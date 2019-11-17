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Габулов: «Не сказал бы, что игра была в одни ворота»

сегодня, 09:07
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Владимир Габулов прокомментировал поражение национальной команды от Бельгии в матче отборочного этапа Евро-2020.

Не сказал бы, что игра была в одни ворота. По голам, конечно, да, но не по игре. У нашей команды были неплохие шансы в начале матча и в конце. Просто у бельгийцев залетело практически все, они практически все моменты реализовали, которые создали, а мы нет. Мне кажется, итоговый результат все-таки не отражает объективный уровень команд. Сказалось отсутствие удачи с нашей стороны. Но это Бельгия — лидер мирового рейтинга, они сыграли в свою мощь, а мы нет.
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Все комментарии
time out
time out
   34 / 888
сегодня в 10:20
Сказалось не отсутствие удачи, а отсутствие элементарного мастерства.
Морозовский
Морозовский
   3 / 888
сегодня в 09:49
Удача была на стороне Бельгии, когда она попала с одну группу с нашей сборной.
cska plus
cska plus
   6 / 888
сегодня в 09:40
С Вовчиком соглашусь.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   586 / 888
сегодня в 09:23
Просто Бельгия не ставила задачу уничтожить нас.
Багор
Багор
сегодня в 09:19
Габулова счет не убеждает.
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