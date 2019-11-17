«Акинфеев или Яшин?». Гендиректор ЦСКА Бабаев сделал выбор

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выбрал между легендарным советским вратарем Львом Яшиным и голкипером армейцев , а также порассуждал об игре и .

Лев Яшин или Игорь Акинфеев? Игорь Акинфеев. Ну просто он родной человек, поэтому при всем уважении к гению Льва Яшина… Но все-таки человек, который по сути стал родственником и прошли вместе огонь и воду… Поэтому Акинфеев.

Месси или Роналду? Месси — гений, Роналду — талант. У нас в футболе говорят: Месси бог поцеловал в макушку, а Роналду просто селф-мейд, человек который изначально имел очень хорошие качества и трудом, кровью и потом их развивает. Еще одна аллегория мне очень нравится в отношении Месси — видел фотоотчет одного из матчей «Барселоны», где болельщик держал плакат с надписью: «Месси, перед тем, как улетишь на свою родную планету, подари, пожалуйста, мне футболку». Месси — инопланетянин. Поэтому Месси.