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Манчини прокомментировал потенциальное возвращение Балотелли в сборную

сегодня, 22:45

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал возможное возвращение форварда «Брешии» Марио Балотелли в национальную команду.

Балотелли? Марио очень хорошо знает, что если он заслужит играть в сборной, то вернется в команду, это же касается и всех остальных игроков. Сейчас мы готовимся к следующему матчу и думаем о футболистах, которые готовы сыграть.

Напомним, что накануне сборная Италии провела матч против Боснии и Герцеговины в отборе на Евро. Команда Манчини одержала очередную победу, разгромив соперника.

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