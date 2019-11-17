ГлавнаяНовости

Талалаев: «Не стоит сомневаться в квалификации Вилкова»

сегодня, 21:18
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки3 : 1Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)ЧертановоМатч завершен

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал победу над «Чертаново» в игре 24-го тура и работу главного судьи Михаила Вилкова:

Выиграли очень важный матч. После «Ротора» я говорил, что мы можем не реализовывать моменты, но в том, что у нас хватает характера, воли, желания – в этом можно не сомневаться. Ни соперники, ни болельщики других клубов, которые пытаются лезть в нашу жизнь. Чем больше давление на нас оказывается, тем мы лучше. Наш тренерский штаб привык к этому ещё со времён работы в «Кубани» с Юрием Красножаном. Есть хейтеры, которые стараются разделить команду. Напомню, что «Химки» больше всех забили и меньше всех пропустили. С этим нужно считаться. То, как я веду себя или игроки, никого не должно касаться. 

Доволен ли работой Вилкова? Давать пищу для обсуждений моего высказывания по поводу судейства — неблагодарное дело. Понятно, что Вилков находился в потрясении после своего отстранения и необходимо время, чтобы снова войти в игру. В квалификации Вилкова сомневаться не стоит, есть только вопрос, готов он или нет к определённому матчу. На мой взгляд, кроме момента с травмой Лантратова, больше спорных эпизодов не было. Этот арбитр позволил одинаковый уровень ведения единоборств для обеих команд. Здесь было понятно, за что даются карточки. Не главный тренер должен оценивать работу судей, но я своих футболистов не оставлю без защиты, как бы это ни отразилось на моей дальнейшей карьере или репутации. Когда вижу предвзятость, я скажу об этом. Меня так воспитали.

Ранее своим мнением о матче поделился главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Акинфеев или Яшин?». Гендиректор ЦСКА Бабаев сделал выбор
Сегодня, 22:42 Комментарии0
Тренер «Чертаново» оценил судейство Вилкова в матче с «Химками»
Сегодня, 21:09 Комментарии16
Газинский: «Моя форма далека от оптимальной»
Сегодня, 19:31 Комментарии4
Уткин – о Роналду: «Когда Криштиану ломается, Португалия выигрывает титулы»
Сегодня, 19:22 Комментарии22
Мамаев: «Счастлив вернуться на поле»
Сегодня, 19:04 Комментарии11
Игнашевич: «Обидное поражение»
Сегодня, 18:45 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Виссарионович
Виссарионович
   19 / 863
сегодня в 22:30
А никто не сомневается в квалификации Вилкова. Отработана каждая копеечка.
dino-hsv
dino-hsv
   48 / 863
сегодня в 22:20
классика. выиграл - всё классно, проиграл - судья продажная
ФК РOСТОВ
ФК РOСТОВ
   23 / 863
сегодня в 22:09
В квалификации Вилкова никто не сомневается. В порядочности Вилкова сомневаются все, кто играет с командой Газпром-Зенит, когда судья Вилков))
Краснодар-65
Краснодар-65
сегодня в 21:52
Да понятно - все должны тащить московские клубы, а не удалять их игроков.
Плюшевый пупсик
Плюшевый пупсик
   512 / 863
сегодня в 21:50
Свиньям никак не успокоиться, злятся - ведь свисти он с крысами, то никаких бы двух удалений и пенальти не было и проиграли бы они на своей открывашке еще раз.
Миша Вилков
Миша Вилков
   5 / 863
сегодня в 21:49
Всего два клона? Выводи остальных Славнов.
averoniy
averoniy
   360 / 863
сегодня в 21:43
Фердун не доволен, не его судья.
azures
azures
   117 / 863
сегодня в 21:35
    Миша Вилков
    Миша Вилков
       5 / 863
    сегодня в 21:21
    Я бы послушал тебя, если бы твои Химки играли с бомжами, а не с Чертаново, под свисток Вилкова.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100