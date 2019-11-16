«Оренбург»: «Егорова нужно менять»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал реформы судейства в российском футболе.

Одним из решений в рамках судейской реформы стало назначение на пост председателя судейского комитета РФС генерального директора «Сбербанк Капитал» Ашота Хачатурянца, сменившего на этой должности Николая Левникова.

Изменения в судействе? На мой взгляд, они назрели, потому что «Оренбург», пожалуй, как никто из других клубов пострадал от неправильных действий и ошибок арбитров. Я думаю, Егорова нужно менять. Но, может, там дело не в самом Егорове, а в судейском корпусе, но если человек отвечает за эту работу, то, наверное, это правильное решение, своевременное.