Побег из Шоушенка. В главной роли – чемпион мира

вчера, 20:00

МЮ хуже тюрьмы для игроков с чемпионскими амбициями, и «Соккер.ру» понимает, зачем Погба готовит зимний тоннель.

В январе провернуть трансфер чемпиона мира сложно, но можно. И «Манчестер Юнайтед» хавбека одной зарплатой не удержит – якобы обещали новый щедрый контракт. Много денег Погба выдадут в разных точках футбольной Европы. Желания остаться после старта «дьяволов» в сезоне никакого не осталось, а покупатели намекают на интерес.

Перес сообщал, что Поля просто не отпустили летом. Из Турина докладывают, что Роналду якобы одобрил трансфер. Но в Париже еще летом предлагали 470 тысяч евро в неделю (24.4 млн в год), но сделку сорвал Неймар, который так и не оказался в «Барселоне». Теперь Абидаль заговорил, что бразилец еще может вернуться в Испанию.

Под Новый год всякие чудеса случаются – быть может, бразилец хотя бы договорится о летнем трансфере. Также «Реал» поймет, сможет ли завербовать Мбаппе в 2020 году. Следовательно, кандидатов именно на Погба станет меньше – «Реал» может взять что Эриксена, что ван де Бека. Тогда Аньелли зайдут с козырей. В «Ювентусе» Поль уже играл, и играл круто. С итальянцев деньги и успехи, с Погба – стабильный футбол.

Конечно, доверять французу до конца сложно, перепады у него часто, однако проблема не в этом. Очевидным минусом Погба является полное отсутствие вкуса. Прически придумывает барбер, но выбор француза никто не наследует, а стрижки под Роналду или раньше под Бекхэма в мире делали. Поль собирает пафосные цацки, но комплимент от Жан-Поля Готье не получит. Достаточно посмотреть на гардероб Погба, чтобы понять – у человека есть деньги, но нет чувства стиля:

На смешном и милом фото заметно, что за наряд имени Филиппа Киркорова стыдно только крошке-сыну. Малыш словно понимает, что родителям со вкусом не повезло. Спросите, зачем футболисту читать красивое, если у многих звезд «Реала» и «Барселоны» этого умения тоже нет? Вкус футболисту нужен, если человек умеет все, а изюминки в игре нет совершенно. Вы сразу засечете разницу между Зиданом, Кантона и Платини – стильные игроки, хотя только Эрик – стильный человек.

А чем уникален на поле Погба? Не второй Канте по игре в опорной зоне. Не второй Жоржиньо по работе с мячом. Голевые передачи раздает? Уже - нет. Может, Поль пенальти лучше всех в мире бьет? Просто сравните подход к последнему пасу от Де Брюйне и от Погба. Французу нужно стать стильным, чтобы оказаться значимым, а не просто остаться хорошим источником дохода для Райолы – а Мино может булыжник продать в большой клуб за 20 миллионов евро.

Здесь же «Ювентус» может отдать Манджукича, Ругани, Джана или Матюиди – сделка не обойдется итальянцам слишком дорого. У «Реала» та же идея – предложат англичанам Иско или Бэйла. Но важно, чтобы на новом месте Погба повзрослел. От Погба никто не требует быть футбольным интеллектуалом на поле – не Зидан. Ему не нужно обладать чувством поля, как у Скоулза, ударом со штрафных, как у Бекхэма. Не нужно бежать вперед на скорости Гиггза. Не нужно быть Роем Кином – если Поль начинает грубить, то у него тоже ничего кровожадно-красивого не получается.

Погба в 26 лет нужен клуб, где пригодятся его широкие возможности, и где игрок получит тренера, который популярно объяснит Полю, как ему стать великим футболистом. Доводы Моуриньо не принял. А в МЮ выйти в чемпионы сейчас невозможно. И чемпион мира автоматически не становится великим, особенно если был частью невероятно отстроенной тренерской команды, как Франция на ЧМ -18.

Зато в России Погба показал, что месяц может выполнять приказы и вообще не такой капризный, как порой рисуют некоторые ребята из Манчестера. Помнится, персонал отеля в Подмосковье ревел квартетом, когда французы уезжали домой. Похоже, Погба тоже вел себя нормально. Но Моуриньо, а затем Сульшер с ним не справились. Тут нужен или Зидан, или Сарри, вряд ли Тухель. И пригодится для процесса превращения Роналду, ведь заразить реваншизмом – то, чего Погба не хватает, португалец может лучше многих.

В «Ювентусе» намекали на травму Криштиану, а тот поехал в сборную и сделал миллионный хет-трик в карьере. Роналду буквально никогда не сдается, а Погба буквально в каждом сезоне выдает отрезки, за которые футболисту его возможностей должно быть стыдно. «Манчестер Юнайтед» не способен мотивировать таких парней, как Погба, так что будущее Поля зависит от качества выбора нового клуба.

Логично уехать как можно скорее – в идеале даже зимой, как Ван Дейк из «Саутгемптона» в «Ливерпуль». Тем более, и у «Реала» есть запрос на нового человека в центре поля – тем более, Зидан ведет Погба годами, знает лучше, чем многие тренеры. И «Ювентус» нуждается в свежей крови, поскольку Пьянич хорош, а вот Матюиди, Бентанкур, Рэмзи, Джан или Хедира не обязательно играют на уровне финала Лиги чемпионов, которым живут в Турине. Погба тоже стабильностью не блещет, травмы получает, однако это человек настроения.

Скорее всего, в самом начале в новом коллективе будет играть, как за сборную – старательно. Конечно, старый МЮ не мог позволить отпускать таких игроков, как Погба. Но новому МЮ нечего дать Полю, а за контракт француза могут взять только деньги, чтобы усилить состав в будущем. «Ювентус» или «Реал» теоретически способны сделать ставку даже на Мбаппе, не только Погба – очень богатые клубы с возможностью найти выход на кредитные деньги и подстроить бухгалтерию под невероятные траты.

И если этой зимой или еще до начала Евро-2020 Поль сменит обстановку – а желание уйти из МЮ артикулировал Райола, то это никого не удивит. Покупатели ждут трансферного окна, а у МЮ нет козырей на переговорах с игроком. Контракт до лета 2021 лишь намекает, что чем быстрее попрощаются – тем выше вероятность, что получится хорошая для англичан сделка. Погба уже не игрок «Юнайтед», осталось только выбрать новый клуб и выдать несколько взрослых лет. Будет обидно, если футболист таких возможностей не вылечит свой синдром Питера Пэна.

Как футболист Погба упрямо не хочет взрослеть, и только Дешам время от времени – не всегда, убеждает Поля, что хавбеку нужно серьезно относиться к работе. За «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне француз сыграл шесть матчей (выиграли только в первой встрече), сделал два ассиста (оба - в стартовом матче), не забивал. За три месяца, хотя полтора лечился, получил около 4.5 миллионов евро. Даже для Вудворда это безумные и бесполезные траты. Тем более, МЮ медленно учится играть без Погба в центре поля. Поль, в отличие от Энди Дюфрейна, во многом виновен сам. И оплата его пребывания в заточении в середняке АПЛ сказочная.

Но и «Манчестер Юнайтед», и Погба устроит развод. Давно было понятно, что этот союз обречен, и если стороны желают друг другу успехов – пора действовать.