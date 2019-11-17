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«Акинфеев или Яшин?». Гендиректор ЦСКА Бабаев сделал выбор

вчера, 22:42

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выбрал между легендарным советским вратарем Львом Яшиным и голкипером армейцев Игорем Акинфеевым, а также порассуждал об игре Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Лев Яшин или Игорь Акинфеев? Игорь Акинфеев. Ну просто он родной человек, поэтому при всем уважении к гению Льва Яшина… Но все-таки человек, который по сути стал родственником и прошли вместе огонь и воду… Поэтому Акинфеев.

Месси или Роналду? Месси — гений, Роналду — талант. У нас в футболе говорят: Месси бог поцеловал в макушку, а Роналду просто селф-мейд, человек который изначально имел очень хорошие качества и трудом, кровью и потом их развивает. Еще одна аллегория мне очень нравится в отношении Месси — видел фотоотчет одного из матчей «Барселоны», где болельщик держал плакат с надписью: «Месси, перед тем, как улетишь на свою родную планету, подари, пожалуйста, мне футболку». Месси — инопланетянин. Поэтому Месси.

Ранее пресс-служба ЦСКА в твиттере выложила странный видеоролик про Игоря Акинфеева. 

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Все комментарии
МКС
МКС ответил Scuderia Ferrari
   170 / 859
вчера в 23:53
Буффон - чемпион мира, Дасаев - вице-чемпион Европы. Они немного в разных весовых категориях. Но тебе ж наверняка Ринат Файзрахманович роднее? Вот и мне Игорь роднее всех Буффонов и тп, хотя я понимаю, что навряд ли Акинфеев в топ50 лучших вратарей в истории входит.
Вот ты опередил с Буффоном

Хотел услышать сравнение с 43м

Я тебя понял

А теперь вспомни

Фил пропустил один нелепый гол от хохлов

Гнобят до сих пор

Акинфеев удачно упал и отбил ногой пенку

Король
ABir
ABir
   218 / 859
вчера в 23:51
Ринат Дасаев!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил МКС
   73 / 859
вчера в 23:49
Буффон - чемпион мира, Дасаев - вице-чемпион Европы. Они немного в разных весовых категориях. Но тебе ж наверняка Ринат Файзрахманович роднее? Вот и мне Игорь роднее всех Буффонов и тп, хотя я понимаю, что навряд ли Акинфеев в топ50 лучших вратарей в истории входит.
МКС
МКС ответил Scuderia Ferrari
   170 / 859
вчера в 23:47
Буффон или Дасаев?
Плохой пример для сравнения

Я же не сравниваю например Роналду или Гарринча

Они оба были хороши каждый в свое время согласись
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Гавриленко
   73 / 859
вчера в 23:44
Что могу сказать? Стыдно за таких пропагандистов. И главное, всегда собираются по трое минимум, по одиночке-то слабо. У коней и бомжей тоже такие есть.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил МКС
   73 / 859
вчера в 23:42
Буффон или Дасаев?
Гавриленко
Гавриленко
   45 / 859
вчера в 23:39
Оба распиаренные дырки, а Дасаев был лучшим вратарём мира
МКС
МКС ответил Scuderia Ferrari
   170 / 859
вчера в 23:36
Яшина-то не примазывай! Когда Яшин ошибся с Чили, его официальная пропаганда кое с чем смешала, а Нетто в мемуарах потом по нему тоже прошёлся. Что тогда, что сейчас ваших выгораживали в СМИ, а неваших обливали.
Вазген

Ты прежде статью внимательно прочитай

А потом будешь глаголить о примазках и отмазках
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Kurt Bekelman
   73 / 859
вчера в 23:35
Заметь, у тебя это не вызвало столь бурной реакции, как у этих
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил МКС
   73 / 859
вчера в 23:34
Яшина-то не примазывай! Когда Яшин ошибся с Чили, его официальная пропаганда кое с чем смешала, а Нетто в мемуарах потом по нему тоже прошёлся. Что тогда, что сейчас ваших выгораживали в СМИ, а неваших обливали.
МКС
МКС
   170 / 859
вчера в 23:29
Глупости какие то

Пеле или Сопляков?

Яшин или 43?

Роналду или Соплечалов

Конечно для бабая роднее свои

А вот как можно сравнивать мировых легенд

С этим мусором вопрос другой
Action
Action
   346 / 859
вчера в 23:29
Ноль верных ответа из двух попыток.
Это фиаско.
Морозовский
Морозовский
   1 / 859
вчера в 23:25
"ЦСКА" или "Зенит"? Бабаев: "Зенит" Санкт П---г!
ROLENTO
ROLENTO
   222 / 859
вчера в 23:20
Акинфеев даже рядом с ним не стоял.
time out
time out
   28 / 859
вчера в 23:16
Конь, он не только в Африке конь, но и в ЦСКАе.
Footbolista
Footbolista ответил 25процентный клоун
   18 / 859
вчера в 23:07
Бабаев: Сталин или Берия? Брежнев...
волгодон 2
волгодон 2 ответил 25процентный клоун
   42 / 859
вчера в 23:06
Бабаев: - Акинфеев или Яшин? Набабкин -Игнашевич или Васин? Онопко -Обляхов или Ахметов? Чиди Одиа - Вернблунм? А кто это?
Хорошая тема.У меня бы родились веселые рифмы про Спартак.
Но к сожалению пора спать. Удачи.
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 859
вчера в 23:06
Бабаев :
- Ганчаренко или Слуцкий? Гинер, он решал, они нет
25процентный клоун
25процентный клоун ответил волгодон 2
   8 / 859
вчера в 23:02
Бабаев:
- Акинфеев или Яшин? Набабкин
-Игнашевич или Васин? Онопко
-Обляхов или Ахметов? Чиди Одиа
- Вернблунм? А кто это?
Аксинья
Аксинья
   63 / 859
вчера в 23:00
Конечно по рекордам Игорь непревзойденный...
Виссарионович
Виссарионович ответил Коллекционер пупсиков
   16 / 859
вчера в 22:59
Муж Акинфеева
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   293 / 859
вчера в 22:58
Фердун или Гинер, кто кого обманет и купит, оба с укроины, потому и команды тонут.
волгодон 2
волгодон 2 ответил 25процентный клоун
   42 / 859
вчера в 22:56
Бабаев: -Карасев или Яшин? Карасев -Москалев или Месси? Москалев -Вилков или Скамина? Вилков При всем уважении, ну просто они родные
Аж жутко представить,кого Федуняра назовет)
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   202 / 859
вчера в 22:54
А кто такой Роман Бабаев?
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 859
вчера в 22:53
Бабаев:
-Карасев или Яшин? Карасев
-Москалев или Месси? Москалев
-Вилков или Скамина? Вилков
При всем уважении, ну просто они родные
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 859
вчера в 22:50
Болельщик армейцев : Игорь, перед тем как улетишь на свою планету рекордсменов маякни мне лазерной указкой или закинь на тел
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   122 / 859
вчера в 22:49
голос за своего
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 859
вчера в 22:48
Видно что развитие на уровне фана Месси
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