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Роналду: «Я не был готов на сто процентов в последних матчах за „Ювентус“»

вчера, 22:08

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свои замены в двух последних встречах за туринский клуб:

Я не мог работать на максимуме последние три недели. Я не люблю, когда меняют. Однако, даже будучи травмированным, пытался помочь команде. Чувствовал себя не очень хорошо, поэтому понимаю решения тренерского штаба. Я не был готов на сто процентов.

Ранее Роналду высказался насчет перспектив сборной Португалии на Евро-2020.

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Все комментарии
Gelious
Gelious
   82 / 859
вчера в 23:33
    Action
    Action ответил волгодон 2
       346 / 859
    вчера в 23:27
    Любовь это у вас,у меня лишь констатация не всем очевидного.
    Мне Роналду интересен, только как игрок Ювентуса.
    А вот у Вас, что не день, то акцент на сексуальные предпочтения Криштиано.
    Не бойтесь признаться, статью за мужеложество отменили.
    feris1
    feris1
       133 / 859
    вчера в 23:18
    Всё честно сказал,а барсуки исходят на навоз)
    волгодон 2
    волгодон 2 ответил Action
       42 / 859
    вчера в 23:08
    Ваша латентная любовь к Роналду не дает Вам увидеть всю картину. Это нормально в данному случае.
    Любовь это у вас,у меня лишь констатация не всем очевидного.
    Agamaga
    Agamaga
       120 / 859
    вчера в 23:08
    Когда принимают решения тренерского штаба, не уезжают со стадиона во время матча в соплях и слезах.
    Симулянт во всех смыслах.
    Action
    Action ответил волгодон 2
       346 / 859
    вчера в 23:07
    Кристина знает 3 позиции: замыкать,падать и ртом. Не навязывайте несуществующего.
    Ваша латентная любовь к Роналду не дает Вам увидеть всю картину. Это нормально в данному случае.
    волгодон 2
    волгодон 2 ответил Action
       42 / 859
    вчера в 23:04
    Признание проблемы - половина решения. Осталось признать, что с возрастом надо менять позицию. Играть, как Дель Пьеро в 33-35
    Кристина знает 3 позиции: замыкать,падать и ртом.
    Не навязывайте несуществующего.
    Gruznoff
    Gruznoff
       194 / 859
    вчера в 23:01
    А говорил, что будет играть до 50 лет.
    Action
    Action
       346 / 859
    вчера в 22:57
    Признание проблемы - половина решения.
    Осталось признать, что с возрастом надо менять позицию.
    Играть, как Дель Пьеро в 33-35
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2
       107 / 859
    вчера в 22:57
    А теперь в хорошем форме?забив великим сборным Литва и Люксембург вахахахахаха
    Виссарионович
    Виссарионович ответил zavit
       16 / 859
    вчера в 22:56
    А еще он сливает Ювентус, не может поехать в США по интересным причинам, родил детей от непонятно кого, в лучших традициях гомо...да и с девушками его очень давно не видели, все с какими то мужиками в море на яхте) но ты и цска плюс любите таких)можете равняться)
    Roman Borovikov
    Roman Borovikov
       30 / 859
    вчера в 22:51
    Отмазочки, если так было, почему брыкуешь перед тренером и показываешь всем что недоволен? Уехал раньше, так скажи сразу правду - что не готов. Почему все должны додумывать что с тобой и как?(((
    волгодон 2
    волгодон 2 ответил zavit
       42 / 859
    вчера в 22:49
    Как минимум с того, кто сдает кровь для нуждающихся, кто не боится новых вызовов и с разными командами добивается успеха, кто может быть лидером в матчах плей-офф, а не растворяется на поле. П.С.: с того, кто выигрывает титулы со сборной)))
    Три скопки в конце ахинеи,это типа защита от сглаза,верно ботовод?)
    zavit
    zavit ответил Виссарионович
       665 / 859
    вчера в 22:42
    Брать пример с кого? С того кто 5 раз голосил на вручении ЗМ? С того кто в истерике уезжает со стадиона? С того кто свои личные достижения ставит превыше командных? Сомнительный пример))) И совет сомнительный от человека не разбирающегося в футболе.
    Как минимум с того, кто сдает кровь для нуждающихся, кто не боится новых вызовов и с разными командами добивается успеха, кто может быть лидером в матчах плей-офф, а не растворяется на поле.
    П.С.: с того, кто выигрывает титулы со сборной)))
    Виссарионович
    Виссарионович ответил cska plus
       16 / 859
    вчера в 22:34
    Брать пример с кого? С того кто 5 раз голосил на вручении ЗМ? С того кто в истерике уезжает со стадиона? С того кто свои личные достижения ставит превыше командных? Сомнительный пример))) И совет сомнительный от человека не разбирающегося в футболе.
    cska plus
    cska plus
       4 / 859
    вчера в 22:25
    Рон профессионал, поэтому даже не боится во всём признаться, гному надо брать пример.
    волгодон 2
    волгодон 2
       42 / 859
    вчера в 22:17
    Я не люблю,когда наполовину
    Я не люблю,когда не Люксембург
    Я не люблю,когда Литвы так мало
    Или когда железом по стеклу..)
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