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Арустамян: «Миранчуки не хотят переходить в „Зенит“»

сегодня, 13:52

Известный комментатор Нобель Арустамян заявил, что полузащитники «Локомотива» Антон и Алексей Миранчуки не планируют переходить в «Зенит».

В России позволить себе Миранчуков может только «Зенит». Еще летом я писал, что в Петербурге братьев очень хотят — и хотят до сих пор, интерес сохраняется. Но у самих Миранчуков сложилось твердое убеждение: в «Зенит» они не хотят, уедут только в Европу, а в России готовы играть только за «Локомотив». Об этом они уже оповестили своих агентов.

На это же намекал в интервью и Василий Кикнадзе: «Если все стороны сделки на нее настроены, она обязательно состоится». С «Локо» «Зенит» договориться, в принципе, может. Летом он уже вел переговоры. А вот с Миранчуками - нет. Это расклад на сегодняшний день.

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kolpankolpan
kolpankolpan
   359 / 856
сегодня в 14:45
Миранчуки -это от той безнадеги что нет приличных футболистов.Так себе де.ь..мецо. Вся система РФС по молодежи фальшивая.Включил вчера на 10 минут.Ему пас к штрафной , а он назад.Мяч получил и ждет когда подбежит тот кто его отдал.И вот таких готовят в спортшколах.Посмотрел, плюнул.
Aris
Aris
   271 / 856
сегодня в 14:45
Сгноят!!!!!!!!!!!!!!
Питер Ман
Питер Ман
   64 / 856
сегодня в 14:42
Будут через 10 лет горько жалеть, если так и останутся в локомотиве
Igo0rek
Igo0rek
   194 / 856
сегодня в 14:41
Правильно мыслят, нечего в этой помойке делать
Gloomy59
Gloomy59
   289 / 856
сегодня в 14:41
Очень много о себе думают эти братишки! ОЧЕНЬ!!
СОВЕТ: ПЕРЕЧИТАТЬ СКАЗКУ "О РЫБАКЕ И РЫБКЕ"!!!!!!
Очень поучительная вещь!!!!!

P.S. Они, что думают, что скауты при подборе игроков читают только российскую прессу, или они смотрят Матч ТВ (там любят пиарить кого угодно)!???

ЕЩЁ РАЗ - А ЧТО АЛЕКСЕЙ ИЛИ АНТОН ПРЕДСТАВЛЯЮТ ИЗ СЕБЯ - 0!
Это в России они может быть СУПЕР, в той же Чехии таких 10-12 игроков, и ЧТО??
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 856
сегодня в 14:40
Да за сотню лямов пусть у кочегаров бегают. Не такие уж они и звезды..
kts
kts
   42 / 856
сегодня в 14:39
Будут в Зените. На скамейке
Морозовский
Морозовский ответил ФК РOСТОВ
   7 / 856
сегодня в 14:38
Какой Зенит)) Respect, братья Миранчуки!
Никто товар спрашивать не будет, кто им будет пользоваться!
ФК РOСТОВ
ФК РOСТОВ
   30 / 856
сегодня в 14:36
Какой Зенит)) Respect, братья Миранчуки!
Морозовский
Морозовский
   7 / 856
сегодня в 14:36
Будут в "Зенити", как миленькие!
VV V
VV V
   237 / 856
сегодня в 14:36
Рыжебородый (В.И. Ленин, он же Ульянов), сейчас бы в Мавзолее перевернулся в гробу, если бы знал, что коммунизм есть, пусть в отдельной социалистической ячейки -Зенит.
КЭТиК
КЭТиК
   122 / 856
сегодня в 14:35
Цену просто набивают.
steelhead
steelhead ответил Big krendel
   72 / 856
сегодня в 14:34
В итоге останутся у паровозов. Время уходит. Повторят путь Смолова от вечно подающего надежды до середняка.
Они, все-таки, не в Оренбурге играют, а в Локо, у которого на данный момент в старте 2 чемпиона Европы и чемпион Мира. И зарплату Миранчукам Локо вполне потянет.
Garrincha58
Garrincha58
   403 / 856
сегодня в 14:33
не дай бог Зениту таких лодырей
nikot
nikot
   217 / 856
сегодня в 14:31
Правильно,что в болото не лезут!Там сгинешь быстро,а вырастешь вряд ли!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
   355 / 856
сегодня в 14:27
Зачем игроки такого невысокого уровня Зениту? Только из-за паспорта, для ротации состава. Зениту нужны более сильные креативные исполнители, иностранцы. Но только не 40-милионные сломанные игрушки.
Т34
Т34 ответил Big krendel
   14 / 856
сегодня в 14:24
В итоге останутся у паровозов. Время уходит. Повторят путь Смолова от вечно подающего надежды до середняка.
Они лучше останутся в Локо, чем сгинуть в зените, как это произошло уже не с одним десятком футболистов.
Abverin
Abverin
сегодня в 14:24
Через год Миранчуков и в Тамбов не пригласят.
liverpool-today
liverpool-today
   545 / 856
сегодня в 14:24
Пиар компания в полном разгаре, пару лямов плюсом для зенита не убудет
ermak6848
ermak6848
   77 / 856
сегодня в 14:21
время покажет если Европа не светит...
Бубнин
Бубнин
   278 / 856
сегодня в 14:20
Пока у них льготный абонемент на электричку от РЖД не закончится - никуда они не перейдут.
Nekit92
Nekit92
   57 / 856
сегодня в 14:19
За три копейки может и не хотят... накинут скока надо, в Питер пешком пойдут.
oFANATo
oFANATo
   46 / 856
сегодня в 14:13
Молодцы Миранчуки, дружат с головой. Понимают что империя зла лазурно-голубая до хорошего не доведет.
SHMEL
SHMEL
   140 / 856
сегодня в 14:11
Правильная позиция братьев и руководства паровоза,но в европе за них вряд ли кто-то даст желаемую сумму в 100 млн.
LOpp
LOpp
   18 / 856
сегодня в 14:09
Их можно понять, не хотят позориться в Зените.
Big krendel
Big krendel ответил ПерекатиПоле
   33 / 856
сегодня в 14:08
Не хотят переходить в сильнейший клуб страны, играть при заполненных трибунах вместе с качественными футболистами, пусть сидят в своём депо. В Европу их за такой ценник, как выставил Локо, никто не возьмёт.
Их и за половину этого ценника никто не возьмет.
Big krendel
Big krendel
   33 / 856
сегодня в 14:07
В итоге останутся у паровозов. Время уходит. Повторят путь Смолова от вечно подающего надежды до середняка.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
сегодня в 14:06
Боятся в Зените на лавке засидеться.
VV V
VV V
   237 / 856
сегодня в 14:06
Это как так ? Не хотят в Зенит, не хотят в коммунизм ???
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   28 / 856
сегодня в 14:05
Не хотят переходить в сильнейший клуб страны, играть при заполненных трибунах вместе с качественными футболистами, пусть сидят в своём депо. В Европу их за такой ценник, как выставил Локо, никто не возьмёт.
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