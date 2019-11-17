Португалия вышла на Евро-2020, одержав победу над Люксембургом

Сборная Португалии одержала победу победу в игре против национальной команды Люксембурга. Португальцы (17 очков) вышли со второго места в группе в финальный раунд Евро-2020, люксембуржцы (4 балла) - четвертые.
Люксембург, стадион Жози Бартель
Люксембург - Португалия 0:2 (0:1)
Голы: Бруну Фернандеш 39, Криштиану Роналду 86
Люксембург: Морис, Янс, Шано, Жерсон, Карлсон, Скендерович, Баррейро Мартинс (Синани 74), Турпель (Тилль 59), Тилль (Жоаким 82), Родригес, Девилье
Главный тренер: Хольц Люк.
Португалия: Патрисиу, Перейра, Фонте, Рубен Диаш, Геррейру, Данилу, Пицци (Моутинью 62), Бруну Фернандеш (Невеш 90), Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Андре Силва (Жота 71)
Главный тренер: Сантуш Фернанду.
Предупреждения: Девилье 7, Шано 16, Бернарду Силва 71
В параллельном матче сборная Сербии сыграла вничью с Украиной.
Так что хватит выдумывать.
Так что хватит выдумывать.
Искренне жаль, Али Даеи.
Искренне жаль, Али Даеи.
Это вообще позор!!! Почему не делают норм поле хотя бы, если не могут построить стадион, раз уж играть в каждом отборе???
В Мордовии, на старом стадионе ФК Мордовия(стадион Старт), где мы всего за 150 рублей с человека арендовали, поле было в 100 раз лучше, если не больше!
Хоть Мордовия и не играет в европейских кубках!
Это вообще позор!!! Почему не делают норм поле хотя бы, если не могут построить стадион, раз уж играть в каждом отборе???
В Мордовии, на старом стадионе ФК Мордовия(стадион Старт), где мы всего за 150 рублей с человека арендовали, поле было в 100 раз лучше, если не больше!
Хоть Мордовия и не играет в европейских кубках!
Просто почитаю восторженные визги)
Просто почитаю восторженные визги)
А кау твм моська подсквжите
А кау твм моська подсквжите