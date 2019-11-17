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«Химки» одержали волевую победу над «Чертаново»

сегодня, 19:00
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки3 : 1Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)ЧертановоМатч завершен

«Химки» в матче 24-го тура ФНЛ одержали победу над «Чертаново». Химчане (49 очков) занимают третье место в турнирной таблице, «черти» (45 баллов) - четвертые.

«Химки» - «Чертаново» 3:1 (1:1)
Голы: Корян 45+1 (пенальти), Умаев 51, Полярус 81 - Сарвели 16

«Химки»: Лантратов (Генералов 22), Смирнов, Гапон, Данилкин, Почивалин, Полярус, Трошечкин, Умаев (Алиев 66), Мендель (Нетфуллин 62), Корян (Кухарчук 67), Конате (Барков 75).

«Чертаново»: Ломаев, Камышев (Сулейманов 87), Солдатенков, Бартасевич, Кондаков, Рудковский (Соколов 84), Витюгов, Сарвели, Пруцев (Надольский 90+2), Ежов, Канищев (Конев 77).

Предупреждения: Пруцев 17, Ежов 28, Смирнов 28, Мендель 30, Почивалин 53

Ранее «Торпедо» уступило «Армавиру».

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EAGinLE
EAGinLE
   71 / 870
сегодня в 19:06
С победой .
ДАША Д
ДАША Д
   119 / 870
сегодня в 19:05
Скоро обгонят Торпедо и с Ротором выйдут в Премьер-Лигу.
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