«Рома» вновь попытается арендовать нападающего «Реала» Диаса

По информации итальянских СМИ, «Рома» заинтересована в нападающем «Реала» Мариано Диасе. Римский клуб хочет арендовать 26-летнего доминиканца с правом последующего выкупа.
Этим летом «Рома» уже пыталась арендовать Диаса, в январе клуб снова попробует провести желаемый трансфер.
Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес готов продать Диаса за 20 миллионов евро в январе, но «Рому»устраивает только вариант с арендой игрока. Если трансфер окажется удачным, римляне выкупят его следующим летом.