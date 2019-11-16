Чистяков - о Бельгии: «Дадим бой и выиграем!»

Защитник сборной России рассуждает о предстоящих матчах против команд Бельгии и Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2020.

Рассчитываю на дебют во второй игре? Я и против бельгийцев сыграть рассчитываю, почему только Сан-Марино? Я ведь не просто так сюда приехал! Станислав Саламович будет решение принимать по тренировкам, но я и на Бельгию настраиваюсь.

Звезды? Наша команда может и будет против них играть. Дадим бой и выиграем! У нас тоже есть топ-игроки — тот же Саша Головин, который в «Монако» играет, Артем Дзюба, Леша Миранчук. К сожалению, не будет Дениса Черышева, который тоже стал одним из лидеров сборной.