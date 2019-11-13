Ультрас киевского «Динамо» - о Тайсоне: «Мы имитировали уханье сов»

Представитель ультрас киевского «Динамо» по прозвищу Декстер заявил, что болельщики киевлян во время матча с «Шахтером» имитировали звук сов, а не обезьян:

«У нас есть друзья во Всемирной организации защиты животных, которые рассказали нам про ситуацию с таким видом птиц, как северные пятнистые совы.

Мы решили сделать акцию в поддержку этих сов. Не знаю вообще, как можно звук совы не отличить от звука обезьяны? Они абсолютно разные.