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Уткин – о Роналду: «Когда Криштиану ломается, Португалия выигрывает титулы»

сегодня, 19:22

Известный блогер и журналист Василий Уткин порассуждал о ситуации вокруг нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Напомним, что в последних матчах за «Юве» главный тренер туринской команды Маурицио Сарри постоянно меняет Криштиану, ссылаясь на его самочувствие, при этом за сборную Роналду отыграл два полных матча.

Про Роналду, который на самом деле не болен, как дают понять в «Ювентусе», а здоров, как типа показывает его игра за сборную Португалии, читать очень уморительно.

Во-первых, у «Ювентуса» задачи. А у сборной Португалии они решены. Во-вторых, у тренера Сарри и «Ювентуса» такие соперники, как сборные Литвы и Люксембурга, бывают в три сезона раз. И Роналду в таких матчах «Юве» тоже никогда не меняют! Потому что и не выпускают. С соперниками такого класса «Юве» играет вторым составом.

В-третьих, цель «Ювентуса» понятная – здоровый Роналду. А цель сборной Португалии – Роналду сломать! Когда Роналду ломается, Португалия выигрывает титулы (Евро-2016).

В-четвертых, для «Ювентуса» Роналду дорогой как по цене, так и в эксплуатации актив, а Португалии он бесплатный и дан Богом по рождению. Пусть бог его и бережет!

Ну и последнее. «Ювентусу» Роналду нужен не в принципе и не весной, а – гораздо важнее – понимающий, что пришло время ему бывать замененным. Сейчас его и приучают. Весной закидоны никому не нужны.

Сборной Португалии это по фигу. А самому Роналду хочется сто голов за сборную и исторический рекорд голов за национальные команды, который все еще у Али Даеи. И кто такой Сантуш (вылитый состарившийся Люка Брази из Крестного Отца!), чтобы ему в этом мешать?

Сор подноготный. Вот кто. Ах, да. Травмирован ли Роналду? А какая, к черту, разница?

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Все комментарии
Vave666
Vave666
   702 / 870
сегодня в 20:55
Почему жирные геи лезут в мужской спорт??
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   26 / 870
сегодня в 20:53
В поиске резонансной популярности Васю интересует все...от бухгалтерии Чертаново до баек про Роналду ...Короче все....но кроме футбола...

Бывает остроумно..Бывает не очень......Но как то "желто" в последнее время....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   23 / 870
сегодня в 20:40
Вася потихоньку начинает кукухой ехать. Сначала он именно скромный "Чертаново", в отличие от многих других команд, работающий на нашу молодежку, делает целью своих налоговых откровений.

Теперь он сделал открытие, что Рон не болен, а ему просто дают отдохнуть. Просто тупо взять и подумать, что Рону уже 35 лет, а он еще за сборную играет, жиробас не мог.))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   120 / 870
сегодня в 20:14
Забавно, но факт)
Персофаны Роналду всегда нам доказывали, что без него это просто какая то кучка футболистов.
А на деле, они выиграли главный матч без него.. и там может забивать важные голы даже Эдер)
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   76 / 870
сегодня в 20:10
Пеналду так и набивает свою дешевую статистику!
Литва, Люксембург, Мальта, Фарерские острова! Против них Пеналду пару пенальти то забьет.
time out
time out ответил cska plus
   29 / 870
сегодня в 20:02
Уткин, орлов, рейнгольд, ловчев, гусев, шмурнов это люди которым нельзя давать слово.
Тебе тоже.
wingback
wingback
   241 / 870
сегодня в 20:01
Ломается полностью?
BarSlona
BarSlona
   434 / 870
сегодня в 19:59
Есть время когда он не ломается ? В марокко когда нужно нагибаться сразу перестает ломаться
NGYRZ
NGYRZ
   22 / 870
сегодня в 19:57
Без Роналду, эта сборная посыпится как посыпался Реал, после его ухода,

Тогда тоже много зашкваренных было, особенно из стана фанатов Месси, которые кричали, что Реал и без Роналду есть кому тащить и забивать, а как Португалец ушел, и Мадрид начал бить антирекорды по забитым голам и проигрышам, так все эти зашкварники забились в углы.

Кому в этой Португалии забивать, Сильве, который на скамейке у Айнтрахта сидит, Гедешу, который дважды в пустые ворота мажет или распиаренному Фелишу?

Два факта по этому поводу:

Ни один партнер Роналду по сборной за всю его карьеру, не забивал в топ-5 чемпионатах 20 голов, ни один!

За всю историю Португалии без Роналду, она ни разу не выходила в финалы турниров.
С Роналду, она уже трижды там играла, причем Роналду в трижды участвовал в её выходе в 2004, 2016, 2019!
Дрессировщик хряков
Дрессировщик хряков
   791 / 870
сегодня в 19:55
Один титул не титулы.
Землянин
Землянин
   396 / 870
сегодня в 19:51
Всё по делу, рубит, Вася!!!)))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   61 / 870
сегодня в 19:48
Вася хряпнул и варежку раскрыл.
56.
Армейская душа
Армейская душа
   47 / 870
сегодня в 19:45
Я помню тот лучший в истории комментарий Уткина, когда играли Испания и Португалия. Какой же Уткин жалкий )))
Gruznoff
Gruznoff ответил cska plus
   205 / 870
сегодня в 19:45
Уткин, орлов, рейнгольд, ловчев, гусев, шмурнов это люди которым нельзя давать слово.
Это же разрушители нашего футбола.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   336 / 870
сегодня в 19:43
Васе лучше опять поцеловаться с Геничем.
волгодон 2
волгодон 2
   60 / 870
сегодня в 19:39
Персонаж "гелевый" с авкой Васи Уткина куда-то по срочным делам убег) Авку менять наверное,предателя эдакого)
А Вася совершил объективный поджог. Почитаем возгорающих с той логикой)
cska plus
cska plus
   4 / 870
сегодня в 19:34
Уткин, орлов, рейнгольд, ловчев, гусев, шмурнов это люди которым нельзя давать слово.
NGYRZ
NGYRZ
   22 / 870
сегодня в 19:34
Ну по этой этой логике, сб.Германии тоже нужно было раньше менять Клозе, чтобы выиграть ЧМ!
волгодон 2
волгодон 2
   60 / 870
сегодня в 19:33
Уася режет правду матку)
Неубиваемый Князь
Неубиваемый Князь
   128 / 870
сегодня в 19:30
Так может и моське сломаться, что бы арги хоть что то выиграли?)
Leha-ha50
Leha-ha50
   3 / 870
сегодня в 19:28
В этот раз я с этим пустобрехом пожалуй соглашусь!!!
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