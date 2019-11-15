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Галактионов: «Есть некая неудовлетворенность результатом в игре с Латвией»

сегодня, 22:20
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)2 : 0Логотип футбольный клуб Латвия (до 21)Латвия (до 21)Матч завершен

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал победу над Латвией:

У нас два очень сильных голкипера, и я считаю, что у нас очень сильная вратарская позиция, и Саша Максименко, и Матвей Сафонов показывают, что на сегодняшний день действительно являются лидерами в своих клубах. И то, что сегодня игру начал Матвей, - это был наш выбор, это ни в коем случае не говорит о том, что мы недовольны Максименко, он потрясающе тренируется, очень хорошо работает, и, возможно, получит свой шанс в следующей игре.

У нас было достаточно большое количество моментов, которые надо реализовывать, и, безусловно, есть некая неудовлетворенность от того, что мы эти голы не забиваем, хотя создаем шансы и доводим до группы атаки, были прекрасные эпизоды. Это станет "пищей для размышлений и для дальнейшей работы.

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Гавриленко
Гавриленко
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сегодня в 23:00
Вам нужен нападающий покруче вялого.
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