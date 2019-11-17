Украина на последних секундах вырвала ничью в матче с Сербией

В заключительном матче отборочного цикла Евро-2020 сборная Украины, ранее оформившая выход в финальную часть турнира, на последних секундах вырвала ничью в матче с Сербией.
Белград, стадион Райко Митич
Сербия - Украина 2:2 (1:1)
Голы: Тадич 9 (пенальти), Митрович 56 - Яремчук 33, Беседин 90+3
Сербия: Райкович, Миленкович, Максимович, Коларов, Родич, Максимович (Миливоевич 76), Гудель, Радоньич (Милинкович-Савич 82), Тадич, Льяич (Гачинович 69), Митрович
Главный тренер: Тумбакович Любиша.
Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук, Цыганков (Беседин 77), Коваленко (Шепелев 77), Малиновский (Шахов 88), Яремчук, Ярмоленко
Главный тренер: Шевченко Андрей.
Предупреждения: M. Matviienko 8, Радоньич 34, Коларов 84
В параллельном матче португальцы добыли путевку на Евро, обыграв сборную Люксембурга.
брал приступом Киев - матерь городов русских ))
набат Михайловского монастыря поднимал киевлян в 1242 году на бой с монголо-кацапами и в 2014 году - опять же с ними
батыю проиграли , а сейчас обломилось )) прос.али Украину ..
брал приступом Киев - матерь городов русских ))
набат Михайловского монастыря поднимал киевлян в 1242 году на бой с монголо-кацапами и в 2014 году - опять же с ними
батыю проиграли , а сейчас обломилось )) прос.али Украину ..
Никогда бы он такого не сказал..
Фильм рекомендую пересмотреть внимательно..
Никогда бы он такого не сказал..
Фильм рекомендую пересмотреть внимательно..
т.е клюет он чегото хорошо , раз так прозвали..
т.е клюет он чегото хорошо , раз так прозвали..
Северная Корея когда то чемпионат мира выиграла.Только об этом знали лишь они.
Северная Корея когда то чемпионат мира выиграла.Только об этом знали лишь они.
ни одного поражения и с первого места , и с первой корзины жребий )))
М О Л О Д Ц Ы )))
а что эрэфия ????
зачем ей ЧЕ ??? - там саудитов да египтян не будет , будут все уровня Уругвая , которому попали 3-0 )))
как сказал бы капитан Титаренко , комэск 2-й поющей :
- развалинами сб.эрэфии удовлетворен !! )))
ни одного поражения и с первого места , и с первой корзины жребий )))
М О Л О Д Ц Ы )))
а что эрэфия ????
зачем ей ЧЕ ??? - там саудитов да египтян не будет , будут все уровня Уругвая , которому попали 3-0 )))
как сказал бы капитан Титаренко , комэск 2-й поющей :
- развалинами сб.эрэфии удовлетворен !! )))
С улицы видно, что в стеклянных стенах стадиона появилась большая дыра, то есть не хватает около 9 стекол. Что случилось, куда они делись? Не понятно. То ли новые обстрелы, то ли опять-таки, из-за снега что-то произошло?
С улицы видно, что в стеклянных стенах стадиона появилась большая дыра, то есть не хватает около 9 стекол. Что случилось, куда они делись? Не понятно. То ли новые обстрелы, то ли опять-таки, из-за снега что-то произошло?
Название итальянской автогоночной команды.
Название итальянской автогоночной команды.