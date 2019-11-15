Президент «Урала»: «Егоров не сумеет исправить судейство до зимней паузы»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение президента РФС Александра Дюкова оставить на своем посту главу департамента судейства и инспектирования Александра Егорова до зимней паузы в РПЛ :

За три тура нельзя решить все проблемы. Человек не решал их в течение 1,5 лет на своей должности, а тут меньше месяца дано, это смешно, мне кажется. Бывает, что у человека не получилось, так нужно встать и признать это, тебя же за это уважать будут. Если у нас в клубе футболисты встанут и скажут мне, что я их не устраиваю, то я отойду в сторону - я не смогу работать в клубе без доверия игроков.

Есть команды, которые страдают от судейского произвола. Понятно, что Александр Валерьевич Дюков у всех начальник, но зачем ему такое сейчас говорить, учитывая тот факт, что все клубы выразили недоверие работой Егорова.