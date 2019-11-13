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Ультрас киевского «Динамо» - о Тайсоне: «Мы имитировали уханье сов»

сегодня, 22:51
ШахтерЛоготип футбольный клуб Шахтер (Донецк)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

Представитель ультрас киевского «Динамо» по прозвищу Декстер заявил, что болельщики киевлян во время матча с «Шахтером» имитировали звук сов, а не обезьян:

«У нас есть друзья во Всемирной организации защиты животных, которые рассказали нам про ситуацию с таким видом птиц, как северные пятнистые совы.

Мы решили сделать акцию в поддержку этих сов. Не знаю вообще, как можно звук совы не отличить от звука обезьяны? Они абсолютно разные.

Ранее сообщалось, что бразильский полузащитник „Шахтёра“ Тайсон намерен покинуть Украину после расистского скандала.

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Все комментарии
minai
minai
   114 / 876
сегодня в 23:41
Им хоть ссы в глаза .. !!
ROLENTO
ROLENTO
   581 / 876
сегодня в 23:08
А бритоголовые потому что поддерживают раковых больных!
Footbolista
Footbolista
   6 / 876
сегодня в 23:07
СБУшная сова...спалились хлопци...
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   7 / 876
сегодня в 23:02
А судя по результату - клыканули у псов. Аха-ха)
Рома Олейник
Рома Олейник
   635 / 876
сегодня в 22:59
Ржунемагу
dimagas2
dimagas2
   136 / 876
сегодня в 22:57
Это они круто потроллили)))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   513 / 876
сегодня в 22:56
56ы...
CSKA2012
CSKA2012
   438 / 876
сегодня в 22:55
Потому что тайсон обезьяна ))) поэтому не отличил ))))))
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