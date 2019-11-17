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Португалия вышла на Евро-2020, одержав победу над Люксембургом

сегодня, 18:56
ЛюксембургЛоготип футбольный клуб Люксембург0 : 2Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Сборная Португалии одержала победу победу в игре против национальной команды Люксембурга. Португальцы (17 очков) вышли со второго места в группе в финальный раунд Евро-2020, люксембуржцы (4 балла) - четвертые.

Люксембург, стадион Жози Бартель

Люксембург - Португалия 0:2 (0:1)
Голы: Бруну Фернандеш 39, Криштиану Роналду 86

Люксембург: Морис, Янс, Шано, Жерсон, Карлсон, Скендерович, Баррейро Мартинс (Синани 74), Турпель (Тилль 59), Тилль (Жоаким 82), Родригес, Девилье
Главный тренер: Хольц Люк.

Португалия: Патрисиу, Перейра, Фонте, Рубен Диаш, Геррейру, Данилу, Пицци (Моутинью 62), Бруну Фернандеш (Невеш 90), Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Андре Силва (Жота 71)
Главный тренер: Сантуш Фернанду.

Предупреждения: Девилье 7, Шано 16, Бернарду Силва 71

В параллельном матче сборная Сербии сыграла вничью с Украиной.

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Все комментарии
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   425 / 877
сегодня в 19:39
Что Месси, что Криштиану лучшие- один гроза Гаити и Барбадоса, второй-Литвы и Люксембурга.Убойтесь Великих, склонитесь пред ними и падите ниц, ибо кара за ваши футбольные грехи идет.
NGYRZ
NGYRZ ответил ZENIT GOAL
   28 / 877
сегодня в 19:38
Жадный Замыкалду отобрал гол у товарища по команде - добил мяч с линии, который и так уже через мгновение в ворота залетал.
Там прямо за спиной у Роналду был защитник, готовый выбить мяч с линии.

Так что хватит выдумывать.
allemz
allemz
   22 / 877
сегодня в 19:37
Гей нехило разгрузился на Литве, на очередной хет-трик против несчастных люксембуржцев силенок не хватило. Еще пару матчей с топ-Андоррами и рекорд иранца падет. Все адекватные любители футбола вспомнят только то, какой ценой гелевый маркетолог добился этого успеха.
Искренне жаль, Али Даеи.
Ромка Пупкин
Ромка Пупкин ответил NGYRZ
   524 / 877
сегодня в 19:28
Да какой это рекорд? За 168 матчей положить 99 голов. Вот Пушкаш был действительно топ, мало сыграл матчей, так бы был рекорд на века
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   243 / 877
сегодня в 19:27
Жадный Замыкалду отобрал гол у товарища по команде - добил мяч с линии, который и так уже через мгновение в ворота залетал.
95-shishani-95
95-shishani-95
   162 / 877
сегодня в 19:25
Я уверен, что Чечне, Дагестану или Ингушетии не дали провести матч УЕФА на таком огороде!!!
Это вообще позор!!! Почему не делают норм поле хотя бы, если не могут построить стадион, раз уж играть в каждом отборе???
В Мордовии, на старом стадионе ФК Мордовия(стадион Старт), где мы всего за 150 рублей с человека арендовали, поле было в 100 раз лучше, если не больше!
Хоть Мордовия и не играет в европейских кубках!
Брулин
Брулин
   83 / 877
сегодня в 19:19
Португалия стала 17 сборной, вышедшей на Евро, а Сербия едет играть в Норвегию полуфинал от Лиги C
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил sihafazatron
   121 / 877
сегодня в 19:18
Очень даже странно, что так не написали)
Alex12357
Alex12357
   179 / 877
сегодня в 19:10
Да победа над одной из сильнейших сборных в мире и главный герой-Роналду ,это даа!!!
Pancher_95
Pancher_95 ответил волгодон 2
   217 / 877
сегодня в 19:10
Важнейший гол забил вчера аргентинский гей, только в товарнике)))
sihafazatron
sihafazatron
   23 / 877
сегодня в 19:07
заголовок был бы лучше: "важнейший гол Роналду помог Португалии выйти из группы!"
beefs
beefs
   174 / 877
сегодня в 19:05
Португалия завоевала место через Лигу или я ошибаюсь?
NGYRZ
NGYRZ ответил Gelious
   28 / 877
сегодня в 19:03
Осталось 11 мячей всего до нового рекорда
10 мячей!
cska plus
cska plus
   5 / 877
сегодня в 19:03
Португальцев с выходом на Евро.
волгодон 2
волгодон 2
   64 / 877
сегодня в 19:03
Португальский гей-покоритель Литвы и Люксембурга.
Просто почитаю восторженные визги)
КЭТиК
КЭТиК
   111 / 877
сегодня в 19:03
Похоже - это пропуск для Исландии на Евро?
milan-f
milan-f
сегодня в 19:02
Рон молоток, падет рекорд уверен в этом.
А кау твм моська подсквжите
cska plus
cska plus
   5 / 877
сегодня в 19:02
Снова Рон забил, гном в гневе.
NGYRZ
NGYRZ
   28 / 877
сегодня в 19:02
Позор, просто позор Уефа за то, что дали разрешение играть в отборе на Евро на таком ОГОРОДЕ!
Gelious
Gelious
   96 / 877
сегодня в 19:00
Осталось 11 мячей всего до нового рекорда
Strikers188
Strikers188
   397 / 877
сегодня в 18:58
Ну что, ждём извинений Роналду за украденный гол у Жоты!
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