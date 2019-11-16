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Григорян: «Последние успехи „Тамбова“ - плоды моей работы»

сегодня, 14:07

Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян рассказал о своем уходе из команды

Не обращаю внимания на то, что «Тамбов» после моего ухода выиграл три матча подряд. Именно я сформировал эту команду, игру ей поставил тоже я. При поддержке штаба и руководства, разумеется. Глупо полагать, что, не имея в арсенале тактическую зрелость, поставленную в обороне и атаке игру, хорошую физическую и психологическую подготовку, «Тамбов» на ровном месте начал собирать очки. Абсолютно убежден, что предпосылки для этого успеха кроются во мне. Если бы команда начала набирать очки через месяц после моего ухода — тогда другой вопрос, и да, дело было бы не во мне.

Ни грамма не жалею. Все взвесил и ушел, на то были основания. Какие? Сказать не могу, но официальная версия «игра не шла, не фартило» меня полностью устраивает. Журавель в трансляции произнес: «Григорян психанул». Это неправда, вообще не психанул. Но я хочу двигаться вперед. Это не значит, что меня уже ждет более статусный клуб. Совсем и не ждет, хотя напрасно! Я столкнулся с тремя командами Премьер-Лиги, состав которых был сформирован по два года и более, но до меня игру в них поставить ни хрена не могли. Футболисты не знали, во что играют. При мне такое невозможно.
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Все комментарии
averoniy
averoniy
   789 / 860
сегодня в 15:47
Только свиньи так себя могут возносить.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   255 / 860
сегодня в 14:48
Жалко его. Успехи Тамбова так его зацепили, что уже ночами наверное не спит.
Суеверный
Суеверный
   384 / 860
сегодня в 14:44
"...В недрах МОЕЙ системы, под МОИМ чутким руководством..." ("Волга-Волга", товарищ Бывалов).
Верг
Верг
   196 / 860
сегодня в 14:33
Григорян еще выстрелит, еще потренирует!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   302 / 860
сегодня в 14:32
Возможно вполне.
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 860
сегодня в 14:18
Сам ушел, никто не гнал. Так что про багаж свой можно не заливать.
cska plus
cska plus
   8 / 860
сегодня в 14:11
Ахахах! Багаж Григоряна.
LOpp
LOpp
   17 / 860
сегодня в 14:10
Сам себя не похвалишь...
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