, который известен только по своим позорам? Это ли не оскорбление клуба? У него через комментарий оскорбления питерского клуба.
      grazie100
      grazie100 ответил Бифидобактерия
         431 / 869
      сегодня в 19:03
        ошалевший
        ошалевший ответил Бифидобактерия
           157 / 869
        сегодня в 19:01
        Конунг Рагнар Сегодня 18:22 ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть) Питерский проект известен только по своим позорам. В проекте нет сильных игроков, все едут после Питера в Китай. Один Паредас перешел в ПСЖ, но теперь он лавочник никому ненужный Конунг Рагнар Сегодня 12:55 ответ пользователю ПерекатиПоле (раскрыть) Обычно судьи помогают питерскому проекту, особенно Вилков Почему Зенит проект, который известен только по своим позорам? Это ли не оскорбление клуба? У него через комментарий оскорбления питерского клуба.
          Бифидобактерия
          Бифидобактерия
             632 / 869
          сегодня в 18:59
          Конунг Рагнар
          Сегодня 18:22
          ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
          Питерский проект известен только по своим позорам. В проекте нет сильных игроков, все едут после Питера в Китай. Один Паредас перешел в ПСЖ, но теперь он лавочник никому ненужный

          Конунг Рагнар
          Сегодня 12:55
          ответ пользователю ПерекатиПоле (раскрыть)
          Обычно судьи помогают питерскому проекту, особенно Вилков


          Почему Зенит проект, который известен только по своим позорам?
          Это ли не оскорбление клуба? У него через комментарий оскорбления питерского клуба.
          ошалевший
          ошалевший ответил Хирург Зенита
             157 / 869
          сегодня в 18:59
          Бекхем знает толк в футболе. Даже из Америки знает игроков Зенита.
          ахах,сразу вспомнил месси,его даже в аргентине то плохо знают
          Vave666
          Vave666 ответил Конунг Рагнар
             762 / 869
          сегодня в 18:54
          Питерский проект известен только по своим позорам. В проекте нет сильных игроков, все едут после Питера в Китай. Один Паредас перешел в ПСЖ, но теперь он лавочник никому ненужный
          Ну или транзитом через Китай в средненький чемп Германии... так получается?? Шо там у Баварцев до сих пор пукан рвёт после 2008 и голов Погребняка??
          вячеслав остапенко
          вячеслав остапенко
             443 / 869
          сегодня в 18:48
          Правильное решение
          GYTSYL
          GYTSYL
             24 / 869
          сегодня в 18:41
            Литейный 4
            Литейный 4 ответил Конунг Рагнар
               2 / 869
            сегодня в 18:38
            Питерский проект известен только по своим позорам. В проекте нет сильных игроков, все едут после Питера в Китай. Один Паредас перешел в ПСЖ, но теперь он лавочник никому ненужный
              Шуnя771
              Шуnя771
                 54 / 869
              сегодня в 18:36
              Если навар будет - продать, у Зенита три.... лавки!)
              Ходячий по граблям
              Ходячий по граблям
                 470 / 869
              сегодня в 18:31
              Хороший игрок, но не стабильный после травмы.
              Хирург Зенита
              Хирург Зенита
                 652 / 869
              сегодня в 18:27
              Бекхем знает толк в футболе. Даже из Америки знает игроков Зенита.
              Морозовский
              Морозовский
                 4 / 869
              сегодня в 18:25
                Узбагоеный
                Узбагоеный
                   505 / 869
                сегодня в 18:22
                Зимой будет очередная встряска в Зените. Останутся только лучшие легионеры и купят какого нибудь топ звезду.
                Конунг Рагнар
                Конунг Рагнар ответил Литейный 4
                   63 / 869
                сегодня в 18:22
                  Ваня лучший
                  Ваня лучший ответил Big krendel
                     17 / 869
                  сегодня в 18:21
                  Из за долбанного лимита придется распрощаться с некоторыми хорошими легионерами.
                  А ты разве не слышал, что Дюков в порядке исключения для Зенита установил лимит 25 + 20.? Так что проблем не будет.
                  cska plus
                  cska plus
                     8 / 869
                  сегодня в 18:20
                  В США едут игроки которым полных 38 и выше, что там делать 23-х летнему Дриусси.
                  Конунг Рагнар
                  Конунг Рагнар
                     63 / 869
                  сегодня в 18:20
                  Бекхем не станет покупать такого слабого игрока
                  Ваня лучший
                  Ваня лучший ответил ПерекатиПоле
                     17 / 869
                  сегодня в 18:20
                  Миллионов за 40-50 можно отпустить игрока, с Кранневитером впридачу. И так Малком и Кокорин на ноги встанут, подвинут Себу из состава.
                  Малком то может и встанет на ноги, а Кокорин скорей на уши встанет. А в чем дело то? Почему нельзя платить каждому из них по 5 млн и пусть сидят на лавке.?
                  ПерекатиПоле
                  ПерекатиПоле
                     35 / 869
                  сегодня в 18:17
                  Миллионов за 40-50 можно отпустить игрока, с Кранневитером впридачу. И так Малком и Кокорин на ноги встанут, подвинут Себу из состава.
                  Big krendel
                  Big krendel
                     34 / 869
                  сегодня в 18:15
                  Из за долбанного лимита придется распрощаться с некоторыми хорошими легионерами.
                  VV V
                  VV V
                     318 / 869
                  сегодня в 18:13
                  Газпром с Зенитом сам купит за общие государственные деньги страны "Интер Майами" вместе со стадионом и самим Бекхэмом.
                  kotmyshka
                  kotmyshka
                     216 / 869
                  сегодня в 18:13
                  отряд не заметит потери бойца... нестабилен...
                  particular
                  particular
                     9 / 869
                  сегодня в 18:12
                  Когда Дриусси в 2017 году в дебютной игре с Рубином занёс два спасительных мяча, подумалось, - вот Он, кто порвёт все сетки... Позже оказалось - не он...
                  Вроде, путёвый, но чаще, - на подпевках из второго эшелона...
                  ПерекатиПоле
                  ПерекатиПоле ответил ФК РOСТОВ
                     35 / 869
                  сегодня в 18:11
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