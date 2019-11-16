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«Оренбург»: «Егорова нужно менять»

сегодня, 13:13

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал реформы судейства в российском футболе.

Одним из решений в рамках судейской реформы стало назначение на пост председателя судейского комитета РФС генерального директора «Сбербанк Капитал» Ашота Хачатурянца, сменившего на этой должности Николая Левникова

Изменения в судействе? На мой взгляд, они назрели, потому что «Оренбург», пожалуй, как никто из других клубов пострадал от неправильных действий и ошибок арбитров. Я думаю, Егорова нужно менять. Но, может, там дело не в самом Егорове, а в судейском корпусе, но если человек отвечает за эту работу, то, наверное, это правильное решение, своевременное.

Повышение зарплаты судьям? Я бы не хотел касаться этой стороны вопроса. В конце концов, не нравится работать судьей в РПЛ, то иди тогда работать на завод. У каждого свои обязанности, которые нужно выполнять. Что же это такое? Маленькая зарплата, и что? И теперь можно судить, как захочешь что ли?

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
   46 / 856
сегодня в 14:22
Менять надо не только Егорова, а и питерского Дюкова, защищающего продажных судей.
SHMEL
SHMEL
   140 / 856
сегодня в 14:20
Сейчас трудно найти человека,кто не согласился бы с мнением об отставке Егорова.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
сегодня в 14:19
Егоров только на свиней работает.
shlomo
shlomo
   211 / 856
сегодня в 13:59
Да уж...и сразу вспомнилось.....А судья кто?
cska plus
cska plus
   8 / 856
сегодня в 13:59
И что теперь судишь как хочешь? Да, сказали А говорите и Б, они работают за гонорар и никому это не секрет, федун вообще приходит на стадион с чемрюоданчиком а егорова надо отправить в Мордовию на лесоповал.
Морозовский
Морозовский
   7 / 856
сегодня в 13:24
Судьи оборзели так резко потому, что ВАР встал лазурной стеной на их сторону!
EAGinLE
EAGinLE
   79 / 856
сегодня в 13:19
Судейских скандалов в прошлом году было меньше .
Судьи теже . Вот и подумайте . Судить резко разучились или сговор против руководителя?
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