Сборная России: «Не всё получилось, но мы очень старались»

Сборная России в Инстаграме прокомментировала поражение от Бельгии (1:4) в матче отборочного турнира Евро-2020.
В матче с Бельгией у нас не все получилось, но мы очень старались и хотели добиться положительного результата. Продолжаем работать и двигаться дальше!
Спартак - чемпион!
Спартак - чемпион!
конечно, перед ЧЕ, надо убирать из сборной дубадзю и бразильский маринат, и... раздевать черчеса:
майка, рубашка, галстук, вязанная кофта, пиджак, тёплая куртка, наверно, ещё трусы, кальсоны, штаны, носки, ботинки - когда ему думать о составе, ведь он всё время мёрзнет, даже на закрытом стадионе.
конечно, перед ЧЕ, надо убирать из сборной дубадзю и бразильский маринат, и... раздевать черчеса:
майка, рубашка, галстук, вязанная кофта, пиджак, тёплая куртка, наверно, ещё трусы, кальсоны, штаны, носки, ботинки - когда ему думать о составе, ведь он всё время мёрзнет, даже на закрытом стадионе.
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21 марта в гостях проиграли бельгийцам 1:3. Теперь, дома 1:4. Спрашивается: двигаться дальше, это КУДА?
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21 марта в гостях проиграли бельгийцам 1:3. Теперь, дома 1:4. Спрашивается: двигаться дальше, это КУДА?
Интересно, а что все таки получилось.......
Интересно, а что все таки получилось.......