Самедов: «Не вижу причин, почему мы не можем победить Бельгию»

Бывший футболист сборной России считает, что национальная команда способна обыграть Бельгию в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Сборной России по силам победить. Команда уже вышла [на чемпионат Европы], ничто не довлеет, будет хорошая игра, если получится победить, будет здорово. Не вижу причин, почему мы не можем победить. И те, и другие уже вышли на чемпионат Европы - будет открытая игра, в которой все возможно.