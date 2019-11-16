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Конте охраняет полиция из-за угроз расправы

сегодня, 09:20

Corriere della Sera и Gazzetta dello Sport сообщают, что главный тренер «Интера» Антонио Конте получил себе в охрану несколько сотрудников полиции. 

Это случилось после того как наставник получил конверт, который содержал в себе угрозы физической расправы и пулю от пистолета. Недавно подобным образом пытались запугать итальянских политиков. 

Отмечается, что по факту произошедшего началось расследование. 

Напомним, что недавно защитник «Леона» и сборной Колумбии Вильям Тесильо сообщил о поступивших ему и его жене угрозах.

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   1 / 858
сегодня в 10:06
Может Жека10 после Борусии Д бомбит?)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Don trambon
   1 / 858
сегодня в 10:05
Князь совсем распоясался(
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       1 / 858
    сегодня в 10:04
    Не нужно было с 77ками связываться. Аха-ха)
    cska plus
    cska plus
       8 / 858
    сегодня в 10:03
    Боевик какой то.
    obana777
    obana777
       67 / 858
    сегодня в 09:54
    Чем "Коза Ностра" недовольна?
    Don trambon
    Don trambon
       117 / 858
    сегодня в 09:36
    Князь совсем распоясался(
    Василий 50
    Василий 50
       368 / 858
    сегодня в 09:24
    Это не Колумбия, где слова подтверждают действием.
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