«Химки» одержали волевую победу над «Чертаново»

«Химки» в матче 24-го тура ФНЛ одержали победу над «Чертаново». Химчане (49 очков) занимают третье место в турнирной таблице, «черти» (45 баллов) - четвертые.
«Химки» - «Чертаново» 3:1 (1:1)
Голы: Корян 45+1 (пенальти), Умаев 51, Полярус 81 - Сарвели 16
«Химки»: Лантратов (Генералов 22), Смирнов, Гапон, Данилкин, Почивалин, Полярус, Трошечкин, Умаев (Алиев 66), Мендель (Нетфуллин 62), Корян (Кухарчук 67), Конате (Барков 75).
«Чертаново»: Ломаев, Камышев (Сулейманов 87), Солдатенков, Бартасевич, Кондаков, Рудковский (Соколов 84), Витюгов, Сарвели, Пруцев (Надольский 90+2), Ежов, Канищев (Конев 77).
Предупреждения: Пруцев 17, Ежов 28, Смирнов 28, Мендель 30, Почивалин 53
Ранее «Торпедо» уступило «Армавиру».