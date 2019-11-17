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Сборная России: «Не всё получилось, но мы очень старались»

сегодня, 10:14
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Сборная России в Инстаграме прокомментировала поражение от Бельгии (1:4) в матче отборочного турнира Евро-2020.

В матче с Бельгией у нас не все получилось, но мы очень старались и хотели добиться положительного результата. Продолжаем работать и двигаться дальше!
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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 888
сегодня в 12:04
Второй тайм сыграли в ничью благодаря спартаковцам. Выпусти Бакаева с первых минут было бы 4-1
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   608 / 888
сегодня в 12:03
Как нужно было так стараться, что так позорно проиграть.
particular
particular
   8 / 888
сегодня в 12:03
Старательный бег на месте с непонятным оптимизмом...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил ОРЛОВЕЦ
   373 / 888
сегодня в 11:52
это был сарказм
Сарказм - не оргазм ! )))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   373 / 888
сегодня в 11:51
Читаешь комментарии этих бездарей-миллионеров и охреневаешь ! Самое обидное ,- у них это в головах прочно сидит ,что они что-то из себя представляют,что они способны на многое !!! ??? ))))))) А самое обидное - это то ,что никто за такую игру не несёт никакой ответственности ,ни игроки ,не тренеры ,ни РФС ???!!! Жили бы вы сейчас в Северной Корее , вас давно в живых бы не было или работали бы вместе со своими семьями на стройках и на заводах пожизненно !!!
Багор
Багор
   390 / 888
сегодня в 11:51
Гнать нужно чабана тарасовского вон из сборной.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   606 / 888
сегодня в 11:47
А как до матча болтали.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответил Алексей Коротеев
сегодня в 11:46
Ерунда ! Нас дерут с советских времён ! И в каком ,интересно месте мы окрепли в плане футбола за эти несколько десятков лет ,не подскажешь ???? То-то !
это был сарказм
Остапчук 67
Остапчук 67
   263 / 888
сегодня в 11:45
Не очень-то старались.
морозз
морозз
   36 / 888
сегодня в 11:45
Я не понимаю вот этого негатива в сторону сборной России! Не играли два футболиста от игры которых и зависит положительный результат...Головин и Черышев! Команда играла на встречных курсах против топ команды Европы играющей от обороны! Качество исполнителей несоизмеримо вообще, имели моменты но не имели мастерства и в этом и есть провал сборной! Но команда играла, не сложила руки и ноги, забила гол и могла забить ещё! Опыт даже таких поражений это бесценный опыт и у Черчесова теперь есть понятия когда менять схемы ...как исполнителей так и игры команды!
Спартак - чемпион!
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
   699 / 888
сегодня в 11:45
Бельгия показала уровень сборной России
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил ОРЛОВЕЦ
   373 / 888
сегодня в 11:42
Нас дерут, а мы крепчаем.
Ерунда ! Нас дерут с советских времён ! И в каком ,интересно месте мы окрепли в плане футбола за эти несколько десятков лет ,не подскажешь ???? То-то !
Zivs
Zivs
   792 / 888
сегодня в 11:41
Вышли на Евро. Радуемся.
Санчо Панса
Санчо Панса
   130 / 888
сегодня в 11:38
Да, продолжаем жить дальше....Жить с тем, что имеем на данный момент! Вроде бы и на ЕВРО-2020 уже отобрались, а неприятный осадок в душе есть.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 11:33
Нас дерут, а мы крепчаем.
LAISMEN
LAISMEN
   179 / 888
сегодня в 11:32
Нам просто показали реальное наше место в топе. А всякие разговоры о Бакаевых и Кузяевых которые могли спасти нас просто СМЕШНЫ......
serh62
serh62
   278 / 888
сегодня в 11:29
думаю нужно проводить альтернативные ЧМ и ЧЕ. для команд не попавших на основные соревнования. может там будет хоть какая то надежда что либо завоевать. хотя врят-ли....
Брулин
Брулин
   83 / 888
сегодня в 11:28
и это при том, что Бельгия пешком играла
BarSlona
BarSlona
   499 / 888
сегодня в 11:27
Уйдите добровольно в отставку не позорьтесь , играть вы не хотите и не умеете , все только изза бабла..зашибать миллионы ходя по полю ума много не надо
berda2003
berda2003
   419 / 888
сегодня в 11:26
а если бы бельгийцы начали бегать, даже страшно представить, сколько они забили бы...
конечно, перед ЧЕ, надо убирать из сборной дубадзю и бразильский маринат, и... раздевать черчеса:
майка, рубашка, галстук, вязанная кофта, пиджак, тёплая куртка, наверно, ещё трусы, кальсоны, штаны, носки, ботинки - когда ему думать о составе, ведь он всё время мёрзнет, даже на закрытом стадионе.
cska1948
cska1948
   47 / 888
сегодня в 11:25
"...Продолжаем работать и двигаться дальше!"
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21 марта в гостях проиграли бельгийцам 1:3. Теперь, дома 1:4. Спрашивается: двигаться дальше, это КУДА?
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   487 / 888
сегодня в 11:25
ой да ладно тут уже плакать, белорусы 0-4 с немцами и там национальный траур не объявлен, а тут Джики даже гол забил престижа команде Топ-1 в мире (не ясно за какие заслуги но ладно) - игра в целом - в обороне - Спартаковская, центр - сб. россии 90-х - пасы назад, когда можно вперед, выбесили...Атака? да головастика и черешни не хватало, но почему Бакаева с первых минут не было и почему Гиля в раме? Где Максименко? Усы ауу?? Спартак в заднице щас это понятно но Максименко достоин хотя бы вызова в сборную!!!
ДСА
ДСА
   144 / 888
сегодня в 11:22
Скорее не получилось всё
Mangur
Mangur
   468 / 888
сегодня в 11:20
Без комментариев.
mihaluch
mihaluch
   93 / 888
сегодня в 11:20
Раком поставили бельгийцы, по фото видно.
LAISMEN
LAISMEN
   179 / 888
сегодня в 11:20
«Не всё получилось, но мы очень старались»
Интересно, а что все таки получилось.......
VAN ARM
VAN ARM
   255 / 888
сегодня в 11:19
сразу видно одни тренинги с премьером проходили))) нельзя держать дерево в атаке)))) а команда слаба-тут даже вилков не помог бы)))))))))))
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   248 / 888
сегодня в 11:18
Хотели по крупней проиграть, но не получилось.
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 888
сегодня в 11:16
Черчесов не может за Фернандеса и Оздоева играть, он вратарь
LOpp
LOpp
   15 / 888
сегодня в 11:16
Это уровень сборной
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