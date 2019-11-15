Галактионов: «Есть некая неудовлетворенность результатом в игре с Латвией»

Главный тренер молодежной сборной России прокомментировал победу над Латвией:

У нас два очень сильных голкипера, и я считаю, что у нас очень сильная вратарская позиция, и Саша Максименко, и Матвей Сафонов показывают, что на сегодняшний день действительно являются лидерами в своих клубах. И то, что сегодня игру начал Матвей, - это был наш выбор, это ни в коем случае не говорит о том, что мы недовольны Максименко, он потрясающе тренируется, очень хорошо работает, и, возможно, получит свой шанс в следующей игре.

У нас было достаточно большое количество моментов, которые надо реализовывать, и, безусловно, есть некая неудовлетворенность от того, что мы эти голы не забиваем, хотя создаем шансы и доводим до группы атаки, были прекрасные эпизоды. Это станет "пищей для размышлений и для дальнейшей работы.