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Самедов: «Не вижу причин, почему мы не можем победить Бельгию»

сегодня, 10:43
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгия20:00 Не начался

Бывший футболист сборной России Александр Самедов считает, что национальная команда способна обыграть Бельгию в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Сборной России по силам победить. Команда уже вышла [на чемпионат Европы], ничто не довлеет, будет хорошая игра, если получится победить, будет здорово. Не вижу причин, почему мы не можем победить. И те, и другие уже вышли на чемпионат Европы - будет открытая игра, в которой все возможно.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Посох сажал князя на врагов
   16 / 857
сегодня в 11:03
Я правильно тебя понял, что если бы в сборной были одни хряки, то Бельгия бы влетела 0:5? Но к счастью Черчесов в футболе разбирается получше и тебя и самедова
galem72
galem72
   161 / 857
сегодня в 10:56
"...не вижу причин, почему мы не можем победить..."

Сидя в кресле почему бы и нет: оттуда, вообще, никогда не видно причин. ))
obana777
obana777
   65 / 857
сегодня в 10:54
Главное то, что и Бельгия не видит причин, которые мешали бы им выиграть у России.
cska plus
cska plus
   8 / 857
сегодня в 10:52
Азик прямо из-за прилавка овощного ларька даёт интервью.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   658 / 857
сегодня в 10:51
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