Роналду: «Я не был готов на сто процентов в последних матчах за „Ювентус“»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свои замены в двух последних встречах за туринский клуб:
Я не мог работать на максимуме последние три недели. Я не люблю, когда меняют. Однако, даже будучи травмированным, пытался помочь команде. Чувствовал себя не очень хорошо, поэтому понимаю решения тренерского штаба. Я не был готов на сто процентов.
Ранее Роналду высказался насчет перспектив сборной Португалии на Евро-2020.
А вот у Вас, что не день, то акцент на сексуальные предпочтения Криштиано.
Не бойтесь признаться, статью за мужеложество отменили.
А вот у Вас, что не день, то акцент на сексуальные предпочтения Криштиано.
Не бойтесь признаться, статью за мужеложество отменили.
Симулянт во всех смыслах.
Симулянт во всех смыслах.
Не навязывайте несуществующего.
Не навязывайте несуществующего.
Осталось признать, что с возрастом надо менять позицию.
Играть, как Дель Пьеро в 33-35
Осталось признать, что с возрастом надо менять позицию.
Играть, как Дель Пьеро в 33-35
П.С.: с того, кто выигрывает титулы со сборной)))
П.С.: с того, кто выигрывает титулы со сборной)))
Я не люблю,когда не Люксембург
Я не люблю,когда Литвы так мало
Или когда железом по стеклу..)
Я не люблю,когда не Люксембург
Я не люблю,когда Литвы так мало
Или когда железом по стеклу..)