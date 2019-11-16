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Азмун претендует на титул игрока года в Азии

сегодня, 15:24

Стала известна финальная тройка претендентов на награду лучшему азиатскому футболисту 2019 года. 

За титул сразятся: форвард «Зенита» Сердар Азмун (Иран), защитник «Айнтрахта» Макото Хасэбе (Япония), а также нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин (Южная Корея). Напомним, что представитель лондонского клуба недавно стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов среди игроков Азии.

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Все комментарии
andreika20133
andreika20133 ответил Ваня лучший
   428 / 860
сегодня в 16:20
Кстати говоря, даже в РПЛ он не лучший из представителей Азии. Шомуродов из Узбекистана на голову сильнее Азмуна. Просто Газпром и в Азии подсуетился.
Ваня я бы удивился если бы ты не сказал что Газпром подсуетился. Тебе не кажется что ты предсказуемо предвзят и теряешь с этим доверие к своему мнению///?????Просто попытайся смотреть на ситуацию не предвзято.
номер 12
номер 12
   253 / 860
сегодня в 16:19
Очевидно, что Азмун
Свинельд
Свинельд
   343 / 860
сегодня в 16:15
Какие же смешные комментарии)))
И отписались все, кого это касается напрямую)))
Стыд, срам и спам....
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   210 / 860
сегодня в 16:08
Сон полюбому
Groove000
Groove000
   53 / 860
сегодня в 16:04
Сон, конечно же
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Питер Ман
   16 / 860
сегодня в 15:52
Тут понятно, что Сон выиграет, но посмотрите, как менее, чем за год, прогрессирует Азмун в Зените, сравните с карьерой, например, Педро Роши, которого Федун купил намного дороже. А потом некоторым ботам ещё хватает наглости писать про "кладбище талантов". Зенит дает такие возможности, какие в ростове, краснодаре, москве и не снились!
Кстати говоря, даже в РПЛ он не лучший из представителей Азии. Шомуродов из Узбекистана на голову сильнее Азмуна. Просто Газпром и в Азии подсуетился.
Казанский
Казанский ответил Ангел неБесГрешен
   80 / 860
сегодня в 15:49
Маркизу помню.А сейчас Малкон в топе?)))
Казанский
Казанский ответил Питер Ман
   80 / 860
сегодня в 15:47
Он за сборную Страны забивает,так что зенит здесь как на бритой голове девочки бантик...не смотрится.А в зените он деградирует как человек, превращается в баклана
Гавриленко
Гавриленко
   140 / 860
сегодня в 15:43
Титул ничего не значащий, но и его озмун не заслуживает.
Гавриленко
Гавриленко ответил Ангел неБесГрешен
   140 / 860
сегодня в 15:42
А кто тогда играет в Осере, Апоэле, Насьонале?
Гавриленко
Гавриленко ответил time out
   140 / 860
сегодня в 15:42
Промес, Крал, Видич, Де Зеув в голос ржут над легендой первенства водокачки!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   20 / 860
сегодня в 15:41
В Зените играют лучшие...
time out
time out ответил VV V
   42 / 860
сегодня в 15:38
А ведь его раскрыл К.Б. Бердыев, а Зенит, как обычно, за народное общее бабло, прикупил его себе..., очень стыдно болеть за коммунистический Зенит, очень стыдно !!!
Ну почему же стыдно? Ведь зенит такого игрока воспитал! На титул игрока года Азии тянет! Вот что значит хлагман хвутбола! Где там Гыгыгы? Еще не ударил себя в грудь кулаком от гордости за лазурных.
neomessi
neomessi
   170 / 860
сегодня в 15:37
Сонхуймин возьмет титул
ermak6848
ermak6848
   77 / 860
сегодня в 15:35
тоже приятно принять участие в номинации лучшему азиатскому футболисту 2019 года.
Питер Ман
Питер Ман
   59 / 860
сегодня в 15:34
Тут понятно, что Сон выиграет, но посмотрите, как менее, чем за год, прогрессирует Азмун в Зените, сравните с карьерой, например, Педро Роши, которого Федун купил намного дороже. А потом некоторым ботам ещё хватает наглости писать про "кладбище талантов". Зенит дает такие возможности, какие в ростове, краснодаре, москве и не снились!
VV V
VV V
   212 / 860
сегодня в 15:33
А ведь его раскрыл К.Б. Бердыев, а Зенит, как обычно, за народное общее бабло, прикупил его себе..., очень стыдно болеть за коммунистический Зенит, очень стыдно !!!
Big krendel
Big krendel
   34 / 860
сегодня в 15:29
Скорее всего титул возьмёт нападающий Тоттенхэма.
cska plus
cska plus
   8 / 860
сегодня в 15:28
Однозначно кореец.
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