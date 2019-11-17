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Украина на последних секундах вырвала ничью в матче с Сербией

сегодня, 18:55
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия2 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

В заключительном матче отборочного цикла Евро-2020 сборная Украины, ранее оформившая выход в финальную часть турнира, на последних секундах вырвала ничью в матче с Сербией.

Белград, стадион Райко Митич

Сербия - Украина 2:2 (1:1)
Голы: Тадич 9 (пенальти), Митрович 56 - Яремчук 33, Беседин 90+3

Сербия: Райкович, Миленкович, Максимович, Коларов, Родич, Максимович (Миливоевич 76), Гудель, Радоньич (Милинкович-Савич 82), Тадич, Льяич (Гачинович 69), Митрович
Главный тренер: Тумбакович Любиша.

Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук, Цыганков (Беседин 77), Коваленко (Шепелев 77), Малиновский (Шахов 88), Яремчук, Ярмоленко
Главный тренер: Шевченко Андрей.

Предупреждения: M. Matviienko 8, Радоньич 34, Коларов 84

В параллельном матче португальцы добыли путевку на Евро, обыграв сборную Люксембурга.

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Все комментарии
Abverin
Abverin
   268 / 877
сегодня в 19:40
Один Филл выражает мнение не совсем граждан сопредельного образования.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил заDOOMчивый
   135 / 877
сегодня в 19:39
Не видишь разницы между дачным домиком и стадионом элитной категории?
drug01
drug01
   91 / 877
сегодня в 19:39
Вот что значит играть до конца!!
Finn88
Finn88
   459 / 877
сегодня в 19:39
А мне 💩на ваше ж.к.
ZA POROGA
ZA POROGA ответил Рыжик-Мурыжик
сегодня в 19:39
Хан Батый, Наполеон, Гитлер и прочие мечтали об этом. И что в итоге?? Мечтай тихо, под кроватью, напевая втихаря щенявмерло
хан батый с монголо-кацапов ..
брал приступом Киев - матерь городов русских ))
набат Михайловского монастыря поднимал киевлян в 1242 году на бой с монголо-кацапами и в 2014 году - опять же с ними
батыю проиграли , а сейчас обломилось )) прос.али Украину ..
dino-hsv
dino-hsv ответил Scuderia Ferrari
   53 / 877
сегодня в 19:39
Взято с Обозревателя. С улицы видно, что в стеклянных стенах стадиона появилась большая дыра, то есть не хватает около 9 стекол. Что случилось, куда они делись? Не понятно. То ли новые обстрелы, то ли опять-таки, из-за снега что-то произошло?
у меня в области, в одном городе, произошел небольшой взрыв на тротиловом заводе. ничего серьезного, просто немного хлопнуло. но, само собой, в близлежайших домах стекла повыбивало. значит ли это, что эти дома бомбили?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   135 / 877
сегодня в 19:39
Поздравляю великую сборную Украины с великим достижением, выездной ничьей с грандом мирового футбола - сборной Сербии! Жду мнения авторитетных экспертов шария, гордона, ковтуна, трюхана по этому вопросу!
Clavан
Clavан
   347 / 877
сегодня в 19:37
Никогда бы не подумал, что столько граждан не совсем дружественной страны интересуются по вечерам футболом России.
Leha-ha50
Leha-ha50
   3 / 877
сегодня в 19:37
Жаль , сербы не дотерпели!!!
Таганский
Таганский ответил ZA POROGA
   130 / 877
сегодня в 19:35
Украина взяла с каждого основного конкурента 4 с 6 возможных очка, один из них - чемпион Европы и первый победитель Лиги Наций)) ни одного поражения и с первого места , и с первой корзины жребий ))) М О Л О Д Ц Ы ))) а что эрэфия ???? зачем ей ЧЕ ??? - там саудитов да египтян не будет , будут все уровня Уругвая , которому попали 3-0 ))) как сказал бы капитан Титаренко , комэск 2-й поющей : - развалинами сб.эрэфии удовлетворен !! )))
Зачем же капитану Титаренко такие слова приписывать??
Никогда бы он такого не сказал..
Фильм рекомендую пересмотреть внимательно..
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответил ZA POROGA
   215 / 877
сегодня в 19:35
Украина взяла с каждого основного конкурента 4 с 6 возможных очка, один из них - чемпион Европы и первый победитель Лиги Наций)) ни одного поражения и с первого места , и с первой корзины жребий ))) М О Л О Д Ц Ы ))) а что эрэфия ???? зачем ей ЧЕ ??? - там саудитов да египтян не будет , будут все уровня Уругвая , которому попали 3-0 ))) как сказал бы капитан Титаренко , комэск 2-й поющей : - развалинами сб.эрэфии удовлетворен !! )))
Хан Батый, Наполеон, Гитлер и прочие мечтали об этом. И что в итоге?? Мечтай тихо, под кроватью, напевая втихаря щенявмерло
ZA POROGA
ZA POROGA ответил Брулин
сегодня в 19:34
Поздравляю Украину крутое достижение, выход с первого места, без поражений в отборе на Евро, первая корзина, да еще как бились в конце, может когда Дзюба говорил про львов, он имел ввиду украинцев?))
ага , фамилия то у него украинская - дзьоб - клюв
т.е клюет он чегото хорошо , раз так прозвали..
azures
azures
   151 / 877
сегодня в 19:34
Украина не та страна, чей футбол прилично обсуждать на российском сайте.
Брулин
Брулин
   83 / 877
сегодня в 19:32
Поздравляю Украину крутое достижение, выход с первого места, без поражений в отборе на Евро, первая корзина, да еще как бились в конце, может когда Дзюба говорил про львов, он имел ввиду украинцев?))
Mazai
Mazai ответил Мистер Галактикус
   403 / 877
сегодня в 19:30
Только почему то Португалия выиграла евро в 2016 и Лигу Нации в 2019, а не Бельгия. Да и если заглянуть на трансфермаркет, то стоимость их составов примерно равна
Да мало ли кто там что выиграл.Всё зависит от того какую им инфу СМИ доносят.
Северная Корея когда то чемпионат мира выиграла.Только об этом знали лишь они.
GooSe25
GooSe25
   441 / 877
сегодня в 19:27
Играли украинцы гораздо лучше. Хорошая команда собралась. Удачи на евро. Странно, что сербы с нормальным составом, а играют ужасно..
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Scuderia Ferrari
   87 / 877
сегодня в 19:26
Взято с Обозревателя. С улицы видно, что в стеклянных стенах стадиона появилась большая дыра, то есть не хватает около 9 стекол. Что случилось, куда они делись? Не понятно. То ли новые обстрелы, то ли опять-таки, из-за снега что-то произошло?
вот я хожу на дачу и есть дома,где нет стёкол в проёме,это получается была бомбёжка здания?
ZA POROGA
ZA POROGA
сегодня в 19:26
Украина взяла с каждого основного конкурента 4 с 6 возможных очка, один из них - чемпион Европы и первый победитель Лиги Наций))
ни одного поражения и с первого места , и с первой корзины жребий )))
М О Л О Д Ц Ы )))
а что эрэфия ????
зачем ей ЧЕ ??? - там саудитов да египтян не будет , будут все уровня Уругвая , которому попали 3-0 )))
как сказал бы капитан Титаренко , комэск 2-й поющей :
- развалинами сб.эрэфии удовлетворен !! )))
Finn88
Finn88 ответил В России полночь
   459 / 877
сегодня в 19:26
А я не критик. Я просто вас ненавижу. А все остальное видно.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков ответил заDOOMчивый
   316 / 877
сегодня в 19:26
Киселёв с Соловьёвым,надо по-чаще ТВ включать!!! А то не видят,что у них под носом происходит.
А ты что на русском сайте советы даешь что кому делать?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил makerdream
   135 / 877
сегодня в 19:24
Взято с Обозревателя.

С улицы видно, что в стеклянных стенах стадиона появилась большая дыра, то есть не хватает около 9 стекол. Что случилось, куда они делись? Не понятно. То ли новые обстрелы, то ли опять-таки, из-за снега что-то произошло?
В России полночь
В России полночь ответил Finn88
   286 / 877
сегодня в 19:22
А еще, португалия сейчас и в подметки не годится сборной бельгии. А блакидные радуюсь, что португалов обошли. Вот на евро и посмотрим ху из ху.
А критика? Или? Сразу - обама нассал?
Морозовский
Морозовский ответил makerdream
   2 / 877
сегодня в 19:21
Украина вперёд!
И пошли вы задом наперёд!
Finn88
Finn88 ответил Scuderia Ferrari
   459 / 877
сегодня в 19:20
А еще, португалия сейчас и в подметки не годится сборной бельгии. А блакидные радуюсь, что португалов обошли. Вот на евро и посмотрим ху из ху.
В России полночь
В России полночь ответил allemz
   286 / 877
сегодня в 19:20
Cкудерия Феррари - словосочетание. Название итальянской автогоночной команды.
я о другом. Но! Спасибо за инфу!
makerdream
makerdream ответил Призрак Лобановского
   275 / 877
сегодня в 19:19
Ну Дания Россия Бельгия почти сто процентов. А там как карта ляжет из лиги наций ещё ребята не подскочили
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус ответил заDOOMчивый
   264 / 877
сегодня в 19:19
одни уже в предсезонке так распетушились,что сейчас в АПЛе находятся на 14 месте,а говорили,что реваншнём ЛЧ и АПЛ выиграем... У РФ топ была бельгия,а у Украины - Португалия, хотя если сравнивать эти две топ команды,то бельгийцы намного мощней,даже при Куртуа. Даже не знаю,сколько бы ж-б отхватили, трёхцветных уже знаем. Скажу по секрету,никто из СССР не дойдёт даже до п-ф. там бы хоть из группы выйти.
Только почему то Португалия выиграла евро в 2016 и Лигу Нации в 2019, а не Бельгия. Да и если заглянуть на трансфермаркет, то стоимость их составов примерно равна
allemz
allemz ответил В России полночь
   22 / 877
сегодня в 19:18
у шведа мозг бомбит.. скудерия- ферарри .. швеция.. это же что принимать надо? Но-Шпу?))
Cкудерия Феррари - словосочетание.
Название итальянской автогоночной команды.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил makerdream
   87 / 877
сегодня в 19:18
Она целая. Кто ее разбомбил...
Киселёв с Соловьёвым,надо по-чаще ТВ включать!!! А то не видят,что у них под носом происходит.
В России полночь
В России полночь ответил makerdream
   286 / 877
сегодня в 19:17
Она целая. Кто ее разбомбил...
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