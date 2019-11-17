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Газинский: «Моя форма далека от оптимальной»

сегодня, 19:31
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал победу команды в товарищеском матче с «Ростовом».

Отметим, что хавбек впервые появился на поле после пятимесячного перерыва из-за травмы.

Я рад, что я вернулся после травмы. Моя форма ещё далека от оптимальной, нужно много работать и восстанавливать игровые связи с ребятами.

Сегодня была товарищеская встреча, но матчи с «Ростовом» носят принципиальный характер. Несмотря на всё это, моей главной целью было не получить травму. Сегодняшний матч — это хорошая возможность порадовать наших болельщиков, хочу поблагодарить их за поддержку. Что касается самой игры, то, конечно, не всё получалось. У нас есть потери, ряд футболистов в сборных, поэтому будем работать и со временем прибавлять. Как я уже сказал, качество игры не такое, как мы бы хотели, но всё же нам удалось выиграть.

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Все комментарии
drug01
drug01
   79 / 870
сегодня в 20:42
Все будет хорошо!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   114 / 870
сегодня в 20:14
вот это конкуренция в полузащите у Краснодара....
kotmyshka
kotmyshka
   227 / 870
сегодня в 19:49
здоровья
cska plus
cska plus
   4 / 870
сегодня в 19:45
Всё наладится.
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