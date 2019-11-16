Азмун претендует на титул игрока года в Азии

Стала известна финальная тройка претендентов на награду лучшему азиатскому футболисту 2019 года.
За титул сразятся: форвард «Зенита» Сердар Азмун (Иран), защитник «Айнтрахта» Макото Хасэбе (Япония), а также нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин (Южная Корея). Напомним, что представитель лондонского клуба недавно стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов среди игроков Азии.
И отписались все, кого это касается напрямую)))
Стыд, срам и спам....
И отписались все, кого это касается напрямую)))
Стыд, срам и спам....