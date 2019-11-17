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Б. Игнатьев: «Мы себя тестировали на фоне одной из лучших команд»

сегодня, 08:48
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал поражение российской национальной команды от Бельгии (1:4) в матче квалификации Евро-2020. 

Мы себя тестировали на фоне одной из лучших команд, тест не задался. Я думаю, что у Черчесова впереди работы непочатый край после этого поражения. Мы увидели преимущество соперника в индивидуальном мастерстве, а в плане тактики обе команды выбрали почти одно и то же, только бельгийцы играли с пятью защитниками, а мы — с четырьмя. Сами отдавали пространство, встречали их на своей половине поля без прессинга.

Нам необходимо было увеличить объем беговой работы и скорость в атакующих действиях. Мы немного были зажаты — страсти, желания, агрессии я не увидел с нашей стороны, у нас много было тактических ошибок, недоработок на подборах мяча. Во второй половине встречи стали действовать интереснее, появилась более направленная игра на ворота соперника. Стало больше агрессии, которая была видна в единоборствах и желании заставить соперника ошибаться, но этого оказалось недостаточно с таким оппонентом.

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