Арустамян: «Миранчуки не хотят переходить в „Зенит“»

Известный комментатор Нобель Арустамян заявил, что полузащитники «Локомотива» Антон и не планируют переходить в «Зенит».

В России позволить себе Миранчуков может только «Зенит». Еще летом я писал, что в Петербурге братьев очень хотят — и хотят до сих пор, интерес сохраняется. Но у самих Миранчуков сложилось твердое убеждение: в «Зенит» они не хотят, уедут только в Европу, а в России готовы играть только за «Локомотив». Об этом они уже оповестили своих агентов.

На это же намекал в интервью и Василий Кикнадзе: «Если все стороны сделки на нее настроены, она обязательно состоится». С «Локо» «Зенит» договориться, в принципе, может. Летом он уже вел переговоры. А вот с Миранчуками - нет. Это расклад на сегодняшний день.