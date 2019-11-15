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«СКА-Хабаровск» опроверг слухи о переговорах с Обрадовичем

сегодня, 09:36

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев опроверг слухи о том, что клуб ведет переговоры с бывшим нападающим «Енисея» Марко Обрадовичем.

Этому «инсайду» уже почти год. Прошлой зимой переговоры с Обрадовичем были, но тогда они ничем не закончились, и возобновлять их мы не намерены. Сообщения в СМИ? Публикации об интересе «СКА-Хабаровск» к футболисту — хорошая реклама, и агенты используют этот трюк далеко не в первый раз. Точечное пополнение в зимнее трансферное окно будет, но пока об этом говорить преждевременно. Впереди — определяющие матчи осенней части сезона/

Хабаровские «армейцы» на данный момент занимают шестую строчку в первенстве ФНЛ, в последнем матче обыграв «Факел».

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   164 / 864
сегодня в 09:51
Утка
ДАША Д
ДАША Д
   149 / 864
сегодня в 09:39
Слишком мала зарплата в Хабаровске.
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