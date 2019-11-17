Сборная России: «Не всё получилось, но мы очень старались»

В матче с Бельгией у нас не всё получилось, но мы очень старались и хотели добиться положительного результата. Продолжаем работать и двигаться дальше! #СборнаяРоссии #НашиПарни #РоссияБельгия

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 16 Ноя 2019 в 2:46 PST