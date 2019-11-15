«СКА-Хабаровск» опроверг слухи о переговорах с Обрадовичем

Генеральный директор « СКА -Хабаровск» Алексей Кандалинцев опроверг слухи о том, что клуб ведет переговоры с бывшим нападающим «Енисея» .

Этому «инсайду» уже почти год. Прошлой зимой переговоры с Обрадовичем были, но тогда они ничем не закончились, и возобновлять их мы не намерены. Сообщения в СМИ ? Публикации об интересе « СКА -Хабаровск» к футболисту — хорошая реклама, и агенты используют этот трюк далеко не в первый раз. Точечное пополнение в зимнее трансферное окно будет, но пока об этом говорить преждевременно. Впереди — определяющие матчи осенней части сезона/