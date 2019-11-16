Манчини прокомментировал потенциальное возвращение Балотелли в сборную

Главный тренер сборной Италии прокомментировал возможное возвращение форварда «Брешии» в национальную команду.

Балотелли? Марио очень хорошо знает, что если он заслужит играть в сборной, то вернется в команду, это же касается и всех остальных игроков. Сейчас мы готовимся к следующему матчу и думаем о футболистах, которые готовы сыграть.