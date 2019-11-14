Как продавали Миранчуков. Сделка между «Локо» и «Зенитом» реальна!

вчера, 21:30

«Соккер.ру» не верит в 100 миллионов евро за Миранчуков, но верит в дружбу госкомпаний.

Когда мы неделю назад писали о возможном переходе братьев Миранчуков в «Зенит», вы отказывались верить даже в диалог между клубами, хотя генеральные директора и раньше признавали наличие контактов. Сделка по переходу полузащитников-близнецов на берега Невы может оказаться ближе, чем всем нам кажется, ведь «Локомотиву» наверняка нужны деньги на реконструкцию стадиона, а «Зениту» точно нужны умные российские игроки. Не забываем и о дружбе между «Газпромом» и РЖД — у государственных компаний много совместных проектов, так что футбольный вопрос может решиться на уровне кресел Миллера и Белозерова. А пока дадим слово заинтересованным лицам.

(28 мая) Василий Кикнадзе, генеральный директор «Локомотива»:

Интерес у других клубов к братьям есть. Но они основа команды, и мы на них рассчитываем. Должно быть мегазаоблачное предложение, чтобы мы его рассмотрели. 20-25 млн евро - это не мегазаоблачная цифра. Сегодня они эти деньги стоят. У них все еще впереди.

(9 июля) Нобель Арустамян, российский комментатор и инсайдер:

В оставшиеся месяцы трансферного окна от «Зенита» стоит ждать интересных ходов. Насколько мне известно, в Петербурге по-прежнему не оставляют надежд переманить из «Локомотива» Алексея Миранчука. Проблема заключается в желании самого игрока выступать в России только за «Локо» у Юрия Сёмина, он очень привязан к нынешнему клубу. Трансфер осуществить будет сложно, но «Зенит» пока попыток не оставляет и пытается прощупывать почву под клубом и игроком. «Зениту» нужны лучшие российские игроки, но даже при возможностях клуба переход Миранчука оформить проблематично.

(10 июля) Юрий Семин, главный тренер «Локомотива»:

Болельщики взбудоражены, что братьями Миранчуками интересуется «Зенит»? Могу добавить, что ими еще интересуется и пол-Европы. Уверен, и Алексею, и Антону по силам заиграть в любом европейском клубе. Но почему вы их так активно провожаете? Может, братьев и в «Локомотиве» все устраивает.

(14 августа) Алексей Миранчук:

Мы с Антоном уже говорили, что хотим попробовать силы за границей. От слов своих не отказываемся. Появятся предложения – будем обсуждать.

(19 августа) Василий Кикнадзе:

Мы не ставим перед собой цель удержать Миранчуков. Мы хотим, чтобы братья развивались в команде как футболисты и смогли преодолеть даже свой максимум. У нас есть предложения по Миранчукам, будем думать после выступления «Локомотива» в Лиге чемпионов.

(24 августа) Анатолий Мещеряков, председатель совета директоров «Локомотива»:

Считаю, мы не имеем права ограничивать развитие собственных воспитанников. Если по Миранчукам будет достойное предложение из-за рубежа, где они будут расти, получать новый опыт, то мы не станем препятствовать. Будем ли рассматривать предложения из России? А у нас есть клубы, в которых можно вырасти еще сильнее, исходя из результатов за последние три года?

(24 августа) Юрий Семин:

Я не согласен с руководством. Мы должны сделать всё возможное и невозможное, чтобы сохранить Миранчуков на как можно более долгий срок. На них ходят болельщики, они воспитанники нашей академии. Именно вокруг них должна создаваться команда. Если уж будет совсем большой европейский клуб, то можно подумать. А так я не вижу смысла им куда-то уходить.

(28 августа) Василий Кикнадзе:

Действительно, со стороны «Зенита» есть интерес к Миранчукам. О деньгах рассуждать не готов.

(28 августа) Александр Медведев, генеральный директор «Зенита»:

В это трансферное окно мы тему с Миранчуками закрыли. Теперь это вопрос будущего. Почему? Не нашли взаимопонимания. Здесь вопрос не только суммы трансфера. «Локомотиву» нужны игроки под Лигу чемпионов. Переговоры по Миранчукам были, но сейчас они отложены. Не исключено, что зимой вернемся к переговорам.

(28 августа) Вадим Шпинев, агент братьев Миранчуков:

Не могу комментировать информацию об интересе «Зенита», вы же слышали Кикнадзе, у него больше информации, он - руководитель клуба. Если «Зенит» сделает предложение, тогда парням надо будет думать. Пока нет явной конкретики. Но я хочу подчеркнуть, что у ребят все в порядке в «Локомотиве», нет никаких конфликтов. И ребята в открытую говорят о том, что хотят поиграть в Европе.

(27 сентября) Илья Геркус, бывший генеральный директор «Локомотива»:

Что касается перехода Миранчков в «Зенит», никогда не говори никогда, но, представляя логику клуба, я не думаю, что «Зенит» заплатит 45 миллионов евро. Если переговоры ведутся — а я знаю, что они ведутся — то цена может постоянно меняться. Летом была одна цена, зимой будет фактор того, что контракт братьев с «Локомотивом» по времени станет короче ещё на полгода. Уверен, зимой будет новый раунд переговоров.

(25 октября) Ольга Смородская, бывший президент «Локомотива»:

Могу предположить, что зимой братья могут оказаться в «Зените». Но не знаю, захотят ли они сами уехать в Питер. Это их выбор. Я не удивлена тем, что «Зенит» хочет их заполучить. Я бы не продала их. Даже за 45 миллионов евро. Надо еще воспитать замену. Пока я таких игроков не вижу.

(7 ноября) Алексей Миранчук:

Про интерес «Зенита» нечего рассказывать. Это только СМИ придумывают. Разговоры всегда есть. На данный момент я сконцентрирован на сезоне и других вариантах. Между Европой и «Зенитом» выберу Европу.

(7 ноября) Сергей Семак, главный тренер «Зенита»:

«Зенит» был заинтересован в приобретении братьев. Лимит заставляет искать качественных исполнителей с российскими паспортами. Тема такого перехода закрыта? На данный момент — да.

(12 ноября) Николай Наумов, бывший президент «Локомотива»:

Дестабилизирующим фактором уже является то, что «Зенит» пачками берёт российских футболистов, переламывает их и выбрасывает. Буду категорическим противником перехода Миранчуков в «Зенит». Сам поеду в «Локомотив» и буду говорить с Миранчуками, чтобы они этого не делали. Для них это будет смертельно. При всех своих плюсах Миранчуки могут в одном матче сверкнуть, а в другом уйти в тень. В «Зените» на лавку посадят, и всё, пропали Миранчуки. Точно так же было с Полозом. В первых матчах за «Зенит» блеснул, потом один-второй провалил, и больше шансов ему практически не давали.

(14 ноября) Василий Кикнадзе: