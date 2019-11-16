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Чистяков - о Бельгии: «Дадим бой и выиграем!»

сегодня, 11:07
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгия20:00 Не начался

Защитник сборной России Дмитрий Чистяков рассуждает о предстоящих матчах против команд Бельгии и Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2020.

Рассчитываю на дебют во второй игре? Я и против бельгийцев сыграть рассчитываю, почему только Сан-Марино? Я ведь не просто так сюда приехал! Станислав Саламович будет решение принимать по тренировкам, но я и на Бельгию настраиваюсь.

Звезды? Наша команда может и будет против них играть. Дадим бой и выиграем! У нас тоже есть топ-игроки — тот же Саша Головин, который в «Монако» играет, Артем Дзюба, Леша Миранчук. К сожалению, не будет Дениса Черышева, который тоже стал одним из лидеров сборной.

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Все комментарии
drive45
drive45
сегодня в 12:18
Видно что мотивирован,осталось за малым, сначало выйти на поле и достойно сыграть.Так или иначе все возможно- в нашу сборную Верим.
time out
time out
   42 / 855
сегодня в 11:54
В сборной Бельгии спокойно. Готовятся к матчу. А у нас очередь к трибуне, чтобы лозунги толкать.
Морозовский
Морозовский
   7 / 855
сегодня в 11:50
Карпин Чистякову этот текст точно не писал.
cska plus
cska plus
   8 / 855
сегодня в 11:42
Дай бог конечно но немного смешно, ничейку могут и скатать.
LAISMEN
LAISMEN
   333 / 855
сегодня в 11:36
Еще один ЛАВОЧНЫЙ АНАЛИТИК.......
Морозовский
Морозовский
   7 / 855
сегодня в 11:29
    nubom
    nubom
       128 / 855
    сегодня в 11:27
    Не говори гол, пока не забьешь!
    kotmyshka
    kotmyshka
       198 / 855
    сегодня в 11:20
    не говори гоп, пока не перепрыгнешь
    Морозовский
    Морозовский
       7 / 855
    сегодня в 11:18
      Mangur
      Mangur
         512 / 855
      сегодня в 11:11
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