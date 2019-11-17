Роналду: «Я не был готов на сто процентов в последних матчах за „Ювентус“»

Форвард «Ювентуса» прокомментировал свои замены в двух последних встречах за туринский клуб:

Я не мог работать на максимуме последние три недели. Я не люблю, когда меняют. Однако, даже будучи травмированным, пытался помочь команде. Чувствовал себя не очень хорошо, поэтому понимаю решения тренерского штаба. Я не был готов на сто процентов.