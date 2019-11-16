Мартинес: «Во втором тайме мы дали России слишком много возможностей»

Главный тренер сборной Бельгии прокомментировал победу над Россией.

Сегодняшний матч был сложным тестом для нашей команды. Мы знали, чего ждать, понимали, что Россия будет играть на победу. Поэтому в первом тайме была такая открытая игра. До перерыва мы сыграли действительно хорошо. За вторую половину не хочу критиковать команду, но мы дали сопернику слишком много возможностей.

Всегда непросто быть тренером сборной, потому что сложно добиться таких же синхронных действий, как в клубах. С тактической точки зрения не всё получается. Но я доволен командой. Хочу, чтобы мы продолжали работать так же усердно.