«Брешиа» оценила Тонали в 40 млн евро

«Брешиа» установила ценник на полузащитника Сандро Тонали. 19-летний хавбек оценивается в 40 миллионов евро.
Напомним, что на Тонали претендует «Манчестер Юнайтед», а также туринский «Ювентус».
«Брешиа» установила ценник на полузащитника Сандро Тонали. 19-летний хавбек оценивается в 40 миллионов евро.
Напомним, что на Тонали претендует «Манчестер Юнайтед», а также туринский «Ювентус».
Если не заиграет за 40ку в силу возраста всегда назад можно сплавить.
Если не заиграет за 40ку в силу возраста всегда назад можно сплавить.