Уткин – о Роналду: «Когда Криштиану ломается, Португалия выигрывает титулы»

Известный блогер и журналист Василий Уткин порассуждал о ситуации вокруг нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии . Напомним, что в последних матчах за «Юве» главный тренер туринской команды Маурицио Сарри постоянно меняет Криштиану, ссылаясь на его самочувствие, при этом за сборную Роналду отыграл два полных матча.

Про Роналду, который на самом деле не болен, как дают понять в «Ювентусе», а здоров, как типа показывает его игра за сборную Португалии, читать очень уморительно.

Во-первых, у «Ювентуса» задачи. А у сборной Португалии они решены. Во-вторых, у тренера Сарри и «Ювентуса» такие соперники, как сборные Литвы и Люксембурга, бывают в три сезона раз. И Роналду в таких матчах «Юве» тоже никогда не меняют! Потому что и не выпускают. С соперниками такого класса «Юве» играет вторым составом.

В-третьих, цель «Ювентуса» понятная – здоровый Роналду. А цель сборной Португалии – Роналду сломать! Когда Роналду ломается, Португалия выигрывает титулы (Евро-2016).

В-четвертых, для «Ювентуса» Роналду дорогой как по цене, так и в эксплуатации актив, а Португалии он бесплатный и дан Богом по рождению. Пусть бог его и бережет!

Ну и последнее. «Ювентусу» Роналду нужен не в принципе и не весной, а – гораздо важнее – понимающий, что пришло время ему бывать замененным. Сейчас его и приучают. Весной закидоны никому не нужны.

Сборной Португалии это по фигу. А самому Роналду хочется сто голов за сборную и исторический рекорд голов за национальные команды, который все еще у Али Даеи. И кто такой Сантуш (вылитый состарившийся Люка Брази из Крестного Отца!), чтобы ему в этом мешать?

Сор подноготный. Вот кто. Ах, да. Травмирован ли Роналду? А какая, к черту, разница?