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«Локомотив» намерен арендовать форварда «Монако»

сегодня, 17:56

Нападающий «Монако» Анри Оньекуру попал в сферу интересов «Локомотива». Московский клуб намерен арендовать 22-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

Напомним, что Оньекуру перешел в «Монако» из «Эвертона» летом этого года.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
   122 / 849
сегодня в 19:12
Все ясно. Миранчуков продали. Срочно ищут кем закрыть дырки.
grafff
grafff
   469 / 849
сегодня в 19:05
)))))
Брулин
Брулин
   66 / 849
сегодня в 19:03
Московские Бабушки выдохнули )
Морозовский
Морозовский
   7 / 849
сегодня в 19:02
Рон должен дать добро на аренду! Надеюсь вместе с КикнаДЗЭ!
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 849
сегодня в 18:57
Чем ближе ТО , тем сильнее разрастается количество слухов, 99% из которых - просто блеф!!! В СМИ дяди и тети тоже кушать хотят, вот и собирают всякие бредовые слушки!!!
КЭТиК
КЭТиК
   121 / 849
сегодня в 18:54
В Монако уже нет стоящих игроков.
valt134
valt134
   238 / 849
сегодня в 18:53
Пенсионеры России в шоке... Шо, опять???
cska plus
cska plus
   8 / 849
сегодня в 18:36
Врядли Монако кого то отпустит даже в аренду.
azures
azures
   495 / 849
сегодня в 18:36
Это почти тоже самое, что интересоваться Шуррле у свиней.
Багор
Багор ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:32
Что мог ему предложить хитроопый гинер? Играть за российскую армию за гроши? Щас негры грамотные стали, денежку считать умеют...
Да какая там армия, одно название и то они его регулярно позорят.
волгодон 2
волгодон 2
   64 / 849
сегодня в 18:24
Железной дорогой из Монако в вагоне с углем в обмен на великих Чука и Гека)
Don trambon
Don trambon ответил Ангел неБесГрешен
   94 / 849
сегодня в 18:24
Что мог ему предложить хитроопый гинер? Играть за российскую армию за гроши? Щас негры грамотные стали, денежку считать умеют...
Малком не даст соврать:D Весь пытер обхитрил. аха-ха.
Don trambon
Don trambon
   94 / 849
сегодня в 18:23
Ну чё, оньекура? В Россию ни ногой? Ну как там на лавке то, во Франции?))0

А чё там по пеллегри то, по тому молодому супер талантливому нападающему? Жив хоть, а то не слышно о нем.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 849
сегодня в 18:23
Что мог ему предложить хитроопый гинер? Играть за российскую армию за гроши?
Щас негры грамотные стали, денежку считать умеют...
VIPded
VIPded
   67 / 849
сегодня в 18:21
Утятина, не поедет он в Россию, тем паче в аренду.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил BCB
   48 / 849
сегодня в 18:16
сейчас будут слухи что зениту
Согласен, будут слухи, а беззубые старухи......( В.С.Высоцкий).
EAGinLE
EAGinLE
   75 / 849
сегодня в 18:14
О как
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   155 / 849
сегодня в 18:13
Мало ли чего они намерены. ЦСКА хотел его купить, но он категорически отказался сославшись на то, что боится расизма. В Россию он не поедет
Т34
Т34
   13 / 849
сегодня в 18:03
С форвардами у проводниц проблема.
BCB
BCB ответил Дед за ЦСКА
   145 / 849
сегодня в 18:02
Странно, кому он нужен, кроме Локо?
сейчас будут слухи что зениту
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   48 / 849
сегодня в 18:02
Странно, кому он нужен, кроме Локо?
STVA 1
STVA 1
   150 / 849
сегодня в 18:01
В 22 года парень побывал в 3 или 4 командах.
BCB
BCB
   145 / 849
сегодня в 18:00
я слышал что футболист монако хочет арендовать локомотив
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