«Урал» стал победителем турнира на Кипре

«Урал» выиграл турнир на Кипре. В финале соревнований екатеринбургский клуб одержал победу над московской «Родиной».
«Урал» (Екатеринбург) — «Родина» (Москва) — 3:1 (1:0)
Голы: Кухарчик 26, Аугустыняк 80, Бикфалви 84 - Лопатин 82.
Нереализованный пенальти: Волков (Родина) 82 (вратарь)
«Урал»: Ал. Мамин, Меркулов, Арт. Мамин, Фидлер, Кулаков, Димитров (Насыров 61), Ильин (Бавин 55), Егорычев (Щербаков 90), Аугустыняк, Бикфалви, Кухарчик (Магомадов 76).
Напомним, что вчера «Урал» одержал победу над «Пафосом».