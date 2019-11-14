«Рома» рассматривает вариант аренды нападающего «Эспаньола» Феррейры

сегодня, 16:49

«Рома» продолжает искать нападающего на замену травмированному Николе Калиничу. У римских «волков», по сути, остался один нападающий - Эдин Джеко.

Одним из кандидатов рассматривается форвард «Эспаньола» , принадлежащий по контракту португальской «Бенфике». Главным фактором является то, что аргентинец играл под руководством нынешнего тренера «Ромы» Паулу Фонсеки в «Шахтере».

В текущем сезоне 28-летний аргентинец забил только один гол в девяти матчах.

Феррейра – не единственный вариант для «Ромы». Также клуб рассматривает возможность приобретения Моизе Кина из «Эвертона».