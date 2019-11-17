Манчини: «Не ожидал, что будем так хороши в квалификации Евро»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал выступление национальной команды в квалификации Евро-2020:
Я не ожидал, что мы выиграем десять матчей подряд. Однако выход на Евро-2020 важнее, чем рекорд. Моей задачей было возвращение болельщиков на стадион. Футболистам нужно привыкнуть к атакующему футболу. Я знал, что у нас получится внедрить такой стиль игры.
Мы хотим побеждать, не играя от обороны. Наша сборная стремилась владеть инициативой в каждом матче. Нам предстояло рисковать, но игроки быстро усвоили требования.
Я не ожидал, что будем играть на таком уровне футбола так быстро. По моим расчетам мы должны были достигнуть его весной следующего года. Мы опережаем график.
Ранее Манчини рассказал про возможное возвращение форварда «Брешии» Марио Балотелли в сборную.