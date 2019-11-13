Ультрас киевского «Динамо» - о Тайсоне: «Мы имитировали уханье сов»

Представитель ультрас киевского «Динамо» по прозвищу Декстер заявил, что болельщики киевлян во время матча с «Шахтером» имитировали звук сов, а не обезьян:
«У нас есть друзья во Всемирной организации защиты животных, которые рассказали нам про ситуацию с таким видом птиц, как северные пятнистые совы.
Мы решили сделать акцию в поддержку этих сов. Не знаю вообще, как можно звук совы не отличить от звука обезьяны? Они абсолютно разные.
Ранее сообщалось, что бразильский полузащитник „Шахтёра“ Тайсон намерен покинуть Украину после расистского скандала.