Уткин – о Роналду: «Когда Криштиану ломается, Португалия выигрывает титулы»

Известный блогер и журналист Василий Уткин порассуждал о ситуации вокруг нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Напомним, что в последних матчах за «Юве» главный тренер туринской команды Маурицио Сарри постоянно меняет Криштиану, ссылаясь на его самочувствие, при этом за сборную Роналду отыграл два полных матча.
Про Роналду, который на самом деле не болен, как дают понять в «Ювентусе», а здоров, как типа показывает его игра за сборную Португалии, читать очень уморительно.
Во-первых, у «Ювентуса» задачи. А у сборной Португалии они решены. Во-вторых, у тренера Сарри и «Ювентуса» такие соперники, как сборные Литвы и Люксембурга, бывают в три сезона раз. И Роналду в таких матчах «Юве» тоже никогда не меняют! Потому что и не выпускают. С соперниками такого класса «Юве» играет вторым составом.
В-третьих, цель «Ювентуса» понятная – здоровый Роналду. А цель сборной Португалии – Роналду сломать! Когда Роналду ломается, Португалия выигрывает титулы (Евро-2016).
В-четвертых, для «Ювентуса» Роналду дорогой как по цене, так и в эксплуатации актив, а Португалии он бесплатный и дан Богом по рождению. Пусть бог его и бережет!
Ну и последнее. «Ювентусу» Роналду нужен не в принципе и не весной, а – гораздо важнее – понимающий, что пришло время ему бывать замененным. Сейчас его и приучают. Весной закидоны никому не нужны.
Сборной Португалии это по фигу. А самому Роналду хочется сто голов за сборную и исторический рекорд голов за национальные команды, который все еще у Али Даеи. И кто такой Сантуш (вылитый состарившийся Люка Брази из Крестного Отца!), чтобы ему в этом мешать?
Сор подноготный. Вот кто. Ах, да. Травмирован ли Роналду? А какая, к черту, разница?
Бывает остроумно..Бывает не очень......Но как то "желто" в последнее время....
Бывает остроумно..Бывает не очень......Но как то "желто" в последнее время....
Теперь он сделал открытие, что Рон не болен, а ему просто дают отдохнуть. Просто тупо взять и подумать, что Рону уже 35 лет, а он еще за сборную играет, жиробас не мог.))
Теперь он сделал открытие, что Рон не болен, а ему просто дают отдохнуть. Просто тупо взять и подумать, что Рону уже 35 лет, а он еще за сборную играет, жиробас не мог.))
Персофаны Роналду всегда нам доказывали, что без него это просто какая то кучка футболистов.
А на деле, они выиграли главный матч без него.. и там может забивать важные голы даже Эдер)
Персофаны Роналду всегда нам доказывали, что без него это просто какая то кучка футболистов.
А на деле, они выиграли главный матч без него.. и там может забивать важные голы даже Эдер)
Литва, Люксембург, Мальта, Фарерские острова! Против них Пеналду пару пенальти то забьет.
Литва, Люксембург, Мальта, Фарерские острова! Против них Пеналду пару пенальти то забьет.
Тогда тоже много зашкваренных было, особенно из стана фанатов Месси, которые кричали, что Реал и без Роналду есть кому тащить и забивать, а как Португалец ушел, и Мадрид начал бить антирекорды по забитым голам и проигрышам, так все эти зашкварники забились в углы.
Кому в этой Португалии забивать, Сильве, который на скамейке у Айнтрахта сидит, Гедешу, который дважды в пустые ворота мажет или распиаренному Фелишу?
Два факта по этому поводу:
Ни один партнер Роналду по сборной за всю его карьеру, не забивал в топ-5 чемпионатах 20 голов, ни один!
За всю историю Португалии без Роналду, она ни разу не выходила в финалы турниров.
С Роналду, она уже трижды там играла, причем Роналду в трижды участвовал в её выходе в 2004, 2016, 2019!
Тогда тоже много зашкваренных было, особенно из стана фанатов Месси, которые кричали, что Реал и без Роналду есть кому тащить и забивать, а как Португалец ушел, и Мадрид начал бить антирекорды по забитым голам и проигрышам, так все эти зашкварники забились в углы.
Кому в этой Португалии забивать, Сильве, который на скамейке у Айнтрахта сидит, Гедешу, который дважды в пустые ворота мажет или распиаренному Фелишу?
Два факта по этому поводу:
Ни один партнер Роналду по сборной за всю его карьеру, не забивал в топ-5 чемпионатах 20 голов, ни один!
За всю историю Португалии без Роналду, она ни разу не выходила в финалы турниров.
С Роналду, она уже трижды там играла, причем Роналду в трижды участвовал в её выходе в 2004, 2016, 2019!
56.
56.
А Вася совершил объективный поджог. Почитаем возгорающих с той логикой)
А Вася совершил объективный поджог. Почитаем возгорающих с той логикой)