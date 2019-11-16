Арустамян: «Миранчуки не хотят переходить в „Зенит“»

Известный комментатор Нобель Арустамян заявил, что полузащитники «Локомотива» Антон и Алексей Миранчуки не планируют переходить в «Зенит».
В России позволить себе Миранчуков может только «Зенит». Еще летом я писал, что в Петербурге братьев очень хотят — и хотят до сих пор, интерес сохраняется. Но у самих Миранчуков сложилось твердое убеждение: в «Зенит» они не хотят, уедут только в Европу, а в России готовы играть только за «Локомотив». Об этом они уже оповестили своих агентов.
На это же намекал в интервью и Василий Кикнадзе: «Если все стороны сделки на нее настроены, она обязательно состоится». С «Локо» «Зенит» договориться, в принципе, может. Летом он уже вел переговоры. А вот с Миранчуками - нет. Это расклад на сегодняшний день.
СОВЕТ: ПЕРЕЧИТАТЬ СКАЗКУ "О РЫБАКЕ И РЫБКЕ"!!!!!!
Очень поучительная вещь!!!!!
P.S. Они, что думают, что скауты при подборе игроков читают только российскую прессу, или они смотрят Матч ТВ (там любят пиарить кого угодно)!???
ЕЩЁ РАЗ - А ЧТО АЛЕКСЕЙ ИЛИ АНТОН ПРЕДСТАВЛЯЮТ ИЗ СЕБЯ - 0!
Это в России они может быть СУПЕР, в той же Чехии таких 10-12 игроков, и ЧТО??
СОВЕТ: ПЕРЕЧИТАТЬ СКАЗКУ "О РЫБАКЕ И РЫБКЕ"!!!!!!
Очень поучительная вещь!!!!!
P.S. Они, что думают, что скауты при подборе игроков читают только российскую прессу, или они смотрят Матч ТВ (там любят пиарить кого угодно)!???
ЕЩЁ РАЗ - А ЧТО АЛЕКСЕЙ ИЛИ АНТОН ПРЕДСТАВЛЯЮТ ИЗ СЕБЯ - 0!
Это в России они может быть СУПЕР, в той же Чехии таких 10-12 игроков, и ЧТО??