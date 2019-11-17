Газинский: «Моя форма далека от оптимальной»

Полузащитник «Краснодара» прокомментировал победу команды в товарищеском матче с «Ростовом».

Отметим, что хавбек впервые появился на поле после пятимесячного перерыва из-за травмы.

Я рад, что я вернулся после травмы. Моя форма ещё далека от оптимальной, нужно много работать и восстанавливать игровые связи с ребятами.

Сегодня была товарищеская встреча, но матчи с «Ростовом» носят принципиальный характер. Несмотря на всё это, моей главной целью было не получить травму. Сегодняшний матч — это хорошая возможность порадовать наших болельщиков, хочу поблагодарить их за поддержку. Что касается самой игры, то, конечно, не всё получалось. У нас есть потери, ряд футболистов в сборных, поэтому будем работать и со временем прибавлять. Как я уже сказал, качество игры не такое, как мы бы хотели, но всё же нам удалось выиграть.