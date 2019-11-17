«Бавария» нашла замену Нойеру в «Шальке-04»

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«Бавария» начала активный поиск футболиста, который заменит основного голкипера .

Главным кандидатом на место в воротах мюнхенского клуба после ухода Нойера называют Александра Нюбеля, защищающего ворота «Шальке-04». Этим летом у 23-летнего игрока заканчивается контракт с командой из Гельзенкирхена, однако пока он не принял решения о продлении сотрудничества с клубом.

В нынешнем сезоне Нюбель отыграл в 11 матчах Бундеслиги и пропустил 14 мячей.

Недавно «Soccer.ru» посвятил статью перспективам Нюбеля в его будущей карьере.