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«Рома» рассматривает вариант аренды нападающего «Эспаньола» Феррейры

сегодня, 16:49

«Рома» продолжает искать нападающего на замену травмированному Николе Калиничу. У римских «волков», по сути, остался один нападающий - Эдин Джеко.

Одним из кандидатов рассматривается форвард «Эспаньола» Факундо Феррейра, принадлежащий по контракту португальской «Бенфике». Главным фактором является то, что аргентинец играл под руководством нынешнего тренера «Ромы» Паулу Фонсеки в «Шахтере».

В текущем сезоне 28-летний аргентинец забил только один гол в девяти матчах.

Феррейра – не единственный вариант для «Ромы». Также клуб рассматривает возможность приобретения Моизе Кина из «Эвертона».

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Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
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сегодня в 17:11
зачем им этот посредственный игрок?
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