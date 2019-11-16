Конте охраняет полиция из-за угроз расправы

сегодня, 09:20

Corriere della Sera и Gazzetta dello Sport сообщают, что главный тренер «Интера» получил себе в охрану несколько сотрудников полиции.

Это случилось после того как наставник получил конверт, который содержал в себе угрозы физической расправы и пулю от пистолета. Недавно подобным образом пытались запугать итальянских политиков.

Отмечается, что по факту произошедшего началось расследование.

Напомним, что недавно защитник «Леона» и сборной Колумбии Вильям Тесильо сообщил о поступивших ему и его жене угрозах.