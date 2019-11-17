«Рома» вновь попытается арендовать нападающего «Реала» Диаса

сегодня, 17:38

По информации итальянских СМИ , «Рома» заинтересована в нападающем «Реала» . Римский клуб хочет арендовать 26-летнего доминиканца с правом последующего выкупа.

Этим летом «Рома» уже пыталась арендовать Диаса, в январе клуб снова попробует провести желаемый трансфер.

Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес готов продать Диаса за 20 миллионов евро в январе, но «Рому»устраивает только вариант с арендой игрока. Если трансфер окажется удачным, римляне выкупят его следующим летом.