Григорян: «Последние успехи „Тамбова“ - плоды моей работы»

Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян рассказал о своем уходе из команды.
Не обращаю внимания на то, что «Тамбов» после моего ухода выиграл три матча подряд. Именно я сформировал эту команду, игру ей поставил тоже я. При поддержке штаба и руководства, разумеется. Глупо полагать, что, не имея в арсенале тактическую зрелость, поставленную в обороне и атаке игру, хорошую физическую и психологическую подготовку, «Тамбов» на ровном месте начал собирать очки. Абсолютно убежден, что предпосылки для этого успеха кроются во мне. Если бы команда начала набирать очки через месяц после моего ухода — тогда другой вопрос, и да, дело было бы не во мне.
Ни грамма не жалею. Все взвесил и ушел, на то были основания. Какие? Сказать не могу, но официальная версия «игра не шла, не фартило» меня полностью устраивает. Журавель в трансляции произнес: «Григорян психанул». Это неправда, вообще не психанул. Но я хочу двигаться вперед. Это не значит, что меня уже ждет более статусный клуб. Совсем и не ждет, хотя напрасно! Я столкнулся с тремя командами Премьер-Лиги, состав которых был сформирован по два года и более, но до меня игру в них поставить ни хрена не могли. Футболисты не знали, во что играют. При мне такое невозможно.