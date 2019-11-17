Манчини: «Не ожидал, что будем так хороши в квалификации Евро»

Главный тренер сборной Италии прокомментировал выступление национальной команды в квалификации Евро-2020:

Я не ожидал, что мы выиграем десять матчей подряд. Однако выход на Евро-2020 важнее, чем рекорд. Моей задачей было возвращение болельщиков на стадион. Футболистам нужно привыкнуть к атакующему футболу. Я знал, что у нас получится внедрить такой стиль игры.

Мы хотим побеждать, не играя от обороны. Наша сборная стремилась владеть инициативой в каждом матче. Нам предстояло рисковать, но игроки быстро усвоили требования.

Я не ожидал, что будем играть на таком уровне футбола так быстро. По моим расчетам мы должны были достигнуть его весной следующего года. Мы опережаем график.