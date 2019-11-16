«Локомотив» намерен арендовать форварда «Монако»

Нападающий «Монако» Анри Оньекуру попал в сферу интересов «Локомотива». Московский клуб намерен арендовать 22-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.
Напомним, что Оньекуру перешел в «Монако» из «Эвертона» летом этого года.
Нападающий «Монако» Анри Оньекуру попал в сферу интересов «Локомотива». Московский клуб намерен арендовать 22-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.
Напомним, что Оньекуру перешел в «Монако» из «Эвертона» летом этого года.
А чё там по пеллегри то, по тому молодому супер талантливому нападающему? Жив хоть, а то не слышно о нем.
А чё там по пеллегри то, по тому молодому супер талантливому нападающему? Жив хоть, а то не слышно о нем.
Щас негры грамотные стали, денежку считать умеют...
Щас негры грамотные стали, денежку считать умеют...