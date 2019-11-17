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«Армавир» одержал победу над «Торпедо»

сегодня, 17:54
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«Армавир» обыграл «Торпедо» в матче 24-го тура ФНЛ.

«Армавир» - «Торпедо» 2:1 (1:1)
Голы: Джафар 34, Лусикян 79 - Лях 42

«Армавир»: Матюша, Концедалов, Тен, Хайруллов, Тучевич, Поляков, Безлихотнов (Лусикян 55), Думбия, Гурфов, Иванченко, Сирима, Калмыков.
Главный тренер: Арсен Папикян.

«Торпедо»: Кеняйкин, Шишкин, Багаев, Самсонов (Татаринов 86), Божин, Шоркин, Лях, Галоян (Магаль 69), Самошников, Лебеденко, Сергеев (Максимов 61).
Главный тренер: Сергей Игнашевич.

Предупреждения: Божин 10, Лусикян 79, Магаль 85

В прошлом туре «Торпедо» не смогло забить в ворота «Нижнего Новгорода».

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КЭТиК
КЭТиК
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сегодня в 18:02
Торпедо начало сливать игры.
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