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«Брешиа» оценила Тонали в 40 млн евро

сегодня, 19:12

«Брешиа» установила ценник на полузащитника Сандро Тонали. 19-летний хавбек оценивается в 40 миллионов евро.

Напомним, что на Тонали претендует «Манчестер Юнайтед», а также туринский «Ювентус».

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Все комментарии
Action
Action
   566 / 870
сегодня в 20:21
Однозначна надо брать.
Если не заиграет за 40ку в силу возраста всегда назад можно сплавить.
КЭТиК
КЭТиК
   111 / 870
сегодня в 20:05
Это не последняя оценка.
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