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Сборная Чили отказалась играть товарищеский матч из-за кризиса в стране

сегодня, 21:14

Футболисты сборной Чили отказались проводить гостевой товарищеский матч против команды Перу из-за социального кризиса в стране.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в столице Чили - Сантьяго - 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (0,04 доллара). Позднее беспорядки охватили и другие города страны. По официальным данным, погибли более 20 человек.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России отказались играть в новой форме.

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susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
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сегодня в 21:53
И из-за этого футбол отменять???
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