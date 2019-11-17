«Акинфеев или Яшин?». Гендиректор ЦСКА Бабаев сделал выбор

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выбрал между легендарным советским вратарем Львом Яшиным и голкипером армейцев Игорем Акинфеевым, а также порассуждал об игре Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Лев Яшин или Игорь Акинфеев? Игорь Акинфеев. Ну просто он родной человек, поэтому при всем уважении к гению Льва Яшина… Но все-таки человек, который по сути стал родственником и прошли вместе огонь и воду… Поэтому Акинфеев.
Месси или Роналду? Месси — гений, Роналду — талант. У нас в футболе говорят: Месси бог поцеловал в макушку, а Роналду просто селф-мейд, человек который изначально имел очень хорошие качества и трудом, кровью и потом их развивает. Еще одна аллегория мне очень нравится в отношении Месси — видел фотоотчет одного из матчей «Барселоны», где болельщик держал плакат с надписью: «Месси, перед тем, как улетишь на свою родную планету, подари, пожалуйста, мне футболку». Месси — инопланетянин. Поэтому Месси.
Ранее пресс-служба ЦСКА в твиттере выложила странный видеоролик про Игоря Акинфеева.
Хотел услышать сравнение с 43м
Я тебя понял
А теперь вспомни
Фил пропустил один нелепый гол от хохлов
Гнобят до сих пор
Акинфеев удачно упал и отбил ногой пенку
Король
Хотел услышать сравнение с 43м
Я тебя понял
А теперь вспомни
Фил пропустил один нелепый гол от хохлов
Гнобят до сих пор
Акинфеев удачно упал и отбил ногой пенку
Король
Я же не сравниваю например Роналду или Гарринча
Они оба были хороши каждый в свое время согласись
Я же не сравниваю например Роналду или Гарринча
Они оба были хороши каждый в свое время согласись
Ты прежде статью внимательно прочитай
А потом будешь глаголить о примазках и отмазках
Ты прежде статью внимательно прочитай
А потом будешь глаголить о примазках и отмазках
Пеле или Сопляков?
Яшин или 43?
Роналду или Соплечалов
Конечно для бабая роднее свои
А вот как можно сравнивать мировых легенд
С этим мусором вопрос другой
Пеле или Сопляков?
Яшин или 43?
Роналду или Соплечалов
Конечно для бабая роднее свои
А вот как можно сравнивать мировых легенд
С этим мусором вопрос другой
Это фиаско.
Это фиаско.
Но к сожалению пора спать. Удачи.
Но к сожалению пора спать. Удачи.
- Ганчаренко или Слуцкий? Гинер, он решал, они нет
- Ганчаренко или Слуцкий? Гинер, он решал, они нет
- Акинфеев или Яшин? Набабкин
-Игнашевич или Васин? Онопко
-Обляхов или Ахметов? Чиди Одиа
- Вернблунм? А кто это?
- Акинфеев или Яшин? Набабкин
-Игнашевич или Васин? Онопко
-Обляхов или Ахметов? Чиди Одиа
- Вернблунм? А кто это?
-Карасев или Яшин? Карасев
-Москалев или Месси? Москалев
-Вилков или Скамина? Вилков
При всем уважении, ну просто они родные
-Карасев или Яшин? Карасев
-Москалев или Месси? Москалев
-Вилков или Скамина? Вилков
При всем уважении, ну просто они родные