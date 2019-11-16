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Колосков поддержал реформы в российском судействе

сегодня, 13:07

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал судейские реформы в отечественном футболе.

Я думаю, что все к этому шло. И не только потому, что именно в этом году неудовлетворительное судейство. Долго никаких реформ не было. Более того, решение об объединении судейства и инспектирования в один департамент, которое было принято ранее, крайне негативно сказалось на контроле действий судей. Это было против всякой логики. Была размыта ответственность, поэтому реформы назревали.

Сейчас главой судейского комитета назначили не бывшего судью, а умного рассудительного человека, которому футбол не чужд.

Кроме того, вчера разделили департамент судейства и департамент инспектирования. С моей точки зрения, это должно благоприятно сказаться на уровне судейства. Это определяющее решение для РФС.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
   403 / 856
сегодня в 14:35
это у нас так называются реформы а Колосков естественно не скажет по другому потому что он из той системы
Одержимый хряк
Одержимый хряк
сегодня в 14:27
Колосков и превратил судей в свое время в носильщиков чемоданов из таррасовки.
cska plus
cska plus
   8 / 856
сегодня в 14:02
Старик с ума выжил какие реформы, убрали ни в чём не повинного левникова назначили сотрудника федуна по имени Ашот.
Морозовский
Морозовский
   7 / 856
сегодня в 13:40
Просто так все болтать горазды, а вот "газпрём" не голословно, а материально поддержит реформы в российском судействе и, чтобы свершилась мечта Фурсонки, выйдет и на европейский судейский уровень!
mihaluch
mihaluch
   103 / 856
сегодня в 13:17
В принципе ничего не изменится.
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