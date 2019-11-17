Габулов: «Не сказал бы, что игра была в одни ворота»

Бывший футболист сборной России Владимир Габулов прокомментировал поражение национальной команды от Бельгии в матче отборочного этапа Евро-2020.
Не сказал бы, что игра была в одни ворота. По голам, конечно, да, но не по игре. У нашей команды были неплохие шансы в начале матча и в конце. Просто у бельгийцев залетело практически все, они практически все моменты реализовали, которые создали, а мы нет. Мне кажется, итоговый результат все-таки не отражает объективный уровень команд. Сказалось отсутствие удачи с нашей стороны. Но это Бельгия — лидер мирового рейтинга, они сыграли в свою мощь, а мы нет.