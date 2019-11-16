Колосков поддержал реформы в российском судействе

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал судейские реформы в отечественном футболе.

Я думаю, что все к этому шло. И не только потому, что именно в этом году неудовлетворительное судейство. Долго никаких реформ не было. Более того, решение об объединении судейства и инспектирования в один департамент, которое было принято ранее, крайне негативно сказалось на контроле действий судей. Это было против всякой логики. Была размыта ответственность, поэтому реформы назревали.

Сейчас главой судейского комитета назначили не бывшего судью, а умного рассудительного человека, которому футбол не чужд.