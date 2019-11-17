ГлавнаяНовости

«Урал» стал победителем турнира на Кипре

вчера, 22:40

«Урал» выиграл турнир на Кипре. В финале соревнований екатеринбургский клуб одержал победу над московской «Родиной».

«Урал» (Екатеринбург) — «Родина» (Москва) — 3:1 (1:0)
Голы: Кухарчик 26, Аугустыняк 80, Бикфалви 84 - Лопатин 82.

Нереализованный пенальти: Волков (Родина) 82 (вратарь)

«Урал»: Ал. Мамин, Меркулов, Арт. Мамин, Фидлер, Кулаков, Димитров (Насыров 61), Ильин (Бавин 55), Егорычев (Щербаков 90), Аугустыняк, Бикфалви, Кухарчик (Магомадов 76).

Напомним, что вчера «Урал» одержал победу над «Пафосом».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Чехия уступила Болгарии
Вчера, 21:54 Комментарии3
Англия на выезде разгромила Косово
Вчера, 21:48 Комментарии32
«Химки» оказались сильнее «Чертаново». Итоги 24-го тура ФНЛ
Вчера, 19:16 Комментарии3
«Химки» одержали волевую победу над «Чертаново»
Вчера, 19:00 Комментарии2
Португалия вышла на Евро-2020, одержав победу над Люксембургом
Вчера, 18:56 Комментарии55
Украина на последних секундах вырвала ничью в матче с Сербией
Вчера, 18:55 Комментарии133
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Виссарионович
Виссарионович
   16 / 859
вчера в 23:06
А вот сб.России не смогла одержать победу над пафосом и отхватили по самые...брёвнышко как и ожидалось, может забивать и бороться только со слабыми командами.
Багор
Багор
   204 / 859
вчера в 22:59
Урал с победой престижного кубка!
Багор
Багор
   204 / 859
вчера в 22:52
Урал не зря свиней взгрел.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100